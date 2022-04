Umweltbildungskonzept bringt in Schlehdorf den Kleinsten wichtige Dinge in der Natur bei

Von: Franziska Seliger

Sich in Ruhe auf ein Ziel fokussieren: Dafür ist Bogenschießen eine super Übung, finden die Umweltpädagoginnen. © Seliger

Ob Kräutersammeln oder Umgang mit Feuer: Beim Umweltbildungskonzept der „Wildlinge“ lernen Kinder draußen in der Natur nützliche Dinge fürs Leben.

Schlehdorf – Richtig wild sein. Draußen toben bei jedem Wetter und mit dreckigen Füßen nach Hause kommen. Eine Nachtwanderung unternehmen und sich beim Robben durchs Unterholz die Haare zerzausen: Das sind nur ein paar Beispiele von Abenteuern, die die „Wildlinge“ einmal wöchentlich rund um das Schlehdorfer Kloster erleben. Bei den „Wildlingen“ handelt es sich um ein Umweltbildungskonzept, das die „Klostergut Schlehdorf“-Genossenschaft erarbeitet und im vergangenen Winter in Form einer Hofkinder-Gruppe erstmals ins Leben gerufen hat, wie Mark Rochlus, einer der Vorstände der Genossenschaft, informiert.

Und diese erste Gruppe sei so erfolgreich gewesen, dass kürzlich zwei solcher Hofkindergruppen ins Sommerhalbjahr gestartet sind. Die beiden Gruppen bestehen laut Rochlus aus jeweils zwölf Kindern im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. Jeden Freitagnachmittag treffen sie sich für rund zweieinhalb Stunden auf dem Gelände rund um das Kloster, um gemeinsam die Natur zu erleben und mit ihr kreativ zu werden. Betreut werden sie dabei von Umweltpädagogen, die dem Nachwuchs aus Schlehdorf und den umliegenden Orten dabei unter anderem zeigen, wie man sich wie ein echter Indianer anschleicht.

Das Abenteuer startet vor der Haustür

„Das ist so cool“, findet der sechsjährige Henry. Stolz erzählt er, dass sie auch das Gestell für die Zielscheibe vor den Schießübungen selbst gebaut haben. Die gleichaltrige Josefine aus Schlehdorf war schon im Vorgängerkurs der „Wildlinge“ dabei. Und der hat dem Mädchen so viel Spaß gemacht, dass sie gleich noch einmal mitmachen wollte. Spaß mache ihr besonders das Schießen mit Pfeil und Bogen, erzählt sie begeistert. Dabei, so erläutert eine der Umweltpädagoginnen, lernten die Kinder sich auf ein Ziel zu fokussieren und zur Ruhe zu kommen – denn wer sich nicht konzentriert, sondern herumzappelt, trifft die Zielscheibe nicht. Das merkten die Kinder ganz schnell. „So lernen sie, aufmerksam zu sein und sich zu spüren“, erklärt sie.

Wie macht man ein offenes Feuer, und wie verhält man sich dabei richtig? Das zeigte ein Betreuer seiner Gruppe. © Seliger

Ein paar Meter weiter, außerhalb des lichten Laubwaldes mit seinem dichten Teppich aus Bärlauch, kauert die zweite Gruppe der „Wildlinge“ im Innern einer niedrigen Steinumrandung. Eifrig pusten die Kinder in ein Lagerfeuer, dessen Holz sie zuvor selbst gesammelt haben. Wie sie die Hölzer ohne Feuerzeug zum Brennen bringen und worauf sie dabei achten müssen, das haben ihnen ein Bildungsreferent und eine Naturerlebnispädagogin vorher erklärt. Sie betreuen auch die Gruppe.

Bunt gemischte Aktivitäten von Kräutersammeln bis Lehmarbeiten

Aber den richtigen Umgang mit Feuer gezeigt bekommen und mit Pfeil und Bogen schießen lernen, ist längst nicht alles, was die „Wildlinge“ so alles treiben. „Wir haben auch schon Tiere aus Naturmaterialien gebastelt. Einen Biber und eine Schlage“, erzählt etwa der achtjährige Anderson aus Schlehdorf. „Und wir haben mit Lehm gearbeitet“, ergänzt Henry. Was noch auf ihrer Abenteuer-Liste für die nächsten Wochen steht: Kräutersammeln, etwas über Knotenkunde und das Schnitzen lernen, Unterstände aus Holz bauen und noch vieles mehr. Der Sommer ist noch so lang. Platz genug also für jede Menge Abenteuer.

