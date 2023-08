„Unerhörte Werke“ beim Schlehdorfer Orgelherbst

Von: Christiane Mühlbauer

Gerhard Löffler ist Organist an der St.-Jacobi-Kirche in Hamburg. Er gestaltet das Auftaktkonzert am 3. September. © Baraniak

Der Verein „Klang Kunst Kultur“ aus Schlehdorf veranstaltet an den vier Sonntagen im September wieder den „Schlehdorfer Orgelherbst“. Es kommen namhafte Solisten. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Schlehdorf – Die Thoma-Orgel in der Pfarrkirche St. Tertulin ist aufgrund ihrer historischen barocken Klangfarbe ein ganz besonderes Instrument. Der junge Schlehdorfer Verein, der die Konzertreihe fortsetzt, welche vor der Kirchenrenovierung begonnen wurde, hatte keine Mühe, Künstler zu finden, die die Orgel bespielen wollen. „Eine Konzertanfrage richtete sich direkt an uns, und bei drei von uns angefragten Künstlern kamen sehr schnell drei Zusagen“, berichtet Matthias Strobl, Vorstand des Vereins, erfreut.

Die Konzerte finden weiterhin bei freiem Eintritt statt. Möglich macht das die finanzielle Unterstützung von Gemeinde, Landratsamt und Bezirk Oberbayern sowie die Spende einer großen Firma. Zudem werden die Besucher nach Ende des Konzerts um eine Spende gebeten. „Die Musiker bekommen natürlich ein Honorar“, sagt Strobl.

Abwechslungsreiches Programm

Den Auftakt am 3. September gestaltet Gerhard Löffler. Er ist Kantor und Organist an der St.-Jacobi-Kirche in Hamburg. Löffler gehört zu den vielseitigsten Kirchenmusikern der jüngeren Generation und ist Mitglied verschiedener Ensembles. In Schlehdorf spielt er Werke von Frescobaldi, Pachelbel, Muffat, Sweelinck, Distler, Kuhnau und Bach.

Klemens Schnorr war früher Domorganist im Münster in Freiburg. Er spielt am 10. September in St. Tertulin. © Veranstalter

Ein Wiedersehen mit Klemens Schnoor, mittlerweile pensionierter Domorganist des Freiburger Münsters, gibt es am 10. September. Er war in früheren Jahren schon beim „Orgelherbst“ zu hören. Heuer bringt er Kompositionen von Kerll, Händel, Bach, Pfeiffer und Vogt zu Gehör.

Josef Miltschitzky ist Organist der Stiftsbasilika in Ottobeuren. Seine Frau Susanne Jutz-Miltschitzky ist in dem Konzert am 17. September als Sängerin zu hören. © privat

Besondere Werke süddeutscher Komponisten

Ein außergewöhnliches Programm bieten dann am 17. September Josef Miltschitzky und seine Ehefrau, die Sängerin Susanne Jutz-Miltschitzky. Bei ihrem Konzert werden Werke von süddeutschen Barock-Komponisten gespielt. „Einige dieser Stücke sind noch gar nicht verlegt“, berichtet Strobl. „Es sind sozusagen ,unerhörte Werke’“, sagt er lächelnd. Als Organist in Ottobeuren habe Josef Miltschitzky Zugang zu besonderen Werken aus der dortigen Klosterbibliothek. Aufgeführt werden Werke von Johann Speth, Franz Anton Maichelbeck, Alberik Mazák, Pater Rathardus Mayr, Matthias Crudeli Passau, Johann Ernst Eberlin, Pater Aemilian Rosengart, Abbé Georg Vogler und von Theodor Grünberger.

Christiane Michel-Ostertun von der Hochschule für Kirchenmusik in Herford ist am 24. September zu hören. © privat

Das letzte Konzert am 24. September wird von Christiane Michel-Ostertun gestaltet. Sie hat einen Lehrstuhl an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford (Liturgisches Orgelspiel und Improvisation) und setzt sich besonders für die Didaktik der Improvisation ein. Die Professorin schrieb mehrere Lehrbücher und leitet zudem einen Chor für Geistliche Musik. In Schlehdorf interpretiert sie Kompositionen von Buxtehude, Kerll, Pachelbel, Carl Philipp Emanuel Bach und Mozart. Zudem spielt sie eine eigene Komposition.

Alle Konzerte beginnen um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Tertulin. Weitere Infos über den Verein auf www.klangkunstkultur-schlehdorf.de.

