Neuer Verein in Schlehdorf blickt voraus auf ein Jahr voller Musik

Kultur

Nach einem erfolgreichen Start steckt der Verein Klang-Kunst-Kultur Schlehdorf voller klangvoller Pläne. Erstmals gab es jetzt eine Jahresversammlung.

Schlehdorf – Kurz vor seinem offiziellen ersten Geburtstag beging der Verein Klang-Kunst-Kultur Schlehdorf nun in Cohaus des Klosters Schlehdorf seine erste Jahresversammlung. Dabei zog Vorsitzender Matthais Strobl zufrieden Bilanz: „Es war ein erfolgreiches erstes Jahr“, sagte er.

Verein Klang-Kunst-Kultur wurde am 22.2.22 gegründet

Der Gedanke, einen Verein zu gründen, um den „Orgelherbst“ wiederzubeleben, war bereits 2021 aufgekommen. Die Idee nahm immer weiter Gestalt an, bis der Verein am 22. Februar vergangenen Jahres gegründet wurde. Die rechtliche Absicherung war im Mai 2022 geschaffen. Bei einem Gründungskonzert am Patroziniumtag der Pfarrkirche St. Tertulin Ende Juli gelang es, die Vielzahl der musikalischen Gruppen des Dorfes zu präsentieren. Fast 200 Besucher zählte das Konzert mit dem kunterbunten Programm.

Der „Orgelherbst“ präsentierte sich nach acht Jahren in einer bewusst reduzierten Form, da sich die Organisatoren nicht ganz sicher waren, wie groß das finanzielle Risiko sein würde. Beide Konzerte wurden jedoch ein grandioser Erfolg. Josef Still, Domorganist in Trier, begeisterte die Besucher. Einen noch größeren Zulauf verzeichneten das Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble und der Organist Thomas Rothfuß. 2024 werden sie erneut in Schlehdorf zu hören sein. Zwei Roratemessen organisierte dann Matthias Strobl. Nach der zweiten gab es einen Glühweinverkauf zugunsten der Truhenorgel, die bereits im Hochaltarbereich steht.

Verein Klang-Kunst-Kultur Schlehdorf hat 45 Mitglieder

Auf dem Schlehdorfer Christkindlmarkt war der Verein präsent und bot Kulinarisches an. „Wir hatten fantastische Helfer, es war eine tolle Gemeinschaftsleistung, und das Angebot wurde von den Besuchern sehr gut angenommen“, sagte Strobl in seinem Jahresbericht. Derzeit werde an einer neuen Webseite gebastelt, Facebook und Instagram nutze der Verein ebenfalls. Das sei „der Zeit angemessen“, meinte Strobl.

Das gute erste Jahr lässt sich auch in Zahlen messen. „Der Verein ist auf derzeit 45 Mitglieder angewachsen“, stellte Strobl fest.

Jahreskonzert in Schlehdorf am 25. Juni

Heuer sei im Vereinsprogramm Musik in den unterschiedlichsten Formaten im Angebot, kündigte Strobl an. Im Festsaal des Cohauses gastiert am Sonntag, 12. März, das Lanzinger Trio. Am 16. April ist dann Stefan Grasse zu hören. Eine Besonderheit wird am 21. Mai auf dem Pausenhof der Grundschule geboten: ein Picknick-Konzert mit der Band „Brian und die Gang“, bestehend aus neun Musikern aus Ohlstadt und Umgebung.

Am 25. Juni ist das Jahreskonzert mit möglichst vielen Ensembles aus dem Dorf geplant. Im September startet ein Großprojekt mit Orgelkonzerten: An jedem Sonntag wird eines mit namhaften Organisten wie Gerhard Löffler, Klemens Schnorr, Josef Miltschitzky und Christiane Michel-Ostertun geboten. Am 22. Oktober gibt die Flaurlinger Blaskapelle das zweite Konzert in St. Tertulin, und in der Adventszeit wird an jedem Samstagabend eine Roratemesse abgehalten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Von Rosa Sporer