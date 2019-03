Geplante Whiskey-Destillerie „Schlehwerk“ soll schrumpfen

Es ist ein Projekt, das polarisiert: Die geplante Getreidemanufaktur mit Whiskey-Destillerie namens „Schlehwerk“, die im Schlehdorfer Gewerbegebiet entstehen soll.

Schlehdorf – In der Bürgerversammlung am Donnerstag informierte Bürgermeister Stefan Jocher im „Klosterbräu“ die vielen anwesenden Bürger nun darüber, dass das Projekt für eine Erlebnis-Destillerie „wieder auf die ursprüngliche Größe eingedampft“ werde. Das habe er erst kurz vor der Versammlung erfahren, so Jocher.

Wie bereits berichtet, hatte der Iffeldorfer Investor Christian Heinrich im November vergangenen Jahres eine überarbeitete und deutlich vergrößerte Planung als ursprünglich angedacht präsentiert. Demnach hätte das Hauptgebäude größer ausgeführt werden sollen. Zusätzlich sollten eine fünfgeschossige Tiefgarage gebaut sowie eine Käserei eingerichtet werden und Platz für 60 Übernachtungsgäste entstehen. Die geschätzten Gesamtkosten hätten sich durch die Erweiterung von ursprünglich sechs auf rund 30 Millionen Euro erhöht.

Der Gemeinderat hatte das Vorhaben damals kritisch bewertet. Wie Jocher in der Bürgerversammlung sagte, hätten derart große Pläne derzeit kaum Chancen auf Realisierung. Unter anderem müsste dafür zunächst die Zufahrt ins Gewerbegebiet verbessert werden. Der Bau eines Kreisverkehrs wäre Voraussetzung. Werde das Bauvorhaben nun wieder auf sein ursprüngliches Maß reduziert, entspreche es auch wieder den Vorgaben des Bebauungsplans. Entsprechende Pläne sollen in Kürze dem Gemeinderat vorgestellt werden. Geplant seien „wirklich nur noch eine kleine Bierbrauerei und eine Whiskey-Destillerie“. (Franziska Seliger)

