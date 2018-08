Wie in einer ehemaligen Gardinenfabrik Kunst entsteht

Ein Besuch im Schlehdorfer Atelier von Rita De Muynck ist eine spannende Angelegenheit. Die belgische Künstlerin arbeitet an einem ungewöhnlichen Ort

Schlehdorf – Der Besuch in Rita De Muyncks „Kunstfabrik Reuterbühl“ ist ein Abenteuer – in vielfacher Hinsicht. Zunächst einmal lässt man Schlehdorf hinter sich und fährt ins grüne Nichts hinein. „Manche Navis geben den Zielort falsch an. Wenn Sie mitten in den Wiesen stehen, müssen Sie einfach immer weiter fahren“, hatte die Hausherrin vorgewarnt. Erreicht man dann endlich die ehemalige Gardinenfabrik, wirkt sie abweisend wie eine Trutzburg.

Hier soll Kunst entstehen und beheimatet sein? Oh ja, stellt sich sogleich heraus, wenn man die erste Tür durchschritten hat. Und dann gibt es immer weitere Türen, manche gar mit der den Forscherdrang anstachelnden Aufschrift „Eintritt verboten!“, die zu neuen Entdeckungen einladen. Wie in einem verwunschenen Schloss. Doch die Schlossherrin ist äußerst irdisch, lebendig und sprüht vor Kreativität.

Die aus Belgien stammende Künstlerin, die seit 1979 in Schlehdorf lebt und arbeitet, hat ursprünglich Psychologie und Philosophie studiert. 1970 kam sie nach Deutschland und hat hier ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München absolviert.

Zum 25. Jubiläum des Murnauer Schloßmuseums hat der Förderkreis dieses mit einem Werk De Muyncks beschenkt: ein Hinterglasbild, das Gabriele Münter porträtiert. Mit wenigen Strichen hat sie den Kopf der Malerin, die die Haare nach ländlicher Sitte zum Dutt aufgedreht hat, charakteristisch getroffen und ihn vor einen knalligen orange-roten Hintergrund gesetzt. Die zahlreichen Käuferanfragen für ihr 2008 entstandenes Werk hatte De Muynck ignoriert, bis Dr. Sandra Uhrig, die Leiterin des Schloßmuseums, Interesse signalisierte.

Dort wusste die Künstlerin ihr Werk in bester Gesellschaft – und willigte ein. Mit Münter habe sie sich seit vielen Jahren intensiv beschäftigt, erzählt sie. Davon zeugen mehrere Arbeiten in den vielen Räumen ihres großen Hauses. Etwa die riesigen Baumstämme: „Die Bäume standen unweit des Münter-Hauses in der Murnauer Kottmüllerallee. Sie haben die Malerin also gesehen – und diese hat sie gesehen“, erzählt De Muynck. „Als wir erfuhren, dass sie gefällt worden waren, sind wir sofort losgefahren, um sie zu kaufen.“ So entstand das „Baumgedächtnis“ mit dem markanten Kopf Münters, der in drei Metern Höhe aus dem Stamm wächst.

Persönlich konnte De Muynck die Malerin nicht mehr kennenlernen, aber ihr Lehrer und Mentor, Professor Thomas Zacharias von der Münchner Kunstakademie, hat ihr von einem Besuch bei Münter in ihrem Murnauer Haus erzählt. Die hochbetagte Künstlerin habe vor einem Kandinsky-Bild räsoniert: „Schon schlimm, wenn man so verlassen wird – und weiß von nichts…“ Um dann gleich auf ein kleines Bild hinzuweisen: „Schauen Sie, jetzt arbeite ich gerade an dieser Tulpe!“

Das Blumenbild, es müsste eines der letzten von Gabriele Münter sein, ist übrigens nirgendwo aufgelistet und dürfte verschollen sein.

Für Rita De Muynck erzählt diese Begegnung viel über die Verfassung Münters. „Sie musste schwere Zeiten überstehen, hat sich aber einen unverletzlichen Kern bewahrt, aus dem sich die Kraft für ihre schöpferische Arbeit speiste.“ Und so wirkt die Malerin im „Baumgedächtnis“ auch sehr stark und geradezu unangreifbar.

Gegenüber hängt ein großformatiges Bild in schillernden Blau-Tönen: „Baum bei Kochel“. Aus dem Wasser ragt ein Kopf heraus, fragend, geheimnisvoll. Das „Requiem“ zeigt einen toten Menschen in einer Grube. An deren Rand steht ein großer schwarzer Hund und schaut hinab. Nicht jeder Betrachter wird damit die Deutung verbinden, die die Malerin angibt: „Er trauert – und kann sich nicht trennen.“ Für sie habe das etwas Tröstendes, sagt De Muynck, die das Bild nach dem Tod ihrer Mutter malte.

Sabine Näher

