„Wir sind keine Schauspieler“: Schlehdorfer Pfarrer vor Fernsehgottesdienst aufgeregt

Von: Christiane Mühlbauer

Pfarrer Simon Tyrolt (Mi.) bei seiner Amtseinführung im Februar 2020 mit Dekan Andreas Lackermeier (li.) und Professor Dr. Heinrich Doering (re.) in der Kirche in Ohlstadt. Zusammen mit Schlehdorf und Großweil besteht der Pfarrverband Heimgarten. © Herpen

Am Dreikönigstag sendet das Bayerische Fernsehen um 10 Uhr den Fernsehgottesdienst live aus der Kirche St. Tertulin in Schlehdorf. Im Interview spricht Pfarrer Simon Tyrolt über die umfangreichen Vorbereitungen.

Schlehdorf – Der Fernsehgottesdienst zu Dreikönig wird am Freitag, 6. Januar, um 10 Uhr im Bayerischen Fernsehen aus der Pfarrkirche St. Tertulin in Schlehdorf gesendet. Im Vorfeld sind zahlreiche Vorbereitungen notwendig, wie Pfarrer Simon Tyrolt im Interview mit Kurier-Redakteurin Christiane Mühlbauer berichtet.

Herr Pfarrer, wie kommt es, dass der BR wieder einen Gottesdienst aus Schlehdorf überträgt? Anfang Dezember gab es ja auch schon einen.

In meinem Fall ist es so gewesen, dass mich der Beauftragte der Bayerischen Bischofskonferenz für Hörfunk und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk, Monsignore Erwin Albrecht, schon vor Längerem angerufen hat, weil so eine Fernsehübertragung natürlich einen gewissen Vorlauf braucht. Er hat mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre, einem Fernsehgottesdienst aus der Schlehdorfer Pfarrkirche vorzustehen. Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht und habe dann spontan zugesagt. Schließlich ist unsere Pfarrkirche St. Tertulin ja erst am 31. Oktober 2021 durch unseren Erzbischof nach einer längeren Renovierungsphase feierlich wiedereröffnet worden und erstrahlt jetzt in neuem Glanz. Seitdem habe ich immer wieder erfahren, wie groß das Interesse an dieser wunderschönen Kirche mit ihrem einzigartigen Patrozinium ist, was mich als Pfarrer natürlich besonders freut. Dass es schließlich gleich zwei Gottesdienste geworden sind, liegt daran, dass sich auf diese Weise Synergieeffekte besser nutzen lassen und sich die Planungen vereinfachen.

Sind damit für Sie beziehungsweise das Gottesdienst-Team besondere Vorbereitungen verbunden? Ist es mehr Arbeit als sonst? Was ist alles zu tun?

So ein Fernsehgottesdienst ist schon eine spannende Sache und braucht eine gute Vorbereitung. Dazu gehören auch frühzeitige Besprechungen und Besichtigungen. Es gilt, ganz praktische Fragen zu klären, zum Beispiel, wo der Strom herkommt und wie viele Meter Kabel dafür verlegt werden müssen, wie die Lkw anfahren und wo sie parken können, wo die Technik aufgebaut werden kann und in welchem Raum die Teambesprechungen stattfinden werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann die inhaltlichen und liturgischen Themen besprochen.

Gibt es auch Proben?

Natürlich wird auch mit allen Beteiligten ausführlich geprobt, es gibt eigene Proben für die Ministranten und Lektoren, es gibt Proben mit dem Organisten, dem Kirchenchor und weiteren Musikern. Am Vorabend der Liveübertragung steht dann ein Gottesdienst, der vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet wird. Dieser Gottesdienst wird dann nochmals mit allen Verantwortlichen nachbesprochen, um gegebenenfalls an letzten Stellschrauben zu drehen. Das ist also schon etwas mehr Aufwand als bei einem Gottesdienst ohne Fernsehübertragung, aber schließlich soll bei der Liveübertragung ja auch alles klappen, und die Proben vermitteln allen Beteiligten dazu die nötige Sicherheit. Denn auch wenn die Liturgie als Heiliges Spiel bezeichnet wird: Wir sind keine Schauspieler und wollen das auch nicht sein. Wir feiern die Eucharistie und laden alle ein, denen ein Besuch des Gottesdienstes aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht mehr möglich ist, sich über das Fernsehen oder das Internet mit uns zu verbinden und mit uns zu feiern.

Die Schlehdorfer Pfarrkiche St. Tertulin ist ein Schmuckstück. Nach umfangreicher Renovierung wurde sie 2021 wiedereröffnet. Eine Besonderheit ist auch der barocke Originalklang der Thoma-Orgel. © Krinner

Sind Sie aufgeregt, wenn Sie wissen, Sie werden gefilmt?

Auch wenn ich es gewohnt bin, regelmäßig vor einer größeren Anzahl von Menschen zu sprechen: Ja, ich bin aufgeregt. Stellen Sie sich vor, Sie sprechen vor einer Menschenmenge, die etwa zweieinhalbmal die Allianz-Arena in München füllen würde. Das ist schon etwas Besonderes. Und dann wird alles auch noch live gesendet, es lässt sich nichts wiederholen.

Legt sich die Aufregung wieder?

Die Aufregung legt sich wirklich mit dem Glockenschlag, wenn der Gottesdienst beginnt. Ich denke dann auch während des Gottesdienstes nicht permanent an die Kameras, sondern bin ganz in der Feier der Liturgie.

Steht jetzt schon fest, um welches Thema es in Ihrer Predigt geht, oder schreiben Sie Ihren Text erst am Abend zuvor?

Den Text der Predigt habe ich schon geschrieben. Natürlich ist er eher fertig geworden als gewöhnlich. Aber ich versuche grundsätzlich, meine Predigten nicht auf den letzten Drücker zu schreiben. Es ist mir schon einmal passiert, dass dann der Drucker gestreikt hat. Ich habe alles mit der Hand vom Bildschirm abschreiben müssen, das war nicht nur stressig, sondern auch schlecht leserlich...

Worüber werden Sie an diesem besonderen Tag sprechen?

Zu viel kann ich über die Predigt noch nicht verraten, aber es wird um Hoffnungszeichen gehen. Ich denke, das tut uns bei all den negativen Schlagzeilen dieser Tage gut: etwas, das uns Mut macht und Hoffnung gibt. Und wenn es um Hoffnung geht, dann sind Christen doch auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner.

Haben Sie nach anderen Fernsehauftritten Rückmeldungen von Gläubigen erhalten?

Bisher war ich nur zu kleineren Beiträgen über die neu renovierte Schlehdorfer Pfarrkirche im Fernsehen und im Internet, das hat mir auch Freude gemacht. Aber die Fernsehübertragungen im Bayerischen Rundfunk sind noch mal etwas ganz anderes, gerade auch vor dem Hintergrund der Reichweite und der intensiven Vorbereitung. Dass sich diese Mühen aber wirklich lohnen, zeigen die vielen positiven Rückmeldungen aus nah und fern, die wir zum Gottesdienst am zweiten Adventssonntag erhalten haben. Das freut mich für die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die mit Herzblut an dieser Übertragung mitgewirkt haben, seitens des Bayerischen Rundfunks und der Pfarrei. Die Rückmeldungen zeigen auch, dass die Gottesdienstübertragungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine Nische sind, sondern für viele eine wertvolle Möglichkeit darstellen, am gottesdienstlichen Leben der Kirche teilzunehmen und sich im Gebet mit der feiernden Gemeinde vor Ort zu verbinden.

Können Gläubige noch spontan zu dem Gottesdienst kommen oder gibt es bereits reservierte Plätze?

Gerne sind Gläubige aus Schlehdorf und Umgebung eingeladen, den Gottesdienst live vor Ort in der Pfarrkirche mitzufeiern. Ich freue mich über jeden, der diese Gelegenheit wahrnimmt, die Schlehdorfer Pfarrkirche einmal in einem anderen, außergewöhnlichen Setting und vor allem in einem besonderen Licht zu sehen, denn die Beleuchtung, die der BR installiert, ergänzt die ohnehin sehr gute Beleuchtungstechnik und ist wirklich beeindruckend. Es gibt mit Ausnahme für die Schlehdorfer Sternsinger keine reservierten Plätze, die Kirche ist ja groß genug und bietet genügend Sitzgelegenheiten.

