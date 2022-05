Wirbel um Waldkindergarten in Schlehdorf: Kreisbauamt gegen geplanten Standort

Von: Christiane Mühlbauer

Auf dieser Grafik wird der geplante Standort dargestellt. Das Grundstück gehört der Gemeinde. © Quelle: Bayernatlas/WaWiKi

Gegen den Standort des geplanten Waldkindergartens „WaWiKi“ in Schlehdorf hat das Kreisbauamt Einwände erhoben. Bürgermeister Stefan Jocher ist zuversichtlich, eine Lösung zu finden. Am heutigen Dienstag (24. Mai) findet ein Info-Abend für die Eltern statt.

Schlehdorf – Einen Kindergartenplatz zu finden, ist für viele Eltern ausgesprochen schwierig. In Schlehdorf soll ein geplanter „Wald- und Wiesenkindergarten“ („WaWiKi“) nicht nur ein besonderes pädagogisches Konzept bieten, sondern auch den örtlichen Gemeindekindergarten entlasten. Hinter „WaWiKi“ stehen mehrere Eltern sowie Vertreter der ökologisch ausgerichteten „KlosterGut“-Genossenschaft in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Erst im April hatte der Gemeinderat grünes Licht gegeben für einen Bauwagen-Platz auf einem Grundstück im Eigentum der Kommune (wir berichteten). Es liegt in der Nähe des Breitenlaichgrabens. Wie Rathauschef Stefan Jocher am Freitag in der Bürgerversammlung bekannt gab, liegt bereits die mündliche Zusage zur Betriebserlaubnis vom Kreisjugendamt vor. Jocher ist zuversichtlich, dass „WaWiKi“ im September in Betrieb gehen kann.

Kreisbauamt kritisiert Standort

Die Initiatoren sind nun jedoch aus allen Wolken gefallen, als das Kreisbauamt ihnen mitteilte, dass der Antrag aus baulicher Sicht nicht genehmigungsfähig sei. Das berichtete eine der betroffenen Mütter am Montag unserer Zeitung. In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, heißt es, dass der Standort im Außenbereich liege. Außerdem widerspreche das Vorhaben den Darstellungen im Flächennutzungsplan. Es sei als „Fläche für die Landwirtschaft“ definiert. Das Vorhaben führe unter anderem zu Beeinträchtigungen von Landschaft, Naturschutz und Erholungswert. Außerdem befürchte man die Entstehung einer Splittersiedlung. Eine Genehmigung würde eventuell Bezugsfälle nach sich ziehen. „Für einen Waldkindergarten ist es zwingend erforderlich, dass eine Nähe zum Wald besteht“, so das Kreisbauamt weiter. Der Aufenthalt „an uferbegleitenden Gehölzstreifen stelle keinen Waldkindergarten dar, sondern einen Naturkindergarten“. Abgelehnt werden auch Zaun und Größe des Bauwagens. Das Kreisbauamt legt der Initiative nahe, den Antrag zurückzuziehen. Gegenüber unserer Zeitung wollte sich die Behörde nicht dazu äußern mit Hinweis auf das laufende Verfahren.

Platz für 12, später für 18 Kinder

Die Eltern-Initiative ist nun verunsichert. Der „WaWiKi“ soll im ersten Jahr Platz bieten für zwölf Kinder, im zweiten dann für 18. Bei dem Info-Abend am heutigen Dienstag sollen den Interessierten die Verträge ausgehändigt werden. Die Zeit drängt, denn: „Bis 20. Juni will auch der Gemeindekindergarten wissen, wie es mit den Anmeldungen und der Warteliste aussieht“, sagt Anna Halemba, eine der Initiatorinnen. Außerdem führe man gerade Einstellungsgespräche mit Erzieherinnen.

Bürgermeister ist zuversichtlich

Bürgermeister Stefan Jocher liegt das Schreiben des Kreisbauamts ebenfalls vor. Er ist sehr optimistisch, eine Lösung zu finden: „Ein Waldkindergarten kann gar nicht im Innenbereich liegen“, sagt er in Bezug auf die fachliche Argumentation mit dem Kreisbauamt. Er sei gelassen, schließlich seien an anderen Orten im Landkreis auch schon Waldkindergärten in Betrieb, etwa in Mürnsee. Jocher kommt heute Abend zur Info-Veranstaltung. „Wir kriegen das schon hin.“

Der Info-Abend findet am heutigen Dienstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr im „Klostergut“ im Seminarraum „Hehnahaus“ statt. Die Initiatoren sind auch per Mail zu erreichen: kontakt@wawiki.de und www.wawiki.de.

