Wohnmobil fährt Linienbus vor der Glentleiten an – Fahrer flüchtet

Von: Christiane Mühlbauer

Ein an der Glentleiten wartender Bus wurde während der Wartezeit des Fahrers angefahren. © Symbolfoto: DB AG/Tilman Weishart / Archiv

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag einen Unfall vor dem Freilichtmuseum Glentleiten beobachtet haben.

Schlehdorf – Ein Wohnmobilfahrer hat offensichtlich am Samstag auf der Glentleiten einen Linienbus beschädigt. Wie die Polizei Kochel berichtet, hatte der Busfahrer (28) am späten Nachmittag sein Fahrzeug an der Glentleiten (im Gemeindebereich Schlehdorf) abgestellt. Während der Wartezeit verließ er den Bus und hörte gegen 17.45 Uhr einen deutlichen Knall.

Kurz darauf musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel des Busses abgefahren worden war. Er nahm noch ein dunkles Wohnmobil unbekannter Marke wahr, das sich entfernte. Weitere Feststellungen waren dem Fahrer nicht möglich, schreibt die Polizei. Der Sachschaden am Linienbus beträgt rund 1000 Euro, der nun vom Regionalverkehr Oberbayern bezahlt werden muss. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Suche nach dem Fahrzeug blieb leider ohne Erfolg. Hinweise auf den Verursacher sind nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kochel unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 6-273 zu melden.

