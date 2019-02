Neues Seniorenwohnheim Schlehdorf:„In fünf Jahren ein Selbstläufer“

8,7 Millionen Euro wird das Seniorenheim in Schlehdorf kosten. Eine gewaltige Herausforderung für eine kleine Gemeinde.

Schlehdorf– Doch Bürgermeister Stefan Jocher, ist nicht bange, dass Kreditzinsen und Tilgung die Gemeinde erdrücken könnten: „Auch wenn es eine riesige Summe ist, sehe ich das risikolos“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Zweckverbands. Er prophezeite: „In fünf Jahren müsste das ein Selbstläufer sein.“

Jocher stellte in der Sitzung die detaillierte Finanzplanung vor. Demnach steigt der Schuldendienst von 88 000 Euro im Jahr 2019 auf 280 000 Euro im Jahr 2024 an. „Da wird der Schuldendienst unsere Einnahmen übersteigen“, sagt Jocher. Die Gemeinde könne diese Phase jedoch durch Rücklagen überbrücken, die sich in den nächsten fünf Jahren ansammeln: „Da haben wir deutlich mehr Einnahmen als Ausgaben.“ Nach 2025 müsse die Gemeinde dann überlegen, wie es weitergeht. Jocher: „Wir könnten da zum Beispiel ein Darlehen zur Zwischenfinanzierung aufnehmen.“

Lesen Sie auch: Autos fahren in Langlauf-Loipen - Paar verwechselt Spur mit schneeverwehtem Feldweg

„Wir werden mit dem Senioren-Wohnheim nicht das ganz große Geld machen – aber das war jedem klar“, stellte Großweils Bürgermeister Manfred Sporer fest. „Wir müssen uns nach der Decke strecken, dass wir über die Runden kommen.“ Es sei aber auch nicht der Sinn der Sache gewesen, dass die Gemeinde mit dem Bauvorhaben Geld verdient, ergänzte Jocher. Ihm ist vor der Zukunft nicht bange.

So geht der Bürgermeister davon aus, dass es noch Zuschüsse aus einem Denkmalschutz-Topf gibt.Wie berichtet waren Bauarbeiter im November 2016 bei den Aushubarbeiten auf die Reste der alten Klosteranlage gestoßen. 400 000 Euro kosteten die Ausgrabungen den Zweckverband zusätzlich. Außerdem verzögerte der archäologische Fund die Eröffnung des Heims um ein Jahr. „Ein bissl was“ müsse auch der Betreiber erstatten, da beispielsweise die Küche nach dessen Vorstellungen umgebaut worden sei. Jocher geht davon aus, dass die Kreditaufnahme unter den geplanten 8,25 Millionen Euro liegen wird. Nicht außer Acht lassen dürfe man auch, dass die Gemeinde die Kredite mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,64 Prozent aufgenommen habe – das ist niedriger als die Inflationsrate.

Mittlerweile steht der Terminplan fest: Ende April sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Im Mai wird das Haus möbliert. Am 11. Mai soll ein Tag der offenen Tür stattfinden, und am 21. Mai sollen die ersten Bewohner einziehen. Die Einweihung erfolgt am 7. Juni um 14 Uhr. „Ich weiß nicht, ob bis dahin alle Außenanlagen fertig sind“, sagte Jocher. „Das hängt auch von der Witterung ab.“