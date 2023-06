Schlossmuseum Murnau feiert 30-Jähriges mit Sonderausstellung, Mitmachangeboten und Konzert

Am 1. und 2. Juli wird der Schloßhof zum Festgelände. © Schlossmuseum Murnau

Am 1. und 2. Juli feiert das Museum nun sein 30-jähriges Jubiläum – Mit einem Museumsfest mit viel Farben, Formen und Strukturen. Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr.

Die Lage ist exponiert und zentral. Im Herzen von Murnau ist das Schlossmuseum zu finden. Wäre das Museum weniger prominent situiert, würde das dem Wirken und Strahlen des Hauses aber gewiss keinen Abbruch tun. Denn in den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich das Schlossmuseum einen internationalen Ruf erarbeitet. Kein Wunder, mit fast 100 Sonderausstellungen und zahlreichen Forschungsprojekten zu den Sammlungsthemen, allen voran zur Klassischen Moderne und zu Gabriele Münter. Am 1. Juli feiert das Museum nun sein 30-jähriges Jubiläum, nicht nur mit einem Fest, sondern, wie sollte es anders sein, auch mit viel Farben, Formen und Strukturen.

Im Fokus des Museumsfests wird die Ausstellung „DER BLAUE REITER“ stehen. © Schlossmuseum Murnau

Weitere Informationen

Großes Museumsfest zum Jubiläum

Der über die Landesgrenzen hallende Ruf des Schlossmuseum Murnau kommt nicht von ungefähr. Wer das Museum betritt, der taucht in eine andere Zeit ein, in eine Epoche, in welcher der Expressionismus seine ersten tiefen Atemzüge machte und schließlich auflebte. Das Herz der Sammlung bilden die Werke von Gabriele Münter – mehr als 80 Gemälde, Grafiken und Zeichnungen aus 60 Jahren. Doch Gabriele Münter vereinnahmt das Schlossmuseum keineswegs, zu ihr gesellen sich weitere Kunstschaffende wie Wassily Kandinsky, Franz Marc und Marianne von Werefkin. Denn auch den Arbeiten der Künstler und Künstlerinnen des Blauen Reiter und der Neuen Künstlervereinigung München – Kunstschaffende, denen Anfang des 20. Jahrhunderts in der reizvollen Landschaft von Murnau und Umgebung der Durchbruch zu einer neuen, expressiven Malerei gelang – wird Raum gegeben.

Die Ausstellung „DER BLAUE REITER“ wird vom 1. Juli bis 26. November 2023 im Schloßmuseum Murnau zu sehen sein. © Schlossmuseum Murnau

Obendrein setzt das Museum einen Schwerpunkt auf die Malerei vor dem Aufblühen des Expressionismus. Denn bereits vor dem 20. Jahrhundert entdeckten Künstler und Künstlerinnen aus München und ja, auch aus dem weiten Norden die Reize der Natur des Alpenvorlandes für ihr Schaffen, Adolf Lier etwa, oder Carl Spitzweg, sowie Wilhelm Busch und Christian Morgenstern. Und damit ist das Repertoire des Museums noch immer nicht gänzlich umrissen. Denn auch die Hinterglasmalerei wird auf vielfältige Weise beleuchtet; genau wie ein besonderer Literat: Rund zehn Jahre nannte Ödön von Horváth Murnau seine Heimat. Das Museum verfügt über eine umfassende Dokumentation zu Leben und Wirken des Schriftstellers.



Der Einfluss Murnaus auf die Kunst

Zum Jubiläum setzt das Schlossmuseum nun einen obendrauf. Der Jubilar beschenkt sozusagen sich, aber auch seine Gäste. Zur Neupräsentation der Expressionisten-Sammlung zeigt das Museum in diesem Sommer nämlich einige farbenprächtige Juwelen in der Sonderausstellung DER BLAUE REITER – EINE HOMMAGE. Werke von höchster Qualität von Künstlern und Künstlerinnen des Blauen Reiter, aber auch Arbeiten aus deren Freundeskreis. Werke, die nicht nur den Umbruch in der Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor Augen führen, sondern auch die Bedeutung von Farbe als Klangkörper zwischen Form und Ausdruck. Ausgewählte Arbeiten, Gabriele Münters „Gelbes Haus mit Apfelbaum“ aus dem Jahr 1910 und das im selben Jahr geschaffene „Studie für Murnau mit Kirche II“ Wassily Kandinskys, zeigen außerdem, wie die Murnauer Jahre die Künstler und Künstlerinnen als auch ihre Freunde prägten.

Aber auch die Beziehungen und Einflüsse der Kunstschaffenden untereinander werden in der Sonderausstellung sichtbar gemacht. Da wäre etwa der Farbenzauber des Dreiergespanns August Macke, Franz Marc und Robert Delaunay. Ein Blick lohnt sich in diesem Zusammenhang auf Mackes „Vor dem Hutladen“ von 1913 oder auf Delaunays „Esquisses pour Hommage à Blériot“ aus dem Jahr darauf. Auch die Beziehung zwischen Alfred Kubin und Alexej von Jawlenskys wird in einem ausgewählten Werk spürbar. In Kubins Tuschfederzeichnung „Aschermittwoch“ aus den 1920er-Jahren klingen nämlich die gemeinsamen Jahre in Schwabing nach. Jawlensky ist aber natürlich auch in der Ausstellung vertreten, mit dem Höhepunkt seiner ausdrucksstarken Porträts: „Violetter Turban“ aus dem Jahr 1911.



Weitere Informationen

In wenigen Wochen werden all diese Juwelen im Schlossmuseum zugänglich sein, das erste Mal am 1. Juli. An diesem Tag wird das 30-jährige Jubiläum mit einem großen Festakt gefeiert. Um 11 Uhr eröffnen der Murnauer Bürgermeister Rolf Beuting, der Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern Dr. Dirk Blübaum und die Leiterin des Schlossmuseums Dr. Sandra Uhrig die Feierlichkeiten. Auch eine Videobotschaft von Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, wird gezeigt. Anschließend wird die Sonderausstellung, die dann bis 26. November besichtigt werden kann, eröffnet. Am Nachmittag erwarten die Gäste von 12.30 bis 17 Uhr offene Mitmachangebote für die ganze Familie, darunter Cicerone-Stationen sowie museumspädagogische Angebote für Kinder. Ab 15 Uhr locken Kaffee und Kuchen vom Schlossgarten in den Schlosshof. Am 2. Juli wird dann weitergefeiert, mit Mitmachangeboten für Groß und Klein am Nachmittag sowie, als krönender Abschluss, mit einem Open-Air-Konzert des Trios D’Bavaresi am Abend im Schlosshof.

Das Trio d’BavaResi wird am Abend des 2. Juli im Schlosshof auftreten. © d’BavaResi

Weitere Informationen rund um das Festwochenende am 1. und 2. Juli 2023 im und am Schlossmuseum gibt es online unter www.schlossmuseum-murnau.de.

Programmablauf Samstag, 01.Juli 2023

11 Uhr: Festakt mit anschließender Eröffnung der Sonderausstellung DER BLAUE REITER – EINE HOMMAGE

Es sprechen unter musikalischer Begleitung:

Rolf Beuting, Erster Bürgermeister des Marktes Murnau

Markus Blume, mdL, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst (Videogrußbotschaft)

Dr. Dirk Blübaum, Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern

Dr. Sandra Uhrig, Leiterin des Schlossmuseums Murnau

Aktionen sollen wie beim letzten Museumsfest im und am Museum stattfinden. © Schlossmuseum Murnau

12.30 bis 17 Uhr: Offene Mitmachangebote für die ganze Familie z.B. Cicerone Stationen (Kunstauskunft durch Experten), museumspädagogisches Angebot für Kinder

15 Uhr: Kaffee & Kuchen im Schlosshof durch den Schlossgarten

Programmablauf Sonntag, 02.Juli 2023

20 Uhr: OPEN-AIR mit den D‘Bavaresi Mathias Kellner / Sebastian Horn / Otto Schellinger im Schlosshof

Mathias Kellner, Sebastian Horn und Otto Schellinger sind d’BavaResi. © d’BavaResi

Kontakt

Schlossmuseum des Marktes Murnau

Schloßhof 2-5

82418 Murnau a. Staffelsee

Tel.: 08841-476-201

E-Mail: schlossmuseum@murnau.de

Web: www.schlossmuseum-murnau.de