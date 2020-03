Schulen geschlossen: Eltern zerbrechen sich Kopf über Plan B

Die Schließung von Schulen und Kindergärten sorgt auch in Bad Tölz-Wolfratshausen für komplizierte Situationen – ruft aber auch Zusammenhalt auf den Plan.

Bad Tölz-Wolfratshausen–„Aufgeschmissen bin ich nicht, ich habe immer einen Plan B“, sagt Desiree Luttuschka. Das muss die Tölzerin als Mutter von vier Kindern (16, 13, 8 und 7) auch – speziell jetzt, da die Schulen bis zum 19. April geschlossen bleiben. Ihre große Familie sei jetzt von Vorteil. „Wenn ich arbeite, können auch die Großen auch mal auf die Kleinen aufpassen“, sagt sie.

Luttuschkas Kinder besuchen drei verschiedene Schulen – von allen wird die Mutter nun auf verschiedenen Wegen mit Lernmaterialien eingedeckt, die die Kinder zu Hause bearbeiten müssen. „Ich sehe dem positiv entgegen“, meint die 40-Jährige. „Sie können in der Gruppe lernen, das ist wie eine gemischte Klasse.“

Auch an der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen „haben unsere Lehrer schon am Donnerstag angefangen, Hefte mit Arbeitsblättern für die nächsten drei Wochen zu erstellen“, berichtet Schulleiter Frank Schwesig. Die älteren Schüler bekämen Arbeitsaufträge und -materialien über die Internet-Plattform Mebis übermittelt.

Schulen und Kindergärten geschlossen: Krisensitzungen in den Familien

Bücher und Hefte haben die Kinder auch seit Donnerstag mit nach Hause bekommen. „Durch Schnee- und Sturmchaos haben wir schon ein wenig Übung mit Schulausfällen“, sagt Schwesig. Unklar war an den Schulen am Freitag noch, wie eine mögliche Notbetreuung aussieht. Doch die ist in jedem Fall ausschließlich für Eltern gedacht, die in „systemrelevanten“ Berufen arbeiten – etwa als Krankenschwester oder Polizist.

Die allermeisten Familien müssen sich also selbst behelfen – und vielen ist noch völlig unklar, wie. „Mein Mann hat das Angebot, an drei Tagen in der Woche Homeoffice zu machen“, berichtet Marina Meyndt aus Geretsried. „Mit unserem sechsjährigen Sohn würde das funktionieren. Aber die zweijährige Tochter wird nicht verstehen, dass der Papa auf dem Dachboden sitzt und seine Ruhe braucht.“ Die Großeltern will Marina Meyndt auch nicht mehr zur Betreuung heranziehen – gemäß dem Rat der Staatsregierung, Senioren als gefährdete Gruppe keinem Risiko auszusetzen. Und im Büro, in dem sie halbtags arbeitet, ist die Lage auch nicht leicht zu regeln. „Wir sind vier Frauen – drei davon haben Kinder.“ Marina Meyndt und ihr Mann haben nun eine „Krisensitzung“ mit Schwester und Schwägerin anberaumt. Die haben zwei Jahre alte Zwillinge und ein Baby. . .

Eltern wollen gegenseitige Hilfe organisieren

Genauso zerbricht sich die Wolfratshauserin Fiona Braukmann den Kopf. In der Eltern-WhatsApp-Gruppe der zweiten Klasse ihrer Tochter werde eifrig diskutiert. „Einige überlegen, ob sie eine Betreuung in Gruppen organisieren – die andere Hälfte der Eltern will das auf keinen Fall.“ Von einer Freundin hat Fiona Braukmann gehört, dass sie ihre kleine Tochter mit ins Büro nehmen wolle. „Sie könnte auch Urlaub nehmen – aber dann hat sie im Sommer keinen mehr. Oder sie nimmt unbezahlten Urlaub und kann ihre Miete nicht mehr bezahlen.“

Das Kind mit zur Arbeit nehmen: Damit tut sich Martina Lederer deutlich leichter. Sie betreibt in Bad Heilbrunn einen Friseursalon. In einem großen Personalraum kann ihr kleiner Sohn spielen – zusammen mit seinem Cousin. „Zum Glück kann ich mich mit meiner Schwester bei der Betreuung abwechseln. Sie ist auch selbstständig“, sagt die Friseurin. Und beide haben Ehemänner, die dank flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice ebenfalls viel Betreuungszeit abdecken.

„Ziemlich entspannt“ bleibt Steffi Knott aus Bad Heilbrunn. Die Erzieherin und Mutter von zwei Kindern (9 und 6) rechnet damit, ab Montag ohnehin nicht oder weniger zu arbeiten: Der Kindergarten, in dem sie tätig ist, ist geschlossen. Auch unter den Eltern der Kindergartenkinder nimmt Knott eine „positive Grundstimmung“ wahr. „Sie sind sehr gut vernetzt und wollen sich gegenseitig helfen.“ Niemand habe sich über die Schließung des Kindergartens beschwert. „Alle halten das für eine gute Entscheidung und sind sehr optimistisch.“

