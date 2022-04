Die Segeljungs sind wieder an Land - und haben schon neue Pläne

Auf ihrem Boot, der „Arrya“, auf dem Pazifik: Tim Hund (li.) und Vincent Goymann. © Segeljungs

Nach 39 Tagen auf hoher See sind die Segeljungs in Indonesien angekommen. Die längste Segel-Etappe der beiden brachte ihnen viele schöne Erfahrungen - aber auch mit Problemen hatten sie zu kämpfen.

Gaißach/Königsdorf/Sorong – Nach 39 Tagen haben sie es geschafft: Die „Segeljungs“ Tim Hund und Vincent Goymann sind kürzlich nach ihrer bisher längsten Segel-Etappe in Sorong in Indonesien angekommen. Startpunkt war Papeete in Französisch-Polynesien. Ins Ziel musste ihr Boot, die „Arrya“, geschleppt werden.

Wie die beiden Weltenbummler aus Gaißach und Königsdorf per Telefon dem Kurier berichten, legten sie bei ihrer Überfahrt 5650 Seemeilen zurück, was 10 464 Kilometern entspricht. Dabei erreichten sie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp sechs Knoten. „Das ist okay“, sagt Hund. „Aber wir hatten leider oft Flaute, sonst wären wir natürlich schneller gewesen.“

„Am Ende bist du richtig erschöpft“

Überhaupt erlebten die „Segeljungs“ in diesen Tagen auf dem Pazifik wettertechnisch vieles von dem, was einem als Segler so begegnen kann: Flaute mit Regen, Flaute mit Sonne, Tage mit gutem Wind und gutem Wetter und zwei stürmische Tage. „Da ging es dann schon richtig zur Sache: Regen und wechselnder Wind mit 20 bis 30 Knoten im Schnitt und in der Spitze wehte es sogar mit 40 Knoten“, sagt der Gaißacher Tim Hund. Da sei ihnen auch eine Welle mit knapp acht Metern Höhe untergekommen. In der Rückschau sei das auch die negativste Erfahrung der langen Reise gewesen, meint Goymann. „Irgendwann frierst du, kannst nicht schlafen und bist am Ende richtig erschöpft.“

Mit Händen und Füßen verständigen sich die „Segeljungs“ mit den Bewohnern von Sorong. © privat

Wie hält man es so lange zu zweit auf einer 17 Meter langen Nussschale mitten auf dem Ozean aus? „Man hat manchmal schon Tage, da fühlt man sich eingesperrt“, gesteht Hund. Ähnlich erging es Goymann: „Manche Tage habe ich als etwas beklemmend empfunden. Das lag größtenteils an der Beschränktheit, die man auf dem Boot hat.“ Zu großen Reibereien sei es zwischen den beiden aber nicht gekommen, erzählt Hund. „Wenn was ist, wird das geklärt.“ Dass jeder mal einen schlechten Tag hat, sei normal, ergänzt Goymann. „Dann setzt man sich einfach mal vorne aufs Deck und reflektiert.“

Ein einzelnes Ereignis der Reise als Höhepunkt zu definieren, fällt den Seglern schwer. „Ich würde die gesamte Erfahrung der Passage als Höhepunkt beschreiben“, erklärt Goymann. „Zu sehen, wie man sich verändert, ein anderes Leben beginnt, ist wie eine bewusstseinserweiternde Erfahrung. Über einen Monat zu zweit auf dem Meer: Das ist pures Leben.“ Das sieht auch Hund so: „Man wächst extrem, verbringt viel Zeit mit sich und lernt viel über sich.“ Ohne Internet und Smartphone habe man außerdem viel Zeit, Neues für sich zu entdecken: „Ich bin zum Bücherwurm geworden“, sagt Hund. Doch bei all den tollen Erfahrungen sagen beide: „Noch einmal so lange müssen wir nicht mehr am Stück segeln.“

Diverse Schäden am Boot

Auf so einer weiten Reise bleiben Schäden am Boot nicht aus. „Uns sind drei Segel gerissen. Die beiden Leichtwindsegel sind nicht mehr zu reparieren. Das sogenannte Staysail für starken Wind lässt sich aber nähen“, sagt Hund. Außerdem gab ein Laptop den Geist auf, eine Drohne stützte ins Wasser.

Der größte Schaden ereilte die beiden kurz vor dem Ziel: 70 Seemeilen vor Sorong ist die Motorwelle gebrochen. Diese verbindet den Dieselmotor mit der Schiffsschraube. „Bei spiegelglatter See mitten in der Nacht hat es plötzlich, einen Schlag gegeben und dann kam ein Rumpeln“, erklärt Hund. Der Grund sei gewesen, dass die Welle nicht perfekt ausgerichtet war, was zu einer dauerhaften Spannung geführt habe. Die letzten Seemeilen in die Bucht musste die „Arrya“ von einem anderen Boot geschleppt werden. Mittlerweile ist die Motorwelle wieder repariert. Ein Spezialist aus Bali kümmerte sich darum. Kostenpunkt: um die 4000 Euro.

Verständigung mit Händen und Füßen

Währenddessen genossen die Weltumsegler die Hafenstadt. „Hier ist es sehr wild: viele Menschen, Motorräder, Smog, Müll und tolle Märkte“, erzählt Goymann. Außerdem seien sie wohl im Moment die einzigen westlichen Touristen. Und obwohl kaum jemand englisch verstehe, werde man oft angesprochen. Man könne sich aber mit Händen und Füßen verständigen. „Die Menschen sind sehr lieb“, sagt Hund. „Wir sind in einer völlig neuen Welt verglichen mit Französisch-Polynesien, das recht französisch geprägt ist.“

Die Pläne für die nächsten Wochen stehen schon fest: „In den kommenden drei bis vier Monaten bleiben wir in Indonesien und erkunden die Gegend um Raja Ampat, Bali und Lombok“, sagt Hund. Auf lange Sicht wollen die „Segeljungs“ zum Jahreswechsel wieder im Mittelmeerraum ankommen.

ARNDT PRÖHL

Weitere Infos: über die Überfahrt gibt es auf dem YouTube-Kanal der „Segeljungs“. Unter dem Motto „Pazifik hoch 2“ erzählen sie immer dienstags, donnerstags und sonntags von den 5650 Seemeilen auf dem Wasser.