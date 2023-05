Simon Haus und Holzbau: Das Team darf wachsen!

Werden Sie Teil einer richtig guten Truppe © Simon Holzbau

Starten Sie jetzt Ihre Ausbildung! Die neuen Teammitglieder erwarten eine tolle Arbeits-Atmosphäre sowie regelmäßige Weiterbildungen auf Top-Niveau.

Das Unternehmen Simon Haus und Holzbau in Schlegldorf ist mittlerweile der Top-Partner in Sachen gesundes und nachhaltiges Bauen. Bernhard Simon, 58, leitet sein Team mit viel Leidenschaft am Handwerksberuf sowie einer großen Portion Menschlichkeit. Dies bestätigen seine mittlerweile über 40 Mitarbeiter, darunter auch Klaus Brandhofer. Der 42-Jährige ist bereits seit seiner Zimmerer-Lehre vor 25 Jahren fester Bestandteil von Simon Haus und Holzbau: „Meine Tätigkeit in der Bauleitung und Arbeitseinteilung ist sehr abwechslungsreich und lebt vom lebendigen Kontakt mit den Menschen.“ Nach wie vor gehe er jeden Tag mit Freude zur Arbeit und lobt vor allem die familiäre Atmosphäre im Betrieb: „Wir sind alle stets im Austausch untereinander und auch zum Chef besteht ein sehr gutes Verhältnis auf Augenhöhe“, so der Lenggrieser.

Gerne würde Simon neue Mitarbeiter in seinem Team willkommen heißen, die mit Spaß und Elan ihrer Arbeit nachgehen, gerne Neues dazulernen und sich mit Werten wie gesundem Bauen, Ökologie und Nachhaltigkeit identifizieren können.

Mit Vergnügen morgens zur Arbeit gehen und lieben, was man tut, ist das A und O!

Wer wird gesucht, was wird geboten?

„Wir können Zimmererlehrlinge bei uns ausbilden, begrüßen aber auch Gesellen und Meister, genauso wie Vorarbeiter und Ingenieure“! Die neuen Teammitglieder erwarten eine tolle Arbeits-Atmosphäre sowie regelmäßige Weiterbildungen auf Top-Niveau. Auch Brandhofer lobt die Fortschrittlichkeit des Betriebs: „Wir sind bestens ausgerüstet und, auch durch regelmäßige Schulungen, immer auf dem neuesten technischen Stand.“

Simon fügt schmunzelnd hinzu: „Dabei dürfen selbstverständlich auch unsere außerbetrieblichen Aktivitäten nicht fehlen – man feiert schon mal zusammen einen runden Geburtstag, das ein oder andere Faschingsfest oder Jubiläum, oder geht gemeinsam Floßfahren!“ Auch dies trage, so der sympathische Unternehmer und Familienvater, schließlich zu einem gesunden Betriebsklima bei.

Sie haben Interesse, den Betrieb kennenzulernen und können sich vorstellen, sich mit Engagement und Freude am Beruf ins Team von Simon Holz und Hausbau zu integrieren? Bernhard Simon freut sich auf ein persönliches Kennenlernen! Hier geht‘s zu den Stellenangeboten!

