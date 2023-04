„Edition Dahoam“ – optimierte Musterhäuser von Simon Haus und Holzbau

Simon Haus und Holzbau GmbH: Musterhaus © Simon Haus und Holzbau GmbH

Nach langer Vorbereitung ist es bald so weit: Die „Edition Dahoam“- Musterhausreihe von Simon Haus und Holzbau wird am 29. April im Rahmen eines Bauinfonachmittags offiziell vorgestellt.

Was genau es damit auf sich hat, erzählt uns Bernhard Simon, Gründer und Geschäftsführer des etablierten Bau-Unternehmens in Schlegldorf.

Herr Simon, was genau können wir uns unter „Edition Dahoam“ vorstellen?

Wir haben insgesamt 5 räumlich und preislich optimierte Musterhaustypen entworfen. Darunter drei Einfamilienhäuser für 2 Erwachsene und jeweils 1, 2 oder 3 Kinder, eine Doppelhaushälfte für 2 Erwachsene und 2 Kinder sowie ein alters- und behindertengerechtes Haus mit Aufzug und Zusatzzimmer, beispielsweise für eine Pflegekraft.

Für wen sind die Häuser gedacht und was waren die Beweggründe für die „Edition Dahoam“?

Unsere Musterhaustypen sind so konzipiert, dass für jeden etwas dabei ist – sowohl für Familien mit Kindern als auch für Paare beziehungsweise Rentner. Mir lag besonders am Herzen, auch jungen Familien die Möglichkeit zu geben, sich den Traum eines Eigenheims zu erfüllen. Immer wieder habe ich junge Leute hier sitzen, die nach einer ersten Preiskalkulation ihres Wunsch-Hauses merken, dass es ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Die Baupreise sind in den letzten Jahren um circa 20 Prozent gestiegen – da ist es für viele nicht mehr erschwinglich, sich ein Haus nach ihren Vorstellungen bauen zu lassen.

Worin unterscheiden sich die Musterhäuser von den bekannten Simon-Lebenshäusern?

Unsere Musterhäuser stehen den Lebenshäusern in Sachen Qualität, Nachhaltigkeit und Baubiologie in nichts nach. Sie sind schlichtweg räumlich optimiert konzipiert. Das heißt vor allem: keine zu großen Räume und der weitestgehende Verzicht auf „Schnickschnack“. Durch das halboffene Konzept im Erdgeschoss der Häuser ist jedoch dennoch ein schönes, großzügiges Wohnraumangebot gegeben. Des Weiteren bewegt sich der Änderungsspielraum bei den Musterhäusern in einem kleineren Rahmen. Man kann beispielsweise einen Balkon oder eine Lüftungsanlage dazukommen lassen oder, je nach Geschmack, etwas mehr Altholzelemente wählen. Jedoch stehen die Hauskonzepte an sich fest. Dadurch können wir auch diese sehr fairen Preise realisieren. Die Ausstattung der Häuser ist dabei ohnehin auf einem sehr hohen Standard – beispielsweise verfügen alle Häuser per se über eine Wärmepumpe und eine Unterkellerung.

Was genau passiert am besagten Bauinfonachmittag am 29. April?

Zu unserem Bauinfoabend ist grundsätzlich jeder eingeladen, der an den neuen Musterhäusern interessiert ist. Ich halte einen Vortrag, stelle die verschiedenen Haustypen vor und gehe als gelernter Baubiologe selbstverständlich auch auf den Nachhaltigkeits- und Gesundheitsaspekt ein. Die Besucher können sich einen detaillierten Überblick über Grundrisse und Raumaufteilung verschaffen. Auch eine Werksführung inklusive Brand- sowie Schallschutztestvorführungen ist geplant. Außerdem zeigen wir eine Vorführung zur Herstellung unserer leimfreien Dübelholzdecken aus einheimischem Mondphasenholz. Für das kulinarische Wohl ist gesorgt und sämtliche Fragen können an diesem Nachmittag, an dem auch ehemalige Bauherren geladen sein werden, gestellt werden.

Ab wann ist es möglich, eines der Musterhäuser in Auftrag zu geben?

Unmittelbar nach unserem Bauinfonachmittag sind Termine möglich. Für ein erstes, unverbindliches Beratungsgespräch setze ich mich mit den Interessenten dann in unserer gemütlichen Beratungsstube zusammen und wir besprechen die jeweiligen Vorstellungen und Möglichkeiten. Wenn ein Grundstück vorhanden ist, dauert es vom Baustart bis zur Schlüsselübergabe etwa 5 Monate. Die Bauherren dürfen sich bei uns entspannt zurücklehnen und die Bauphase als positive und Stressarme Zeit erleben.

Bauinfonachmittag Simon Haus und Holzbau 29. April von 14 bis 18 Uhr Anmeldung ist erwünscht unter der Telefonnummer 08042/9780-16 oder per Mail an anfragen@simon-holzbau.de

Kontakt

Simon Haus und Holzbau GmbH

Schlegldorf 67

83661 Lenggries

Tel: 08042 9780-0

Fax: 08042 9780-10

E-mail: anfragen@simon-holzbau.de

Web: www.simon-holzbau.de