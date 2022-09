„Sozialtourismus“ aus Ukraine im Landkreis? „Dafür fehlt Datengrundlage“

Von: Andreas Steppan

Teilen

Andreas Baumann Chef des Jobcenters. © arp

Mit der Aussage, unter Flüchtlingen aus der Ukraine gebe es „Sozialtourismus“, hat Friedrich Merz reichlich Staub aufgewirbelt. Andreas Baumann vom Jobcenter bezieht mit Blick auf den Landkreis dazu Stellung.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erhob den Vorwurf, Flüchtlinge würden nach Deutschland kommen, um hier Grundsicherung zu kassieren, dann wieder in die Ukraine fahren und nach Deutschland zurückkehren, um abermals die Sozialleistung zu erhalten. Aus Sicht von Andreas Baumann, Geschäftsführer des Tölzer Jobcenters, ist diese Behauptung weder ganz von der Hand zu weisen noch zu belegen.

Herr Baumann, was halten Sie davon, dass Friedrich Merz einen angeblichen „Sozialtourismus“ ukrainischer Flüchtlinge anspricht?

Ansprechen kann man es. Inwieweit das allerdings den Tatsachen entspricht, dafür fehlt ganz einfach die Datengrundlage.

Gibt es das Phänomen nach Ihrer Beobachtung im Landkreis?

Wir bekommen von Geflüchteten aus der Ukraine auf jeden Fall immer wieder Anträge auf Ortsabwesenheit. Das heißt, sie fahren zum Beispiel für 14 Tage nach Hause. Für diese Zeit bekommen sie dann auch keine Leistungen. Auch bei unseren Infoveranstaltungen kam häufig die Frage, ob Heimreisen in die Ukraine möglich sind. Wir müssen davon ausgehen, dass uns nicht jede Abwesenheit gemeldet wird.

Kaum Möglichkeiten der Kontrolle

Können Sie kontrollieren, ob sich ein Leistungsbezieher vor Ort aufhält?

Da haben wir kaum eine Chance. Man müsste bei demjenigen zu Hause vorbeischauen. Und selbst wenn ich klingele und keiner die Tür aufmacht, heißt das ja noch nicht, dass er nicht im Lande ist.

Aber der Vorwurf des „Sozialtourismus“ lässt sich doch nicht verallgemeinern.

Natürlich nicht. Es gibt auch genügend Ukrainer, die bei uns Arbeit aufnehmen. Und zu Terminen, zu denen wir einladen, kommen alle, zum Beispiel bei unserer Jobmesse, da waren etwa 600 bis 700 Menschen aus der Ukraine da.

Und wie klappt die Vermittlung der ukrainischen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt allgemein?

Unterschiedlich. Bei vielen besteht nach wie vor das Sprachproblem. Und unter den Geflüchteten sind auch viele Mütter, die allein mit ihren Kindern da sind, da gibt es ein Betreuungsproblem. Oft klappt es am besten in Firmen, in denen es schon russische oder ukrainische Mitarbeiter gibt, die sprachlich helfen können.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)