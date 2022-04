Frühzeitige Abstimmung mit dem künftigen Testamentsvollstrecker: Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer klärt auf

Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer* weiß, wie man ein rechtsgültiges Testament verfasst und hinterlegt. Im Text erklärt er, wie Sie am besten vorgehen.

„Wie schön! Nach langen Überlegungen und Planungen ist es geschafft: Sie haben ein Testament geschrieben und einen Testamentsvollstrecker eingesetzt. Die Suche nach dem Testamentsvollstrecker war nicht einfach, denn ein künftiger Testamentsvollstrecker sollte deutlich jünger sein als Sie. Viele jüngere Menschen kennen wir Ältere üblicherweise nicht. Nicht immer gibt es passende Personen innerhalb der Familie. Ihr künftiger Testamentsvollstrecker muss zudem Ihr Vertrauen genießen und das Amt zu angemessenen Konditionen auch übernehmen wollen.

Wenn Sie keine passenden Personen kennen, keine entsprechenden Verwandten, Freunde und Bekannte haben, bleiben letztlich nur Institutionen für das Testamentsvollstreckeramt. Diese können als objektivierende Instanz durchaus Vorteile bieten. Für die Institution üben dann bestimmte Personen das Amt aus.

Eines ist bei allen diesen Konstellationen gleich: Der künftige Testamentsvollstrecker weiß nicht einfach so, was er für Sie als Erblasser im Erbfall als Ihren letzten Willen durchsetzen soll. Möglicherweise müssen Sie sich auch erst einmal näher kennenlernen. In jedem Fall sind Sie als künftiger Erblasser gefragt, dem Testamentsvollstrecker nähere Informationen zu geben. Es geht hier um einen Dialog. Es geht um Fragen wie: Was soll der Testamentsvollstrecker tun? Was soll er verhindern? Was soll er gegebenenfalls nicht tun? Das und mehr sollte er vom künftigen Erblasser rechtzeitig erfahren und erfragen. Vielleicht soll er eigentlich auch etwas tun, was gar nicht in seiner Macht liegt. Auch das ist zu klären. So entscheidet der Testamentsvollstrecker etwa nicht über die Pflichtteilsansprüche, denn die bestehen nach dem Gesetz.

Streitanfällig ist das Thema Pflichtteil dennoch häufig. Prüfen Sie oder lassen Sie deshalb prüfen, ob in dem Testament das Thema Pflichtteil ausreichend gewürdigt ist. Vielleicht haben Sie doch einen guten Freund der Familie zum Testamentsvollstrecker gewinnen können. Da lohnt es, genau zu überlegen, ob der diesem sensiblen und meist strittigen Thema fachlich gewachsen ist, ob er in der Lage und bereit ist, Ihren letzten Willen aktiv durchzusetzen. Es kann da sinnvoll sein, zwei Testamentsvollstrecker einzusetzen oder eben eine professionelle Institution.

Sie können dem Testamentsvollstrecker in Ihrem Testament auch zusätzliche Aufgaben zu denen geben, die im BGB ausdrücklich angesprochen werden: Etwa als Streitschlichter, vielleicht sogar als Schiedsrichter oder Schiedsgutachter für Bewertungen von Nachlassgegenständen wie Immobilien. Über das und mehr sollten Sie Ihren künftigen Testamentsvollstrecker mit Ihren Vorstellungen als Erblassers informieren und sich mit ihm abstimmen.

Gehen Sie Ihr Testament und die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers bitte frühzeitig an! Stimmen Sie sich ab und bereiten Sie ihren Testamentsvollstrecker auf sein Amt vor. Lassen Sie sich dabei immer fachlich beraten.“

*Rechtsanwalt Schiffer ist Anwalt seit 1987. Schon 2009 hat ihn die Zeitschrift Wirtschaftswoche in die Liste der 25 Top-Erbrechtsanwälte in Deutschland gewählt. Im „Erbrecht“ wurden von der Wirtschaftswoche (48/2020) Schiffer & Partner als „TOP Kanzlei 2020“ ausgezeichnet und Rechtsanwalt Schiffer erneut als „TOP Anwalt 2020“ ausgewählt. Näheres unter www.schiffer.de.

