Kämpfer gegen die linke und rechte Diktatur

Der SPD-Politiker Michael Deschermeier (1885-1945) ist fast vergessen

Am 11. November vor 100 Jahren schwiegen nach einem langen, grausamen Krieg die Waffen. Die Novemberrevolution nahm ihren Ausgang. Die Monarchie wurde hinweggefegt und mit der Weimarer Republik der erste Versuch einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland gestartet. Diese epochalen Ereignisse spiegelten sich auch auf Landes-, ja auf städtischer Ebene wider. Einem der wichtigsten politischen Akteure jener Zeit war nun ein Vortrag beim Historischen Verein Bad Tölz gewidmet. Obwohl Michael Deschermeier an der Wiege der Demokratie in Tölz gestanden habe, so sagte Zweiter Vorsitzender Christof Botzenhart eingangs, sei er im historischen Bewusstsein der Stadt fast nicht mehr präsent.