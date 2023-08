SternenNacht in Lenggries am 15.09.2023

Teilen

Die Werbegemeinschaft Lenggries e. V. freut sich auf Ihren Besuch bei der SternenNacht. © Eva-Maria Hofer

In Lenggries leuchten die Sterne! Die Werbegemeinschaft Lenggries e.V. veranstaltet am Freitag, 15.09.23, von 18.00 bis 22.00 Uhr die beliebte SternenNacht mit langem Einkaufsabend.

Die Lenggrieser „Scheib’n“ von der Schützen-, über die Bahnhof- bis zur Marktstraße wird zur autofreien Zone und lädt zum gemütlichen Schlendern durch die geöffneten Geschäfte ein.

Weitere Informationen

Mitmachen und Ausprobieren

Dabei haben sich die Lenggrieser Geschäftsleute wieder einiges einfallen lassen: Beim kostenlosen Hörtest im Hörzentrum Isartal gegenüber der Kirche können Sie überprüfen lassen, ob Sie beim Karaoke in der Müsikwerkstatt den richtigen Ton hören. Mit einer E-Scooter-Ralley sorgt das Sanitätshaus Lenggries für jede Menge Spaß. Im Bekleidungshandel Oberland können Sie Komforteinlegesohlen für Freizeit-, Wander- und Sportschuhe direkt vor Ort in nur 10 Minuten an den Fuß anpassen lassen und sofort testen. Gleich nebenan bei Foto Bettina Krinner gibt es eine Fotoaktion und das Goldlädli ist mit einem großen Schmuckstand präsent. Das Schau-Drechseln vor dem Dorfladen ist interessant für Groß und Klein. Und damit es den Kindern nicht langweilig wird, bietet die Gemeindebücherei um 18.00 Uhr ein Bilderbuchkino. In der Hüpfburg beim Bekleidungshandel Oberland können sich die Jüngsten austoben.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt

Hungrig und durstig muss dabei keiner bleiben. Die teilnehmenden Geschäfte, Lenggrieser Vereine und Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl: Informieren Sie sich bei einem Glasl Aperol Spritz über die neuesten Angebote von Lenggrieser Optik, Akustik Ranhart und Steinacker. Oder genießen Sie ein kühles Kölsch vom Fass in der BlumenGalerie. Die Edelbrennerei Schauer ist mit einem großen Sortiment an hausgemachten Edelbränden und Likören vertreten. Bei Wein & Lukull werden diverse Weine zur Verkostung angeboten und mit Antipasti-Tellern für eine optimale Wein-Unterlage gesorgt. Die Kräuterhexe lockt mit einer Verkostung von Tee, Gewürzen und Spezialitäten in ihr Hexenhaus. Bei der Bäckerei Mellies in der Marktstraße, die aktuell mit 4 x Gold für ihre Produkte ausgezeichnet wurde, gibt es leckeren Zwiebelkuchen mit Federweißem. Ob Kasspatzn oder Gegrilltes, Hot Dogs oder Burger, Gulasch oder Ofenkartoffeln mit Dip, frische Kartoffelchips oder Crêpes – kulinarisch ist viel geboten.

Musikfreunde kommen auf ihre Kosten

Das Lenggrieser Straßenmusik-Festival sorgt für urige Atmosphäre bei der SternenNacht. © Wolfgang Müller

Musikalisch untermalt wird der lange Einkaufsabend vom „Lenggrieser Straßenmusik-Festival“. Die Bands Wayna Piccu, Painted Dessert, Kick Down, Drift-Wood, Second Spring Band und Z’lässig spielen an mehreren Plätzen im Ortskern auf. Am Rathausplatz werden auf einer Liedermacherbühne die Künstler Francesco, Michi Reiter, Max Kropius und Bunter Regen musikalische Highlights zum Besten geben. Die Isarwinkler Jugendkapelle und Oana la Zwoarala sind als Wandermusiker unterwegs.

Programm beim Straßenmusik-Festival Bahnhofsplatz: Wayna Piccu

Kirchplatz: Painted Dessert

Späthwiese: Kick Down

Bei der Müsikwerkstatt: Drift-Wood

Bei Evis Eckkerl: z‘Lässig

Bei Wein & Lukull: Second Spring Band

Rathausplatz: Liedermacherbühne mit Francesco, Michi Reiter , Kropius Max , Bunter Regen

Wandermusiker: Isarwinkler Jugendkapelle und Oana la Zwoarala

Weitere Informationen

Kunstausstellungen – Modellbau-Landschaft – Buchvorstellung

Die Kunstausstellungen zeigen Holzskulpturen, Kleinmöbel, Lampen und vieles mehr. © Wolfgang Müller

Besonders hervorzuheben sind zwei Kunstausstellungen während der SternenNacht: Gottfried Brenner im „Projekt Kunsteck“ im Karl-Pfund-Weg zeigt Skulpturen und Plastiken aus Holz, Stein, Bronze und Keramik – naturalistisch als auch abstrakt.

Zusätzlich finden erstmals die „Buidleck Kunsttage“ vom 14.09. bis 16.09.2023 in der Marktstraße statt. Die Künstler Claus Eder, Werner Kirschenhofer, Sepp Jaud, Klaus Trischberger und Norbert Strixner zeigen Holzskulpturen, Kleinmöbel mit Holzeinlegearbeiten, Lampen, Brotzeit- und Schneidebretter sowie eine „Große Modellbau-Mühlenlandschaft“ auf ca. 20qm, ergänzt durch zahlreiche Original Mühlenbilder von Rebecca Rogers. Zusätzlich stellt Claus Eder sein neuestes Buch vor: „Mühlen an der Isar“- Wia’s Früher war.

Öffnungszeiten der Buidleck-Kunsttage in der Marktstraße Donnerstag, 14.9. von 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag, 15.9. von 14.00 - 22.00 Uhr

Samstag, 16.9. von 10.00 - 18.00 Uhr

Sonstige Aktionen

Kostenloser Hörtest im Hörzentrum Isarwinkel bei der Kirche

E-Scooter-Ralley Sanitätshaus Lenggries in der Schützenstraße

Schau-Drechseln vor dem Dorfladen in der Schützenstraße

Karaoke in SEPP’s Müsikwerkstatt in der Karwendelstraße

Buchvorstellung im „s’Buidleck“ von Claus Eder: „Mühlen an der Isar“- Wia’s Früher war

Wein-Verkostung bei Wein & Lukull im Karl-Pfund-Weg

Verkostung von Tee, Gewürzen und Spezialitäten bei der Kräuterhexe in der Schützenstraße

Fotoaktion bei Foto Bettina Krinner

Beim Bekleidungshandel Oberland in der Marktstraße können Sie Komforteinlegesohlen für Freizeit, Wander- und Sportschuhe direkt vor Ort in nur 10 Minuten an den Fuß anpassen lassen und sofort testen.

Genießen Sie einen einzigartigen Abend bei der Lenggrieser SternenNacht. © Wolfgang Müller

Für Kinder

Bilderbuchkino um 18.00 Uhr in der Gemeindebücherei am Bahnhof

Hüpfburg in der Marktstraße

Verkauf von Helium-Ballons beim Floßwirt am Bahnhofplatz

Weitere Informationen

Veranstalter

Werbegemeinschaft Lenggries

Schützenstr. 5

83661 Lenggries

Tel.: +49 (0)8042 8464

E-Mail: info@einkaufen-lenggries.de

Web: www.einkaufziel-lenggries.de