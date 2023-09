Stiftung Kunst und Natur feiert Erntedankfest in Nantesbuch

Das Erntedankfest in Nantesbuch der Stiftung Kunst und Natur findet dieses Jahr am 3. Oktober statt. © Michael Hopf / Stiftung Kunst und Natur GmbH

Am 3. Oktober wird mit Live-Musik, Kinderprogramm, Führungen, Brauchtum und kulinarischen Schmankerl der Herbst gefeiert – kostenfrei und ohne Anmeldung.

Das Laub leuchtet, unsere Gärten sind verblüht, wir ernten späte Kartoffeln und Kohlköpfe und das Gelände der Stiftung Kunst und Natur verwandelt sich in ein kunterbuntes Herbstfest. Die Gäste dürfen sich auf viel Live-Musik, wie zum Beispiel von und mit den Birnbaam Buam freuen: Frühschoppen mit dem Tanzlmusi-Quintett aus dem Oberland, das schon auf der Oidn Wiesn bejubelt wurde – sich aber auch friedlich unterm Birnbaum glücklich fühlt. Wer möchte, darf auch zur Musik des Monaco Swing Ensembles leicht und lebendig das Tanzbein schwingen. Für die Kinder und Familien präsentiert Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater „Kasperl und die Brotzeit“. Es wird aus Cornelia Funkes Buch „Das grüne Königreich“ gelesen und ein umfangreiches Kreativprogramm, von Pilze-Töpfern aus Nantesbucher Erde über Schnitzen bis hin zum Malen mit Naturmaterialien laden zum Kreativsein ein.

Verschiedene Führungen gewähren Einblicke in die Nantesbucher-Gärten und Marc-Aeilko Aris, Priester und Domrektor des Freisinger Doms, erzählt unterhaltsame Geschichten über das Erntefest. Wer eine nachhaltige und bequeme Anreise mit dem kostenfreien Stiftungs-Transfer wahrnehmen möchte, kann an diesem Tag in München, Wolfratshausen, Geretsried, Königsdorf, Bad Tölz, Bad Heilbrunn und Penzberg in den Bus einsteigen.

Erntedankfest 2023 Di, 3. Oktober von 11.00 bis 18.00 Uhr

Eintrifft frei – keine Anmeldung erforderlich

Kostenfreier Bus-Transfer von und nach München, Wolfratshausen, Geretsried, Königsdorf, Bad Tölz, Bad Heilbrunn und Penzberg.

Zur Stiftung Kunst und Natur in Nantesbuch

Nantesbuch ist ein Ort der Begegnung: In Nantesbuch begegnen sich Menschen. In Nantesbuch begegnen sich Kunst und Natur. Kunst in Nantesbuch heißt: Musik, Tanz, Literatur, Film und regionale Kultur. Mit Kunst möchte die Stiftung Freude bereiten und in Zeiten zunehmender Vereinzelung Menschen zusammenbringen. Nantesbuch – gelegen im Moorkorridor, mit Blick auf die Alpen – prägt als Ort diese Kunst, die in den Dialog mit der Natur tritt. Der Natur widmet sich die Stiftung mit Blick auf Biodiversität und lebendige Böden. Sie vernässt Moor, baut Waldsaum auf und betreibt Permakultur. Wissenschaftler können in Nantesbuch forschen, Besucher Natur erleben. So fördert die Stiftung Kunst und Natur neben Begegnung und Freude auch Wissen und Natur-Bewusstsein. Alle Infos zum Nantesbuch Erntedankfest finden Sie auf der Webseite unter diesem Link.

Nantesbuch Erntedankfest 2023 – Jetzt mehr erfahren

Kontakt

Stiftung Kunst und Natur GmbH

Karpfsee 12

83670 Bad Heilbrunn

(Bei Google Maps ansehen)

Tel: +49 (0)8046 2319 115

Mail: veranstaltungen@kunst-und-natur.de