Winterliche Straßenverhältnisse am Walchensee: 60-Jährige bei Unfall erheblich verletzt

Von: Andreas Steppan

Die winterlichen Straßenverhältnisse auf der B11 wurden einer Autofahrerin zum Verhängnis. © Wasserwacht Walchensee

Schneefälle haben am Walchensee für gefährliche Straßenverhältnisse gesorgt. Dies wurde auf der B11 einer Autofahrerin aus Garmisch-Partenkirchen zum Verhängnis.

Kochel am See - Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Samstagmorgen auf der B11 am Walchensee eine 60-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern gekommen. Sie baute einen Unfall, bei dem sie nach Angaben der Polizei erheblich verletzt wurde.

Glätteunfall auf B11 am Walchensee

Die Frau aus Garmisch-Partenkirchen war gegen 9.15 Uhr zwischen den Ortschaften Walchensee und Urfeld unterwegs. Sie schlitterte mit ihrem Suzuki nach rechts von der Fahrbahn und und prallte gegen eine Steinsäule des Geländers am Seeufer.

Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Penzberger Krankenhaus. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Vor Ort war die Feuerwehr Walchensee mit zwei Fahrzeugen und 13 Kräften im Einsatz. Erste Hilfsmaßnahmen leisteten die First Responder der Wasserwacht Walchensee. ast

