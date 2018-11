Thomas Manns Morde: Albert von Schirnding plädiert für Freispruch

In einer Lesung in der Tölzer Buchhandlung Urban hat der Schriftsteller Albert von Schirnding das Werk Thomas Manns auf ein kriminelles Thema hin analysiert.

Bad Tölz –„Ich plädiere für Freispruch.“ Mit diesen Worten beschloss Albert von Schirnding seinen gut besuchten Literaturvortrag in der Tölzer Buchhandlung Urban über die „Morde“ des Schriftstellers Thomas Mann. Schirnding meinte damit dessen „Rücksichtslosigkeit der beobachtenden Erkenntnis“, mit der Mann bei vielen Menschen aus seinem Umfeld tiefe Wunden geschlagen hat. Er hatte sie als Modelle für eine künstlerische und oftmals wenig schmeichelhafte Darstellung von literarischen Figuren benutzt und sie damit bloßgestellt. Von Schirnding hält das für legitim, weil es „der Kunst erlaubt ist, sich die Wirklichkeit dienstbar zu machen“.

Darf sie das wirklich, und welche Opfer darf man der Kunst überhaupt bringen? In den „Buddenbrooks“ hat Thomas Mann die Mitglieder seiner Lübecker Herkunftsfamilie seziert. Von seiner Ehefrau Katja und deren Zwillingsbruder ließ er sich zu der Novelle „Wälsungenblut“ über Geschwister-Inzest inspirieren. Außerdem standen dem späteren Literaturnobelpreisträger gute Bekannte wie die Schriftstellerin Annette Kolb und auch seine Kinder ungefragt Modell, ja er beschrieb sogar äußerst präzise einen (fiktiven) grausamen Tod seines Enkels.

„Warum tut er das“, haben sich Betroffene erzürnt gefragt, und diese Frage stellte auch Albert von Schirnding. Thomas Mann habe sich als Schriftsteller in bester Gesellschaft gesehen, wenn er nicht auf Erfindungsgeist und Fantasie setzte, sondern mehr auf Beobachten und karikierendes Beschreiben realer Personen. In „Dr. Faustus“ thematisiere Thomas Mann den „Teufelspakt des Künstlers“, die tiefe Kluft zwischen Künstlertum und bürgerlicher Existenz: „Der Künstler muss um seiner Kunst willen dem Leben und der Liebe entsagen, wenn es vom Werk gewollt ist“, sagte Schirnding, der 2016 den Kultur-Ehrenbrief des Landkreises erhielt.

Fremd, einsam, ohne Empathie, Wärme und Liebe allein im Dienste der Kunst – für den Menschen Thomas Mann will Albert von Schirnding solche Attribute nicht gelten lassen. Als erklärtermaßen glühender Verehrer des Schriftstellers betont er dessen Humanitas und spricht darüber, wie oft er „zur Rechtfertigung und Wiedergutmachung“ versöhnliche Briefe an die von ihm karikierten Personen geschrieben habe. Und er spricht sich entschieden dagegen aus, ihm „daraus den Strick eines lieblosen Vaters zu drehen“ und die Mann-Familie zu psychologisieren.

Da dürfen Zweifel erlaubt sein: Reale Opfer hat dieses Familiensystem, das gleich einer Adelsdynastie zum Gegenstand des öffentlichen Interesses geworden ist, zur Genüge gefordert. Manns Schwestern Julia und Carla und auch seine Söhne Klaus und Michael wählten den Freitod. Man litt an sich selbst, an Drogensucht, Verdrängung von Homosexualität, am unnahbaren Übervater, überhaupt an der Lieblosigkeit. All das wurde beschrieben, denn man litt – wie moderne Influencer – auch am Drang zur Selbstdarstellung: fast alle Manns haben Memoiren geschrieben, auch über die Tölzer Jahre der Familie. Wo, wenn nicht in der Familie selbst, soll das Leid seine Wurzeln haben? Ich plädiere deshalb für Verjährung.

Rainer Bannier