Tölz live: Tölzerin bei Unfall leicht verletzt

Von: Stefanie Wegele

Freitag, 9. September:

14.15 Uhr: Aus dem Polizeibericht vom Freitag: Bei einem Unfall in Bad Tölz ist eine 22-Jährige leicht verletzt worden. Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr stand eine 63-jährige Frau aus Kaufbeuren mit ihrem VW Golf im Rückstau der Sachsenkamer Straße vor der Ausfahrt Ost in die B472. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr die Golf-Fahrerin einfach los, obwohl der VW Polo vor ihr noch nicht angefahren war und fuhr auf diesen auf. Die 22-jährige Polo-Fahrerin aus Bad Tölz wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 1400 Euro.

13.20 Uhr: Der Verkehrsverein für das Walchenseegebiet führt am heutigen Freitag seine Jahresversammlung durch. Beginn ist um 20 Uhr im Gasthaus Edeltraut in Walchensee. Neben den Berichten der einzelnen Bereichsleiter sowie dem Kassenbericht, geht es auch um die Zukunft des Katzenkopfliftes.

12.11 Uhr: Vorsicht, Blitzer: Autofahrer, die von Bad Tölz in Richtung Arzbach fahren, sollten den Fuß vom Gas nehmen, wenn sie nicht zur Kasse gebeten werden wollen.