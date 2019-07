Beste Stimmung beim Open-Air-Konzert

Schöner hätte der Abend mit der „Keller Steff Big Band“ am Sonntag kaum verlaufen können: Die Regenwolken vom Vormittag hatten sich verzogen, und in der Tölzer Eichmühle herrschte beste Open-Air-Stimmung bei milden Temperaturen.

Bad Tölz – Die knapp 550 Gäste kamen voll auf ihre Kosten. Nachdem „Lenze und de Buam“ das Publikum am frühen Abend mit viel guter Laune angeheizt hatten, brachten der Keller Steff und seine Mannen dann auch den größten Bewegungsmuffel dazu, sich Richtung Bühne zu bewegen. Bis weit nach 22 Uhr ließen es die sieben Musiker auf der Bühne krachen und boten musikalisch alles auf, womit sie seit Jahren ihre Fans begeistern.

Eröffnet worden war das zweitägige Open-Air im Freibad bereits am Samstag von Nachwuchsbands der Musikschule Trommelfell und den „Guitar Gangsters“. Nach dem Festival zog Stadtwerke-Chef Walter Huber ein positives Resümee: „Es ist sehr gut gelaufen, und am Ende sind wir auch ohne Regen davongekommen.“ Einzig mehr Zuschauer hätte sich Huber an den beiden Abenden gewünscht. „Aber vermutlich muss sich so ein Event erst einmal etablieren.“

Huber kann sich durchaus vorstellen, das kleine Festival in der Eichmühle auch im kommenden Jahr mit den Stadtwerken wieder auszurichten. „Eventuell muss man ein paar kleine Anpassungen vornehmen.“ So wäre es vermutlich klüger, so Huber, ein Konzert wie das mit der „Keller Steff Big Band“ auf den Samstag zu legen. (arp)

