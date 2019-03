Tölzer Golfclub: Erweiterung bleibt Thema

Momentan gibt es in Wackersberg einen 9-Loch-Golfplatz. Das soll sich ändern. Golfclub-Präsident Tassilo Perras möchte ausbauen.

Wackersberg – Der Tölzer Golfclub mit Sitz in Wackersberg-Straß erfreut sich zunehmender Beliebtheit. „Wir wachsen mit rund zehn Prozent pro Jahr“, berichtet Golfclub-Präsident Tassilo Perras auf Anfrage.

Derzeit besteht die Möglichkeit, den 9-Loch-Platz mit 18 Spielvarianten zu spielen. „Das ist sicherlich attraktiver, als wenn man zweimal die gleichen 9 Loch spielt, aber es ist trotzdem ein 9-Loch-Golfplatz“, so Perras. Als solcher habe der Platz ein begrenztes Potenzial, zumal es in Tölz zwei 9-Loch-Plätze gebe. Daher möchte der Tölzer Golfclub wie berichtet erweitern, „um weiter neue Mitglieder anziehen zu können“.

Um auf einen Platz mit 18 Bahnen zu kommen, sollen sechs Löcher auf neuen Flächen entstehen sowie drei weitere Löcher innerhalb des Golfplatzes durch eine neue Anordnung der Bahnen.

Ausbau habe Vorteile für die ganze Region

„Die meisten Golfspieler wollen nun mal einen 18-Loch-Platz spielen“, so Perras. Das gelte auch für Gastspieler, so genannte Greenfeespieler. „Ich würde schätzen, dass 95 Prozent der Greenfeespieler einen 18-Loch Golfplatz immer einem 9-Loch Golfplatz vorziehen würden.“ Insofern hofft der Präsident, durch eine Erweiterung deutlich mehr Gastspieler anziehen zu können – was in seinen Augen Vorteile für die ganze Region haben könnte, beispielsweise für Beherbergungsbetriebe oder Restaurants.

Im Gemeinderat hatte das Vorhaben des Tölzer Golfclubs im vergangenen Jahr offene Türen eingerannt. Allerdings hatten die Träger öffentlicher Belange in der ersten Auslegung des Bebauungsplans Bedenken geäußert. „Insbesondere der Naturschutz und die Regierung von Oberbayern vertreten die Auffassung, dass die Flächen in Straß nicht ausreichen. Für einen 18-Loch Golfplatz müssen schließlich notwendige Ausgleichsflächen vorgehalten werden“, erklärt Perras.

Allerdings lagen den Trägern öffentlicher Belange in der ersten Runde noch keine Detailpläne zum Konzept vor. Zunächst einmal hätte die Gemeinde ausloten wollen, wie sie zur Erweiterung stehen und welche Details wichtig sind. Perras: „Für die Genehmigung von Golfplätzen gibt es keinen Leitfaden.“ Nur die Gemeinde würde die Detailpläne kennen. Diese werden derzeit präzisiert.

Lesen Sie auch: Projekt in Straß: Hotel-Nachbar hat Bedenken

„Dann wollen wir die Details den betreffenden Stellen vorstellen, um die Bedenken auszuräumen“, so Perras, der positiv vorausblickt. „Wir sind guter Dinge die Erweiterung genehmigt zu bekommen, denn wir können aufzeigen, dass nicht nur der Golfclub oder der regionale Tourismus, sondern auch der Naturschutz von der Erweiterung profitieren kann.“

Auch interessant: Vorfahrt übersehen: Fiat kommt von Fahrbahn ab