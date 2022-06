Tölzer Optik & Akustik – ein innovatives Familienunternehmen in zweiter Generation

Teilen

Tölzer Optik & Akustik ist Ihr Experte für Brillen, Hörgeräte und Hörimplantate in der Region Bad Tölz. © Tölzer Optik & Akustik

Bad Tölz. Unmittelbar an die traditionsreiche Marktstraße angrenzend, im Herzen von Bad Tölz, hat das Familienunternehmen „Tölzer Optik & Akustik – Ranhart/Steinacker“ seinen Sitz.

Seit April vergangenen Jahres werden die Kunden dort in neuen, einladenden Räumlichkeiten empfangen und beraten. Hell und freundlich ist die Atmosphäre – wie auch im Team selbst.

Irmgard Ranhart und ihr Sohn Simon Ranhart, beide Geschäftsinhaber, blicken auf eine lange Geschichte zurück. Seit über 45 Jahren betreibt die Familie ein Fachgeschäft für Augenoptik (ehemals „Steinacker Optik“) und gilt seitdem als fester Bestandteil der Bad Tölzer Fußgängerzone. Nach 20 Geschäftsjahren, im Jahr 1997, eröffnete Irmgard Ranhart, parallel dazu, ein Fachgeschäft für Hörakustik. Im Frühjahr 2021 tat sich für Mutter und Sohn schließlich die Möglichkeit auf, beide Fachgeschäfte zu einer großen Ladenfläche zu verschmelzen. Dort begrüßt das 13-köpfige Team seither seine Kunden beider Bereiche, der Optik sowie der Akustik. Irmgard und Simon Ranhart freuen sich über die positive Resonanz ihrer Kunden.

Tölzer Optik & Akustik: Mit den neuen Räumlichkeiten wachsen auch die Möglichkeiten

„Mit der Neugestaltung unserer Räumlichkeiten haben sich einige Vorteile ergeben“, so Irmgard Ranhart. „Beispielsweise haben wir nun eine Kinderspielecke, was Eltern und Kinder gleichermaßen positiv aufnehmen. Zudem sind wir seit dem Umbau barrierefrei, und dank der Rampe auf der Hinterseite des Gebäudes auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen leicht zu erreichen!“, freut sich die 56-Jährige.

Die gebürtige Tölzerin ist mit insgesamt 40 Berufsjahren und ihren Kompetenzen als Augenoptikermeisterin, Hörakustikmeisterin, Pädakustikerin sowie Spezialistin für Hörimplantate, fachlich besonders breit aufgestellt. Simon Ranhart musste nach dem Schulabschluss bezüglich seiner Berufswahl nicht lange überlegen und trat aus Überzeugung in die Fußstapfen seiner Eltern: „Ich habe 2008 die Ausbildung zum Optiker begonnen und letztendlich mit dem Meister in Augenoptik und Hörakustik abgeschlossen.“ Besonders der nahe Kontakt zum Kunden sowie das Einarbeiten der Auszubildenden bereite dem 30-Jährige an seiner Arbeit viel Freude.

Fachbereich Hörakustik – hier ist Fingerspitzengefühl gefragt!

Als Experten im Bereich der Hörakustik setzen Mutter und Sohn sowie das gesamte Team besonders auf eine individuell angepasste, herzliche Beratung.

Wie der Bereich „Sehen“ ist auch das gesamte Gebiet rund um gesundes Hören sehr sensibel – hier geht es viel um subjektive Empfindung und Genauigkeit.

Eine umfassende Analyse sowie eine individuelle Fachberatung seien an dieser Stelle unumgänglich. „Auch Kinder sind bei uns herzlich willkommen“, betont Simon Ranhart. „Die sogenannte „Kinderanpassung“ erfordert besonderes Fingerspitzengefühl und wird von unserem geschulten Personal liebevoll und geduldig umgesetzt.“ Für den Bereich der Hörakustik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem Team aus sechs Experten zur Verfügung und bietet eine besonders vielfältige Auswahl an modernsten Hörsystemen an. Der 30-Jährige führt das Angebot weiter aus: „Zudem gibt es bei uns eine sehr große Auswahl an speziellem Gehörschutz für diverse Berufsgruppen, wie etwa Jäger oder Musiker sowie für Hobby und Freizeit.“ Seine Mutter ergänzt: „Auch Hörtrainings werden von unserem kompetenten Team durchgeführt. Hier unterscheidet man zwei Arten: zunächst eine Form des akustischen Trainings für die Zeit, bevor man ein erstes Hörsystem benötigt, quasi zur Sensibilisierung des eigenen Gehörs. Des Weiteren bieten wir Hörtrainings zur Hörgerätanpassung und -gewöhnung an.

„Hörimplantate kommen meist dann zum Einsatz, wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen“, weiß Spezialistin Irmgard Ranhart. © Tölzer Optik & Akustik

Ein rares Serviceangebote im Umkreis – Fachbereich „Hörimplantate“ bei Tölzer Optik & Akustik

Eine Besonderheit: Das Unternehmen gilt landkreisübergreifend, bis in den Münchener Raum hinein, als führender Spezialist im Bereich der Hörimplantate. „Dies ist ein Bereich für sich“, weiß Simon Ranhart. „Als Laie denkt man bei einer Hörverschlechterung häufig, man müsse das Hörgerät nur lauter drehen.“ Damit sei es jedoch oft nicht getan. „Hörimplantate kommen meist dann zum Einsatz, wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen!“, führt Irmgard Ranhart weiter aus. Auch in seltenen Spezialfällen, wie beispielsweise bei Menschen, welche ohne Gehörgang oder Ohrmuschel geboren werden, sei diese Technologie die richtige Wahl. Als Spezialistin für Hörimplantate setzt die 56-Jährige auf eine Mischung aus jahrelanger Erfahrung und den neuesten Kenntnissen aus ihren regelmäßigen Weiterbildungen. „Ich arbeite bereits seit 1999 mit Hörimplantaten. Damals war die Technologie noch ganz am Anfang“, erinnert sich die Spezialistin. Seitdem vertiefe sie ihr Wissen kontinuierlich. „Der Bereich erfordert viel Präzision und die individuelle Einstimmung auf jeden Kunden“, so die sympathische Fachfrau.

Wie für ihren Sohn ist es auch für Irmgard Ranhart vor allem der direkte Kontakt mit dem Menschen, welchen sie in ihrem Beruf sehr schätzt. Was ihr Steckenpferd, die Hörakustik, betrifft, verweist die gebürtige Tölzerin gerne auf ein ihr lieb gewonnenes Zitat:

Nicht sehen trennt von den Dingen, aber nicht hören trennt von den Menschen.

Dieser von Immanuel Kant stammende Satz bringe die essenzielle Bedeutung guten Hörens für das soziale Miteinander zum Ausdruck. „Und genau darum geht es mir in meinem Beruf, die Ursachen von Schwerhörigkeit zu verstehen und Abhilfe zu schaffen. Dies hat mich stets motiviert und angetrieben!“, so Ranhart.

Die zufriedenen Kunden von Tölzer Optik & Akustik loben vor allem die kompetente sowie herzliche Beratung und die herausragenden technischen Standards. Auf dem Facebook- und Instagram-Auftritt des Unternehmens werden Kunden und Interessierte mit regelmäßigen Updates und spannenden Inputs rund um die beiden Fachbereiche versorgt.

Mit Motivation und viel Freude am Beruf betreuen Mutter und Sohn sowie das gesamte Team von Tölzer Optik & Akustik in den neuen Räumlichkeiten gleichermaßen ihre treuen Stammkunden sowie viele Neukunden. So wünschen sie sich nach einer coronaerschwerten Zeit nun ganz klar: „Dass einfach alles so bleibt, wie es ist!“

Text: Sandra Schinnagl

Impressionen: Tölzer Optik & Akustik Fotostrecke ansehen

Kontakt

TÖLZER OPTIK & AKUSTIK

Marktstr. 59

83646 Bad Tölz

Tel. 08041/ 3201

Webseite: www.toelzer-optik-akustik.de

Email: info@toelzer-optik-akustik.de

TÖLZER OPTIK & AKUSTIK auf Facebook

TÖLZER OPTIK & AKUSTIK auf Instagram