Lenggrieser Optik & Akustik – ein Bad Tölzer Traditionsunternehmen erweitert seinen Standort

Die Augenoptiker- und Hörakustikmeister Irmgard und Simon Ranhart betreuen Kunden jetzt auch in einer zweiten Filiale in der ehemaligen Postfiliale in der Lenggrieser Bahnhofstraße. © Lenggrieser Optik & Akustik

Anfang Januar wird es so weit sein: Lenggrieser Optik & Akustik öffnet seine Türen im Herzen von Lenggries.

Irmgard und Simon Ranhart gehören mit ihrem Unternehmen Tölzer Optik & Akustik seit vielen Jahren zu den führenden Experten in Sachen Sehen und Hören in Bad Tölz sowie im Landkreis. Um auch den Einwohnern von Lenggries und deren umliegenden Dörfern ihren besten Rundumservice bieten zu können, übernahmen sie die Räumlichkeiten der ehemaligen Post in der Lenggrieser Bahnhofstraße und gestalteten diese nach den modernsten und innovativsten Maßstäben neu.

Kürzere Kundenwege und optimale Räumlichkeiten

Für Familie Ranhart sei eine zweite Filiale schon lange Zeit Thema gewesen. Simon Ranhart gibt einen Einblick: „Der Grundgedanke, in Lenggries ein Geschäft zu eröffnen, begleitet unsere Familie bereits seit etwa 30 Jahren! Bisher hat sich jedoch noch nie das richtige ergeben. Nachdem wir uns wieder aktiv auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gemacht haben, wurde die ehemalige Postfiliale in der Lenggrieser Bahnhofstraße frei. Wir verloren keine Zeit und trafen schnell eine Entscheidung.“ Die Geschäftsräume seien optimal für ein weiteres Optik & Akustik-Ladengeschäft.

Wir haben viel Schaufensterfläche, eine große Beratungs- und Verkaufsfläche sowie extra Räumlichkeiten für die Seh- sowie Höranalysen.

Impressionen: Lenggrieser Optik & Akustik Fotostrecke ansehen

Anderer Ort – gewohnte Qualität in beiden Fachbereichen

Zusammen mit ihrem kompetenten Team aus zertifizierten Seh- und Hörexperten bieten die Augenoptiker- und Hörakustikmeister auch ihren Lenggrieser Kunden den aus dem Tölzer Stammhaus gewohnten Rund-um-Service auf höchstem Niveau. Das Sortiment in beiden Themenbereichen ist breitgefächert. Eine große Auswahl an Hörsystemen der neuesten Generation steht in den Lenggrieser Geschäftsräumen ebenso zur Verfügung wie die Möglichkeit eines professionellen Hörtrainings. Die auf Hörimplantate qualifizierte Hörakustikmeisterin Irmgard Ranhart berät unter anderem Kunden, deren Hörvermögen erheblich geschädigt ist. Auch maßgefertigter Gehörschutz, für jede Lärmsituation exakt angepasst an den Gehörgang, gehört zum Angebot.

Im Bereich der Optik finden die Kunden moderne und modische Brillen namhafter Hersteller. Ebenso Kontaktlinsenträger können sich von den erfahrenen Augenoptikern bei sämtlichen Fragen zur Produktpalette persönlich beraten lassen. Auch in Lenggries überzeugt das Unternehmen mit seinem Angebot an Hilfsmitteln für gravierende Sehbeeinträchtigungen. Nach einer individuellen, durch die Sehexperten durchgeführten Beratung, hat der Kunde die Möglichkeit, verschieden Lesegeräte in aller Ruhe zu erproben und auszuwählen.

Geschäftsführer und Team blicken zuversichtlich in die Zukunft

Die Geschäftsinhaber zeigen sich positiv gestimmt: „Das gesamte Team fiebert bereits der Eröffnung entgegen!“ Simon Ranhart fügt hinzu: „Anhand der positiven Reaktionen unserer Kunden bemerken wir schon jetzt die Freude vieler über den künftig kürzeren Weg zu uns. Dies war eines unserer Hauptziele und stimmt uns damit sehr glücklich!“ Selbstverständlich seien auch spezielle Eröffnungsangebote geplant – vorbeischauen lohnt sich also, ob als Neu- oder Stammkunde.

In diesem Sinne: Augen auf und Ohren gespitzt für einen guten Start zum Jahresbeginn und ein erfolgreiches und gesundes 2023!

Kontakt

LENGGRIESER OPTIK & AKUSTIK

Bahnhofstraße 17

83661 Lenggries

Tel. 0 80 42 / 40 20

Email: : info@lenggrieser-optik-akustik.de

Webseite: lenggrieser-optik-akustik.de/

