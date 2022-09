Tölzer Optik & Akustik – ein Traditionsunternehmen sorgt seit mehr als 4 Jahrzehnten für den besten Durchblick

Unmittelbar an die traditionsreiche Marktstraße angrenzend, im Herzen von Bad Tölz, hat das Familienunternehmen „Tölzer Optik & Akustik – Ranhart/ Steinacker“ seinen Sitz. © Tölzer Optik & Akustik

Seit über vier Jahrzehnten sorgt „Tölzer Optik und Akustik“ für Durchblick bei den Kunden. Wir haben Simon Ranhart, einen der beiden Geschäftsführer, zum Interview getroffen.

Bad Tölz. Mit mehr als 45 Jahren Geschäftshistorie führt Familie Ranhart mit Team nun bereits erfolgreich ein Fachgeschäft für Augenoptik (ehemals „Steinacker Optik“). Wir treffen Simon Ranhart, welcher gemeinsam mit seiner Mutter, Irmgard Ranhart, den Posten als Geschäftsführer innehält. Der 31-jährige Optiker betreut mit neun weiteren ambitionierten Fachoptikern tagtäglich seine Kunden in Sachen gutes Sehen und Aussehen. Der sympathische Tölzer steht uns zu Themen rund um „Sehhilfe& Co“ Rede und Antwort.

Herr Ranhart, vor mittlerweile 14 Jahren haben Sie die Ausbildung zum Optiker begonnen und schließlich mit dem Meister in Augenoptik (und Hörakustik) abgeschlossen. Was ist für Sie das Besondere im Bereich Optik?

Das gesamte Gebiet der Optik ist sehr abwechslungsreich. So erstreckt sich die Arbeit vom Kontakt zum Kunden bis hin zum handwerklichen Part. Es ist weder ein reiner Schreibtischjob, noch wird jeden Tag „Schema F“ abgearbeitet. Jeder Kunde bringt individuelle Voraussetzungen und Herausforderungen mit – Sehhilfe ist nicht gleich Sehhilfe. Die Bedürfnisse der Kunden müssen unterschiedliche Bereiche abdecken, wie Arbeit, Freizeit, Sport. Alles in allem habe ich das Glück, als Optiker einer sehr kurzweiligen Tätigkeit nachgehen zu dürfen!

Wie kann man sich den Kauf einer Sehhilfe bei Ihnen genau vorstellen?

Alles beginnt mit der sogenannten Sehanalyse. Diese beinhaltet unterschiedliche Schritte. Wir starten mit einem gründlichen Anamnesegespräch, mithilfe welchem wir uns einen genauen Überblick über die individuellen Bedürfnisse und Wünsche unseres Kunden schaffen können. Anschließend folgt die Vermessung, der eigentliche Sehtest und schließlich die Beratung an sich. Grundsätzlich nehmen wir uns für den gesamten Prozess viel Zeit – am Ende soll der Kunde wirklich zufrieden sein und das für sich beste Ergebnis erhalten.

Simon Ranhart ist Optiker aus Leidenschaft. Gemeinsam mit seiner Mutter Irmgard Ranhart führt der 31-Jährige „Tölzer Optik & Akustik“. © Tölzer Optik & Akustik

„Einzigartige Brillen für einzigartiges Aussehen“ – damit wirbt Ihr Unternehmen auf seiner Homepage. Wie groß ist Ihr Sortiment an Sehhilfen und Sonnenbrillen?

Tatsächlich haben wir stets um die 2500 unterschiedliche Brillen bei uns in Ausstellung und Lager zum direkten Verkauf verfügbar. Darunter klassische Brillen, Lesebrillen sowie Sonnenbrillen. Dabei handelt es sich um eine vergleichsweise sehr hohe Auswahl, was auch von unseren Kunden stets geschätzt wird. Von extravagant bis schlicht, von sportlich bis elegant, von modisch bis klassisch – bei einem derart großen Sortiment kann auf sämtliche Geschmäcker und Stile Rücksicht genommen werden. Die Grundvoraussetzung ist dabei natürlich stets die bestmögliche Qualität, sowohl in Sachen Brillenfassung als auch Brillenglas.

Und wenn doch mal was kaputtgeht ...?

Dann sind wir mit unserer hauseigenen Werkstatt bestens aufgestellt. Hier fertigen wir nicht nur die Brillen selbst an, sondern führen selbstverständlich auch nötige Anpassungen und Reparaturen durch. Das ist sehr praktisch, da wir alles geschäftsintern eigenständig erledigen können und somit nicht auf externe Partner angewiesen sind.

Bei „Tölzer Optik & Akustik“ werden rund 2.500 Brillen ausgestellt. Darunter befinden sich Brillen, Lesebrillen und Sonnenbrillen. © Tölzer Optik & Akustik

Ihr Unternehmen betitelt sich als sogenannter „ZEISS Vision“-Experte. Was genau darf man sich darunter vorstellen?

Wir arbeiten seit mittlerweile 30 Jahren mit der Firma ZEISS zusammen. Vieles dreht sich in der Optik um den Bereich „Entspanntes Sehen am Arbeitsplatz und in der Freizeit“. Die Brillengläser der Marke ZEISS eignen sich dabei aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit und dem sehr breiten Sichtfeld für den Nah- sowie Zwischenbereich sowohl für die Sehanforderungen im Büro als auch in der Freizeit optimal. Wenn man überlegt, dass sich mit der perfekt angepassten Sehhilfe sogar die Körperhaltung positiv verändert, bekommt man einen Eindruck davon, wie essenziell eine gründliche Anpassung sowie eine gute Brillenglas-Qualität für den Alltag sind. Da wir unsere Messungen am Auge ebenso mit „ZEISS“- Geräten durchführen und so beispielsweise das Nacht- bzw. Dämmerungssehen ermitteln können, fließen all die erworbenen Daten unmittelbar in den Herstellungsprozess der Brillengläser mit ein. Dies ist ein großer Vorteil, erleichtert und optimiert den Prozess hin bis zur optimalen Sehhilfe erheblich, denn: Je mehr exakte Daten vorliegen, desto höher ist am Ende der Sehkomfort.

Doch auch über die einfache Brille hinaus ist „Tölzer Optik& Akustik“ die richtige Anlaufstelle …

Absolut. Alle Themen rund um den sensiblen Bereich der Augengesundheit stehen bei uns im täglichen Fokus. Das beinhaltet neben Brillen auch das breite Gebiet der Kontaktlinsen, des Sonnenschutzes sowie den sicheren Umgang mit besonders herausfordernden Voraussetzungen, wie etwa schweren Sehbehinderungen.

Ihr persönliches Steckenpferd …?

Tatsächlich der spannende Bereich der Kontaktlinsen! Gerade die Möglichkeit, Kontaktlinsen so individuell auszuwählen bzw. anfertigen lassen zu können, bietet ein erhebliches Potenzial. So betreuen wir viele Kunden nach operativen Eingriffen am Auge, speziellen Augenerkrankungen oder auch mit Transplantaten. Hier greifen wir häufig auf spezialangefertigte Linsen zurück. Auch das Thema „Nachtlinsen“ ist ein sehr interessantes: so ist es möglich, die Sehstärke quasi über Nacht zu korrigieren. Kontaktlinsen bieten häufig erstaunliche Möglichkeiten – so kommt es vor, dass man ohne Sehhilfe beispielsweise bei 20 % Sehleistung liegt, in speziellen Fällen mit Brille vielleicht nur noch um die 30 % erreicht, mit Speziallinsen jedoch wieder 70-80 % Sehleistung zurückerlangt.

Klingt nach einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität!

Auf jeden Fall! Der Alltag dieser Kunden ist durch die richtige Sehhilfe bzw. individuell angepasste Linse erheblich vereinfacht. Ein besonderes Augenmerk haben wir auch auf dem Bereich der vergrößernden Sehhilfen, die bei Kunden zum Einsatz kommen, die wirklich sehr schlecht sehen oder auch eine Sehbehinderung haben. Unser Ziel ist es, immer herauszuholen, was geht. Und ganz oft ist dies weit mehr als unsere Kunden sich ursprünglich erhofft haben! Häufig haben wir beispielsweise den Fall, dass Kunden eine Gleitsichtbrille haben, damit jedoch in der Praxis bei der Bildschirmarbeit nicht gut zurechtkommen. Hier lohnt es sich immer, gemeinsam nach einer optimierten Sehlösung zu suchen. Zu unserem Serviceangebot gehört es zudem, in regelmäßigen Abständen die Werte erneut zu überprüfen, damit gegebenenfalls nötige Anpassungen zeitnah erfolgen können. Wir arbeiten stets nach dem Motto: Individuelle Sehlösungen für individuelle Sehbedürfnisse.

In den eigenen Geschäftsräumen ist „Tölzer Optik & Akustik“ bestens ausgestattet. Der Fokus liegt auf allen Themen rund um die Augengesundheit. © Tölzer Optik & Akustik

Wir bedanken uns bei Herrn Ranhart für das interessante Gespräch und wünschen sowohl dem Team als auch den zufriedenen Kunden von „Tölzer Optik& Akustik“ weiterhin einen so guten Durchblick!

Das Interview führte Sandra Schinnagl.

