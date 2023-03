Training für Berufswettkämpfe: Lenggrieser bei Begabtenförderung im Maurerhandwerk

Teilen

Jakob Baumgartner (vorne, 4. v. li.) nahm an der Begabtenförderung teil. Mit auf dem Foto sind Handwerkskammerpräsidenten Franz Xaver Peteranderl (Mi.) und Ausbilder. © Innung

14 junge Maurer aus Ober- und Niederbayern haben das Training für die Berufswettkämpfe aufgenommen. Die Begabtenförderung im Maurerhandwerk geht in die achte Runde. Mit dabei ist auch ein Lenggrieser.

Lenggries/München – Die zwölf Bauinnungen in Oberbayern und weitere vier Innungen des Bezirks Niederbayern haben es sich zum Ziel gesetzt, besonders begabte Auszubildende in Techniken zu schulen, die in der Ausbildung nicht gelehrt werden. Jakob Baumgartner aus Lenggries, Azubi bei der Firma P. Schwarzenberger GmbH & Co. KG, durfte aufgrund seiner hervorragenden Leistungen bei der Zwischenprüfung im Maurerhandwerk an dem zweiwöchigen Kurs teilnehmen. Dabei erlernte er Arbeitsweisen im Gewölbebau sowie das Erstellen von hochwertigem Sichtmauerwerk.

„Ziel der Begabtenförderung ist es, in den Berufswettbewerben wie Euro- oder Worldskills Kandidaten aus Bayern mit guten Voraussetzungen ins Rennen zu schicken“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bauinnung Bad Tölz, die für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach zuständig ist.

Lob für den Teamgeist

Auch in diesem Jahr übernahm Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, die Schirmherrschaft für die Veranstaltung. In seiner Ansprache zum „Tag der offenen Tür“ lobte er Teamgeist und Vorbildfunktion der Teilnehmenden. „Wir brauchen Nachwuchshandwerker wie Sie: vorzügliche junge Auszubildende, die Lust haben und motiviert sind, eine Karriere im Handwerk zu starten. Das sind die besten Werbeträger zur Nachwuchsgewinnung, die ich mir vorstellen kann.“

In seiner Rede wies Peteranderl auch auf die Aufstiegsmöglichkeiten im Bauhandwerk hin. „Vom Gesellen über Meister bis hin zum Diplomingenieur. Alle Wege stehen Euch offen.“ Der Sprecher der oberbayerischen Obermeister, Norbert Kees betonte das hohe Niveau, auf dem die angehenden Gesellen arbeiten: „Macht weiter so, dann sehen wir den einen oder anderen bei Berufsmeisterschaften wieder.“

Die Bauinnung Bad Tölz unterstützt diese Möglichkeit. „Wir freuen uns, wenn aus unseren Reihen Azubis die Möglichkeit einer solchen Erfahrung haben können. Ein weiteres Beispiel für exzellente Handwerker der Zukunft“, heißt es in der Pressemitteilung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.