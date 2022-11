Trauer um Anton Streidl aus Kochel „Er war Kalkbrenner mit Herz und Seele“

Von: Franziska Seliger

Anton Streidl, aus Kochel am See war einer der letzten Kalkbrenner in Bayern. Nun ist erim Alter von 76 Jahren verstorben.

Kochel am See/Ried – Der „Streidl Toni“ aus dem Kochler Ortsteil Ried war einer der Letzten in Bayern, der noch das alte Handwerk des Kalkbrennens beherrschte. Dazu heizte er einmal im Jahr seinen bald 900 Jahre alten Kalkofen an seinem Hof an. Nun ist der Kalkbrenner Anton Streidl im Alter von 76 Jahren gestorben.

Das Kalkbrennen, sagt sein Sohn, der ebenfalls Anton heißt, sei „die große Leidenschaft“ seines Vaters gewesen. „Er war Kalkbrenner mit Herz und Seele.“ Geboren und aufgewachsen auf dem elterlichen Hof in Ried, übernahm er diese uralte Handwerkskunst von seinen Vorfahren und setzte sie fort. Hauptberuflich arbeitete Anton Streidl zwar unter anderem als Zimmerer und die letzten 20 Jahre vor seiner Rente als Hausmeister an der Förderschule in Penzberg. „Als Hobby und aus Tradition“, so sein Sohn, habe sein Vater aber jedes Jahr in der Karwoche seinen Kalkofen angeheizt – den letzten seiner Art in Bayern. Eine Zeit lang wurden die Abnehmer für seinen Kalk weniger. Doch in den vergangenen Jahren seien wieder mehr Kunden aus ganz Bayern an den Hof gekommen, so Sohn Anton Streidl. Etwa Besitzer alter Häuser oder Allergiker, die herkömmliche Wandfarbe nicht vertragen. Oder auch viele Kirchenmaler. „Der Kundenkreis war breit gestreut“, sagt der Sohn.

Streidl war als Kommandant jahrelang in der örtlichen Feuerwehr aktiv

Immer offen und sehr gesellig sei sein Vater gewesen und in früheren Jahren auch sehr aktiv bei der Feuerwehr des Dorfes: unter anderem zwölf Jahre als Zweiter sowie zwölf Jahre als Erster Kommandant. „Die Feuerwehr war sein zweites Leben“, erinnert sich Streidl. Für seine Verdienste bei der Wehr sei sein Vater schon vor einiger Zeit zum Ehrenkommandanten ernannt worden. Außerdem habe sich der zweifache Vater 40 Jahre als Wasserwart in Ried engagiert.

Jeder im Dorf habe seinen Vater gekannt, und kaum einer, mit dem der Kalkbrenner von Ried nicht gut ausgekommen wäre. „Bei uns war immer was los“, sagt Anton Streidl. Auch noch in den letzten Jahren seines Lebens, als sein Vater wegen einer Lungenkrankheit nicht mehr so viel arbeiten konnte, wie er das gerne gewollt hätte. Um die Tiere habe er sich noch gekümmert. Und natürlich besonders gerne um seine drei Enkel. Und wenn er nachmittags vor dem Haus saß, um sich auszuruhen, habe er gerne geratscht. Mit den Urlaubsgästen am Hof, den Nachbarn und jedem der dazu Lust hatte. Nach dem Tod seines Vaters will nun sein Sohn die Tradition des Kalkbrennens fortsetzen. „Ich habe es vor“, so Streidl.

