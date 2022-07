1000 Euro entwendet: Täter identifiziert

Dreister Trickdiebstahl

Sie wollte nur hilfsbereit sein - und war am Ende 1000 Euro los. Jetzt hat die Tölzer Polizei einen Trickdieb identifiziert, der eine 77-Jährige dreist betrogen hatte.

Bad Tölz - Die Polizei meldet nach einem Trickdiebstahl in Bad Tölz einen Ermittlungserfolg: Sie hat einen Täter identifiziert, der einer 77-Jährigen auf dem Parkplatz des Tölzer Rathauses 1000 Euro gestohlen hatte. Es handelte sich um einen 38-jährigen rumänischen Staatsbürger.

Umfangreiche Ermittlungen

Am 23. Juni gegen 13.35 Uhr trat der damals Unbekannte Am Schloßplatz an die 77-Jährige aus Schriesheim in Baden-Württemberg heran und bat sie um das Wechseln einer Zwei-Euro-Münze. Die Frau tat dem Mann den Gefallen. Später stellte sie dann fest, dass ihr das Bargeld aus dem Geldbeutel fehlte. Durch „umfangreiche Ermittlungen“ kam die Tölzer Polizei den männlichen Täter auf die Spur.

