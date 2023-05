Bendiktbeuerns Schandl trifft zweimal doppelt – Eurasburg souverän - FSV „darf sich nicht wundern“

Von: Rudi Stallein

Keine Mühe hatten die Eurasburger beim 5:0 gegen Irschenberg. In dieser Szene erzielte Christian Martner (Mi.) per Kopfball den Treffer zum 2:0-Zwischenstand. Foto: stallein © stallein

Der SV Eurasburg-Beuerberg hat einen Kantersieg gefeiert. Bendiktbeuern jubelt über einen späten Zähler. Bad Tölz muss sich mit einem Punkt zufrieden geben.

SV Kinsau – TSV Benediktbeuern 3:3 (3:0) – „Jetzt muss ich erst mal meinen Herzschrittmacher checken“, scherzte Thomas Neumeier nach dem Schlusspfiff. Dabei war der Beurer Trainer eigentlich eher zum Fluchen als zum Spaßen aufgelegt: „Es war unglaublich und pervers, was wir für Riesendinger ausgelassen haben.“ Doch auch die Hintermannschaft patzte reichlich.

Mit teils haarsträubenden Fehlern hatten seine Kicker den Hausherren drei Tore aufgelegt, und die waren ein Muster an Kaltschnäzigkeit. „Die Kinsauer hatten vier Torschüsse, drei waren drin – und das schon zur Pause“, echauffierte sich Neumeier. So blieb nur eines: Die Offensive, die zwar fleißig Chancen kreierte, diese aber ebenso zahlreich versiebte, weiter zu forcieren. Zum „Man of the Match“ wurde somit der eingewechselte Stürmer Albert Schandl.

TSV Benediktbeuern: Joker Albert Schandl trifft bei der 1. und 2. Mannschaft doppelt

Obwohl ihm schon die 90 Minuten aus dem Reservespiel in Waldram (3:1 dank zwei Schandl-Toren) tags zuvor in den Knochen steckten, rackerte er erneut unermüdlich. Und tatsächlich: In den letzten 15 Minuten drehten die Beurer die Partie durch Schandls Doppelpack (80./90. + 3) und Benedikt Guggemos (88.), der nach einer Ecke zur Stelle war. „Aus einem beinahe aussichtslosen Rückstand sind wir zwar auferstanden“, bilanziert Neumeier, „aber vom Spielverlauf her ist dieser eine Punkt deutlich zu wenig.“ (sts)

FC Rottach-Egern - FSV Höhenrain 2:1 (0:0) – Eine bittere Niederlage am Freitagabend für den FSV bei den bis dahin noch sieglosen Rottachern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mit gewaltigen Regenschauern und großen Pfützen auf dem Fußballplatz rutschte Hansi Feirer, der für den schon nach 25 Minuten mit Verdacht auf Bänderriss aus dem Spiel gefoulten Kapitän Benedikt Huber in die Innenverteidigung gerückt war, der Ball beim Klärungsversuch über den Spann zum 0:1 ins eigene Tor. Nur wenige Minuten später erzielte Lukas Reinhart per Abstauber den 1:1-Ausgleich. Damit hätte sich Klaus Heller zufriedengegeben. „Ein Unentschieden wäre für dieses Spiel, in dem beide Mannschaften kaum Torchancen hatten, das richtige Ergebnis gewesen“, stellt der FSV-Trainer fest.

FSV Höhenrain verliert durch Konter-Tor des FC Rottach-Egern

Doch es kam anders: Höhenrain, nach einer Zeitstrafe gegen einen Rottacher in Überzahl, blieb mit einem Schussversuch in der gegnerischen Abwehr hängen. Der FC konterte und erzielte in der 77. Minute den 2:1-Siegtreffer. „Wir haben zu wenig für einen Sieg getan, wir waren zu harmlos, wenn man dann noch so ein Tor in Überzahl kassiert, darf man sich nicht wundern.“ (rst)

SV Eurasburg-Beuerberg - TSV Irschenberg 5:0 (3:0) – Keine Mühe hatten die Gastgeber mit dem in 2023 noch sieglosen Schlusslicht, wenngleich sich der Anfang der Partie zäh gestaltete. Es fehlte im letzten Drittel an Genauigkeit im Zuspiel, bis Jan Leyding an der Strafraumgrenze freies Schussfeld hatte und das 1:0 (29.) markierte. Fünf Minuten später erhöhte Christian Martner per Kopfball nach Flanke von Lukas Bergmoser auf 2:0. Kurz darauf setzte Leyding nach einem Fehlpass des Irschenberger Torhüter nach und legte noch vor der Pause das 3:0 (36.) nach.

„Wir haben nicht nachgelassen, bis zum Schluss Druck gemacht und hinten die Null gehalten.“

Das Spiel war gelaufen, weil Irschenberg im Angriff einfach zu harmlos agierte – bezeichnenderweise war SV-Torhüter Stefan Klostermair erst in der 55. Minute zum ersten Mal richtig gefordert, als er einen Distanzschuss glänzend um den Pfosten lenkte. Zu dem Zeitpunkt stand es nach einem Treffer von Bela Burger (50.) jedoch bereits 4:0. Den Schlusspunkt setzte Luca Klein in der 57. Minute mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern.

„Wir haben nicht nachgelassen, bis zum Schluss Druck gemacht und hinten die Null gehalten“, fasste Florian Hartmann, der in dieser Partie den absenten Cheftrainer Felix Jung vertrat, zusammen. „Deshalb bin ich im Großen und Ganzen mit dem Spiel sehr zufrieden.“ (rst)

SV Bad Tölz: Trainer Klaus Riedmüller hadert mit Leistung gegen SV Bayrischzell

SV Bayrischzell – SV Bad Tölz 0:0 – Nicht Fisch, nicht Fleisch war die Auswärtspartie des Spitzenreiters. „Wir bringen die Leistungen vom Training einfach nicht beim Spiel auf den Platz“, hadert SV-Trainer Klaus Riedmüller mit der insgesamt schwachen Performance seiner Mannschaft. Bis zum Sechzehner lief’s für die Tölzer recht flüssig und ansehnlich, doch die Abschlüsse waren gruselig ungenau.

Einem Treffer am nächsten kam noch Simon Gramüller: Sein Schuss ging an die Latte. So musste sich Riedmüller mit der Tatsache trösten, dass die Abwehr souverän stand und nichts zuließ. Am kommenden Samstag kommt es auf der Flinthöhe zum Show-down mit dem Zweitplatzierten SV Eurasburg. Der hat sich beim 5:0 gegen Schlusslicht Irschenberg schon mal in Laune geschossen – vielleicht haben sich die Tölzer ihre Kracher fürs Spitzenspiel aufgehoben. (sts