Umwelttag am Tölzer Gymnasium: Würste braten mit dem Solarofen

Kurz vor den Ferien beteiligten sich 900 Tölzer Gymnasiasten am groß angelegten Umwelttag.

Bad Tölz – Ganz ungewohnte Gerüche zogen am Mittwochvormittag über den Pausenhof des Gymnasiums. In der Luft lag der Duft von Nürnberger Bratwürsten. Allerdings nicht zubereitet auf einem Grill oder Herd – sondern auf einem mit einfachen Mitteln hergestellten Solarofen. Schüler hatten aus Alufolie und einer Holzplatte einen Parabolspiegel geformt, der die Sonnenstrahlen reflektierte und den Boden eines Kochtopfs erhitzte. Erst brachten die Schüler Wasser zum Kochen, dann brieten sie die Würste. „Das geht ganz gut“, sagt Mathematik- und Physiklehrer Wolfgang Parlas. „Solche Solaröfen werden in Entwicklungsländern zum Kochen verwendet, man braucht da kein Brennmaterial.“ Ein paar Meter weiter waren Solarmodule aufgebaut, mit deren Hilfe Wasser erhitzt wurde. „Heute haben wir geniale Bedingungen für so etwas“, kommentierte Lehrer Andreas Urban.

Einem ganz anderen Thema widmete sich eine weitere Schülergruppe. Sie beschäftigte sich mit der Frage, was man mit Stoffresten und Tetrapaks machen kann. Auf diese Weise entstanden beispielsweise Blumenvasen und Teelichthalter. Auch in einem Kunstprojekt drehte sich alles um Müll. Neunt-, Zehnt- und Elftklässler bastelten aus Altpapier und Draht ein Müllmonster. Mit Strohhalmen verpassten sie dem Monster kurzerhand einen Irokesenschnitt. Ein paar Klassenzimmer weiter bastelten Neunt- und Zehntklässler aus Holz und Bambus Insektenhotels. Die Techniker unter den Schülern reinigten und warteten die Filter.

Achtklässler besuchen einen Lehrbienenstand

Viele Gymnasiasten waren am Mittwochvormittag auch unterwegs. Die Achtklässler besuchten einen Lehrbienenstand, eine Kläranlage und unternahmen eine Biberwanderung. Gut 200 Schüler waren im Stadtgebiet unterwegs und sammelten beim Ramadama Müll. Unterstützung bekamen sie vom städtischen Bauhof, die Tourist-Info spendierte Eis.

Jedes Jahr gebe es einen Projekttag, erläuterte Lehrerin Elisabeth Willis, die den Tag gemeinsam mit ihren Kollegen Ben Walz und Manuel Köpf koordinierte. Auf Seiten der Schüler hatten Anne Lenz (Q11), Quirin Hager (10. Klasse) und Elias Schumann (9. Klasse) die Federführung.

Schülersprecher plädierten für einen Umwelt- und Nachhaltigkeitstag

Im vergangenen Jahr habe ein Sozialtag stattgefunden, an dem die Schüler unter anderem Altenheime und Kindergärten besuchten. In diesem Jahr hätten sich die Schülersprecher für einen Umwelt- und Nachhaltigkeitstag ausgesprochen – gerade mit Blick auf die Fridays-for-Future-Demonstrationen. „Dass sich 900 Schüler einen Tag mit dem Thema auseinandersetzen zeigt, dass aus dem Thema die Luft noch nicht raus ist – auch drei Tage vor den Ferien“, sagt Willis. „So ein Projekttag geht über den Pflichtteil raus, und das ist uns wichtig.“ Die Lehrerin sieht noch einen zweiten positiven Effekt. So nähmen die älteren Schüler die jüngeren an die Hand. Dies fördere die Schulgemeinschaft.

