Unbekannter Dieb nimmt Tretroller mit

Am Lenggrieser Bahnhof

Lenggries - Das war ein trauriges Weihnachtsfest für einen Buben aus Lenggries: Der Zehnjährige vermisst seinen Kinder-Tretroller. Er wurde am Lenggrieser Bahnhof gestohlen.

Die Tölzer Polizei geht davon aus, das kleine schwarze Gefährt in der Zeit zwischen Freitag, 23. Dezember, und Sonntag, 25. Dezember, gestohlen wurde. Der mit einem Zahlenschloss gesicherte Tretroller war an den Fahrradständern am Lenggrieser Bahnhof abgestellt.

Der rund 80 Euro teure Roller hat nach Polizeiangaben auffällig bunte Reifen: vorne blau und hinten grün.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 80 41/76 10 60.