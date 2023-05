Unfall an Herzogstandbahn: „Das Wichtigste ist, dass es dem Verletzten wieder gut geht“

Von: Melina Staar

Nach einem Unfall an der Herzogstandbahn liefen am Donnerstag wieder erste Testfahrten und Sicherheitsüberprüfungen. Spätestens am Samstag soll der reguläre Betrieb wiederaufgenommen werden. © arp

Nach dem Unfall an der Herzogstandbahn gibt es neue Details. Nachdem am Donnerstag alles auf Herz und Nieren geprüft wurde, kann der Betrieb eventuell am Freitag wieder aufgenommen werden.

Walchensee – Nach einer langen Schlechtwetterphase hätte am großteils sonnigen Feiertag Christi Himmelfahrt endlich wieder Hochbetrieb an einem der beliebtesten Ausflugsziele der Region herrschen können. Die Herzogstandbahn allerdings steht seit Mittwochvormittag still. Gegen 10 Uhr war es dort zu einem Unfall gekommen, der zwar glimpflich endete, aber eine Betriebspause zur Unzeit verursachte. Für Betriebsleiter Jörg Findeisen aber ist das Wichtigste, dass es einem 27-jährigen Nürnberger, der sich bei dem Unfall leicht verletzte, wieder gut geht.

Der Unfall ereignete sich gleich bei der ersten Fahrt der Bergbahn am Walchensee um 10 Uhr morgens. Zuvor aber war die Bahn schon für einen Materialtransport von Baumstämmen in Betrieb gewesen.

Die einzigen Fahrgäste in Gondel 1, die bergauf fuhr, waren zu jenem Zeitpunkt ein junges Pärchen aus Nürnberg. Außerdem fuhr ein Mitarbeiter der Bahn mit. An der ersten Stütze verhakte sich eine Rundschlinge, die von dem vorangegangenen Materialtransport noch an der Kabine angebracht war. Dadurch geriet die Gondel ins Schwanken. Der Nürnberger (27) wurde von einem technischen Gerät am Kopf getroffen und verletzte sich.

Sofort wurden alle üblichen Maßnahmen eingeleitet: Die Bahn wurde gestoppt, der Mitarbeiter hielt sich an die notwendigen Vorgehensweisen. „Das ist alles vorbildlich verlaufen“, lobt Betriebsleiter Jörg Findeisen das Verhalten seines Mitarbeiters. „Er hatte glücklicherweise gute Unterstützung.“ Gemeint ist die Partnerin des Verletzten, die gelernte Krankenschwester ist. Gemeinsam kümmerten sie sich um die Erstversorgung des 27-Jährigen.

Außer Betrieb: Ausflügler standen am Feiertag ratlos vor der geschlossenen Herzogstandbahn. © arp

Anschließend begutachtete der Mitarbeiter vor Ort den Schaden an der Gondel. „Schon wenig später konnte die Gondel zurück in die Talstation fahren“, sagt Findeisen. Dort warteten die Ersthelfer der Wasserwacht Walchensee, die vorsorglich gerufen worden waren. Anschließend wurde der 27-Jährige ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht. Dieses konnte er bereits am Nachmittag wieder verlassen und nach Hause reisen. „Wir stehen mit dem Pärchen in Kontakt“, sagt Findeisen. Dem jungen Mann „geht es bis auf kleinere Blessuren gut, das ist das Wichtigste“. Der Sachschaden sei in diesem Zusammenhang unwichtig.

Wie in einem solchen Fall üblich wurden ein Gutachter und die Regierung von Oberbayern hinzugezogen. „Die Schäden sind überschaubar“, bilanziert Betriebsleiter Findeisen. Tatsächlich hätte es sogar schon am Mittwoch wieder grünes Licht für die Herzogstandbahn gegeben. „Aber wir wollten Besonnenheit walten lassen“, sagt Findeisen. Die Reparaturen sollten in Ruhe durchgeführt werden, auch die Ruhezeiten des Personals mussten eingehalten werden.

Materialtransporte unternimmt die Herzogstandbahn nicht regelmäßig, sondern nur bei Bedarf, wie Findeisen sagt. Dies wird außerhalb der Betriebszeiten durchgeführt. Mit der Rundschlinge, die an der Gondel angebracht war, wurden am Mittwoch Baumstämme transportiert. Die Rundschlinge war im Anschluss fälschlicherweise nicht entfernt worden, so dass es zu dem Unfall kam. „Das ist mega ärgerlich“, sagt Findeisen.

Am Donnerstag liefen schon wieder die ersten Testfahrten. „Wir machen alle Sicherheitstests, die üblich sind“, so Findeisen. Alles laufe in Absprache mit dem Gutachter. Das seien die üblichen Modalitäten. Er sprach von einer „ganz großen Wahrscheinlichkeit“, dass die Bahn bereits am Freitag wieder in Betrieb gehen könne.

