Schwerer Unfall bei Bad Tölz: Mercedes wird durch die Luft geschleudert – fünf Verletzte

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Unfall in der Nähe von Bad Tölz wurden mehrere Menschen in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. © Dominik Bartl

Ein Mercedes kam Freitagnacht bei Bad Tölz von der Straße ab und wurde durch die Luft geschleudert. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.

Bad Tölz – In der Nacht auf Samstag ereignete sich unweit von Bad Tölz auf der B13 ein schwerer Unfall. Ein Mercedes kam von der Straße ab und schoss über eine angrenzende Wiese. Fünf Menschen waren in dem Auto und wurden teils schwer verletzt. Rettungshubschrauber mussten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser bringen. Ein Großaufgebot an Helfern war vor Ort.

Schwerer Unfall auf der B13: Mercedes kommt von Straße ab

Gegen 21 Uhr ereignete sich laut Polizei der Unfall. Ein schwarzer Mercedes aus dem Landkreis Miesbach war von Sachsenkam kommend auf der B13 in Richtung Bad Tölz unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt regnete es und die Straße war nass. Ob der Wagen deshalb von der Fahrbahn abkam, war zunächst noch unklar. Er verließ die Straße jedenfalls auf der rechten Seite und fuhr rund 100 Meter über eine angrenzende Wiese. Wohl durch eine Böschung oder Erdhügel angehoben, wurde das Auto einige Meter durch die Luft katapultiert. Völlig zerstört blieb der Mercedes anschließend liegen.

Zahlreiche Rettungskräfte machten sich auf den Weg – etwa 120 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Bergwacht sollen es am Ende gewesen sein. Sie mussten vier der fünf Insassen aus dem zerstörten Wagen befreien und dabei schweres Gerät einsetzen. Vier der Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zu ihrer Rettung wurden zusätzlich zwei Rettungshubschrauber geordert. Sie brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Schwerer Unfall auf der B13: Sachverständiger muss Unfallhergang untersuchen

Um den Unfall aufzunehmen, war ebenfalls ein Hubschrauber der Polizei vor Ort. Dieser machte Aufnahmen der Unfallstelle. Ebenfalls wurde von der Staatsanwaltschaft München ein Sachverständiger an den Ort des Geschehens gerufen, um den Unfallhergang zu untersuchen. Erst nach einigen Stunden konnte der Verkehr auf der B13 wieder fließen. (tel)