Fahrradurlaub in Bayern: „Bike-, Berg- und Bier-Tour“ – Frühlingsangebot mit vielen Highlights

Mit dem Rad durch die Voralpen: Von Bad Tölz aus erleben Sie wunderschöne Aussichten. © Gary Engel/Bad Tölz

Bad Tölz – Der Heilklimatische Kurort Bad Tölz ist für seine grandiose Lage in den Voralpen am Ufer der Isar, seine spektakuläre Altstadt sowie seine Nähe zu den Bergen bekannt.

Bad Tölz liegt rund 50 Kilometer südlich von München im mittleren Isartal. Die historische Marktstraße mit breitgelagerten, von kunstvollen Lüftlmalereien gezierten Hausfassaden bildet ein beeindruckendes Ensemble, das bereits unzähligen Filmproduktionen als Kulisse diente.

Zahlreiche Seen in unmittelbarer Nähe der beschaulichen und dennoch äußerst vielseitigen Kreisstadt bieten Badespaß und Erholung pur. Der traditionsreiche Ort ist nicht allein Moorheilbad, sondern dank seiner sauberen Luft seit 1969 auch anerkannter Luftkurort.

Hier duftet es nach Wiesen, Wäldern und Seen. Das Tölzer Land ist dank gesunder Luft, wildromantischer Natur und einem umfangreichen Radwegenetz das perfekte Plätzchen Erde, um sich auf den Fahrradsattel zu schwingen und einmal so richtig durchzuatmen. Ein wahres Paradies für Radtouristen, ob Einsteiger, routinierte Radler oder abenteuerlustige Mountainbiker.

„Bike-, Berg- und Bier-Tour“ in Bad Tölz

Für alle Radsportfans, die wenig Lust auf lange Planung haben und lieber direkt in die Erholung starten wollen, hat die Stadt Bad Tölz ein abwechslungsreiches dreitägiges Angebot entwickelt, die „Bike-, Berg- und Bier-Tour“. Eine aktive Auszeit vom Alltag, ob mit dem eigenen Zweirad oder einem Leihfahrzeug vor Ort.

Nach individueller Anreise erwartet die Urlauber gleich am ersten Tag ein absoluter Höhepunkt – die Tagestour mit dem (E-)Mountainbike. Je nach Wunsch können dank moderner Elektromotoren auch weniger geübte Mountainbiker mit guter Grundkondition die ursprüngliche Natur vom Fahrradsattel aus erleben. Ein erfahrener Tour-Guide verrät den Teilnehmern - neben wertvollen Tipps und Tricks in puncto Fahrsicherheit und Technik - die schönsten Ecken und Geheimtipps dieser einzigartigen Region zwischen Isar und Voralpen. So streift man unter anderem den Erlebnisberg „Blomberg“, das bekannte Kloster Benediktbeuern, überquert Pässe, kehrt auf Hütten ein und genießt die Fahrt entlang der Isar, ehe man in einem urigen Wirtshaus bei leckeren bayerischen Spezialitäten die unvergessliche, anspruchsvolle Bike-Tour noch einmal Revue passieren lässt.

Am zweiten Tag des Urlaubs-Pakets geht es zunächst auf eine Teilstrecke des malerischen Bodensee-Königssee-Radwegs, inklusive Bier-Tasting in einer Craftbier-Brauerei. Frisch gestärkt machen sich die Radler dann auf die letzten 15 Kilometer bis zum berühmten Tegernsee. Dort lockt als Tagesziel das bekannte Bräustüberl, für bequemen Rücktransport sorgt die Regio-Bahn.

Lecker geht’s am dritten Tag weiter mit einem zünftigen bayerischen Weißwurstfrühstück, Geschichten rund um die traditionsreiche Tölzer Brauhistorie bieten dabei auch literarischen Genuss. Alternativ dazu können Wagemutige auf dem Hausberg des Kurorts, dem 1.248 Meter hohen Blomberg, eine Runde Bier-Yoga einlegen. Diese außergewöhnliche Trendsportart, bei der Bierflaschen eine tragende Rolle spielen, stammt aus Australien und sorgt garantiert nicht nur für Entspannung, sondern auch für beste Laune.

Isarradweg bis Fernradweg München-Venedig

Die dreitägige „Bike-, Berg- und Bier-Tour“, die genussvolles Fahrradfahren mit bayerischen Leckereien verbindet, ist von April bis Mai 2022 buchbar – ein tolles Angebot für alle, die sich eine aktive Auszeit vom Alltag wünschen. Der Preis beträgt 269,- Euro pro Person (Preis gilt ab fünf Personen).

Es empfiehlt sich, vier Übernachtungen (Donnerstag bis Sonntag) individuell zu buchen – Gastgeber in (radfahrer-) freundlichen Unterkünften freuen sich auf ihre aktiven Gäste:

„Zur Weberei“ punktet mit familienfreundlichen Ferienwohnungen und wunderschönem Garten; im Drei-Sterne-Haus „Posthotel Kolberbräu“ lässt sich bayerische Lebensart in vollen Zügen genießen; im „Hotel am Wald“ wird Heimatliebe in Zimmern und Restaurant großgeschrieben; im „Frisia – Haus der Gesundheit“ bringen Urlauber zusätzlich ihre persönliche Wellness auf Vordermann.

Wer nach drei erlebnisreichen Tagen noch nicht genug vom Fahrradfahren in Bayern hat, sollte seinen Aufenthalt um einige Tage verlängern - zahlreiche Rad- und Mountainbiketouren mit traumhaften Zielen rund um Bad Tölz lassen mit Sicherheit keine Wünsche offen. Schließlich kreuzen auch drei berühmte Fernradwege die Bilderbuchlandschaft:

Der 299 Kilometer lange Isarradweg folgt, stets flussabwärts, dem Flusslauf von Scharnitz bis Deggendorf – Genussradeln für die ganze Familie. Der 453 Kilometer lange Bodensee-Königsee-Radweg streift weltberühmte Schlösser, Kirchen und Seen – eine wahrlich königliche Radreise entlang des Alpennordrands. Der neue Fernradweg München-Venedig schließt die Lücke der Alpenüberquerungen für den östlichen Alpenraum – 560 spektakuläre Fahrradkilometer verbinden hier Reisen mit Sport.

