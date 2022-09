Gartenabfälle in Brand - Polizei ermittelt

Feuerwehr mit acht Mann vor Ort

Von Stefanie Wegele schließen

Ein Brand in Wackersberg beschäftigt Polizei und Feuerwehr. Gartenabfälle waren in Flammen geraten. Aktuell werden Zeugenhinweise ausgewertet.

Wackersberg - Wie die Beamten mitteilen, stellte eine 57-jährige Wackersbergerin am Dienstag gegen 18 Uhr in einem Graben neben dem Franz-Edler-von-Koch-Fußweg in Wackersberg-Fürholzen einen glimmenden, leicht rauchenden Brandherd fest. Dies teilte sie der Polizei mit. Den Spuren zufolge wurden wohl Gartenabfälle vom Fußweg in den Graben gekippt, um diese dort unerlaubt abzulagern. Die Gartenabfälle wurden auf bisher unbekannte Weise in Brand gesetzt, wobei eine Glut entstand, die schließlich im nassen Laub weiter glimmte.

Kein Schaden am Wald

Die Freiwillige Feuerwehr Wackersberg war mit acht Mann vor Ort und löschte die Glut ab. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen laut Polizei noch, da Zeugenhinweise beziehungsweise Beobachtungen weiterer Anwohner ausgewertet werden müssen. Ein Sachschaden am Wald entstand nicht.

