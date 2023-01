500 Kubikmeter von Lenggries nach Wackersberg: Spontaner Schneetransport für Soby

Von: Felicitas Bogner

Der Abtransport vom Blomberg: Mit der Pistenraupe schoben die Mitarbeiter von Thomas März den Schnee zum Bagger. Mit der Schaufel befüllten sie die Lkw, die zwischen Wackersberg und Lenggries pendelten. © arp

Vereine, Unternehmen, Stadt und Gemeinde: Alle packten mit an. Damit die Disziplinen Langlaufen und Schneeschuhgehen bei den Soby-Winterspielen trotz der aktuellen Witterung stattfinden können, mussten 500 Kubikmeter Schnee vom Blomberg in die Lenggrieser Kaserne verfrachtet werden.

Wackersberg/Lenggries – Frühlingshafte Temperaturen und Schneemangel sorgten seit dem Jahreswechsel für schlechte Bedingungen für den Wintersport. Mit Bauchschmerzen betrachteten viele mit Blick auf die Soby-Winterspiele das Wetter. Zwar ist für die kommenden Tage Neuschnee angesagt, doch das würde nicht reichen, um eine vernünftige Schneeunterlage für die Disziplinen Langlaufen und Schneeschuhgehen herzustellen.

Das Soby-Team und die Tölzer Tourist-Info haben daher mit Hilfe vom Blombergbahn-Chef Hannes Zintel und der Gemeinde Lenggries umdisponiert. Statt – wie geplant – am Fuße des Streidlhangs werden die Wettkämpfe in den Ausdauerdisziplinen auf dem Gelände der ehemaligen Lenggrieser Kaserne ausgetragen. Um das möglich zu machen, transportierte der Lenggrieser Bauunternehmer Kilian Willibald mit seinem Team 500 Kubikmeter maschinell hergestellten Schnee vom Blomberg zur Kaserne.

Kaserne als Austragungsort für zwei Disziplinen

„Eigentlich hätten wir am Blomberg den Schnee gebraucht, um die Winterrodelbahn dieses Wochenende wieder aufzumachen. Die Verhältnisse wären perfekt“, erklärt Zintel. Die Tourist-Info und das Soby-Team hätten bei ihm angefragt, ob er „das Unmögliche möglich machen“ könne. Und sie der Blombergbahn den Schnee abkaufen könnten. „Von unserem maschinell erzeugten Schnee an der Talstation vom Blombergblitz ist bisher nicht viel weggeschossen“, erklärt Zintel.

„Auch wenn die Telefone aktuell nicht still stehen, weil viele wissen wollen, ob man am Wochenende rodeln kann, habe ich mir ein Herz gefasst und den Schnee hergegeben“, sagt er. Auslöser für diese eigentlich wirtschaftlich nachteilige Entscheidung sei für den Bergbahn-Geschäftsführer eine Begegnung mit einer geistig behinderten Frau vor zwei Jahren gewesen. „Die Dame war mit ihrem Betreuer Gast bei uns. Ein Jahr später hat mich ihr Betreuer angerufen, da die Frau seither wohl nicht mehr aufgehört hat, davon zu schwärmen, wie es sein wird, den roten Knopf an der Bergbahn zu betätigen“, schildert Zintel. „Ich habe ihr ein Praktikum angeboten. Das hat sie auch voller Freude gemacht.“ Seither könne er besser verstehen, was es für manche Menschen mit geistiger Einschränkung bedeutet, wenn etwas, dass sie sich in den Kopf gesetzt haben, nicht stattfindet. „Ich habe im Alltag kaum Berührung mit Menschen mit geistiger Behinderung, aber dieses Erlebnis war für mich aufschlussreich.“

Zintel kann sich nach eigener Aussage daher vorstellen, dass es für die Teilnehmer eine Katastrophe wäre, wenn die Winterspiele, auf die sie sich gefreut haben, abgesagt würden. „Da ging mein Herz über meinen unternehmerischen Verstand.“ Auch wenn er den Schnee bezahlt bekommt, verliere der Betrieb dennoch die Einnahmen, die das Winterrodeln sonst an diesem Wochenende eingebracht hätte. „Da geht uns schon ein fünfstelliger Betrag durch die Lappen.“

Skiclub Lenggries hilft beim Spuren der Loipe

Der Schnee wurde am Donnerstagmittag mit insgesamt 20 Lkw-Ladungen vom Blomberg in Wackersberg nach Lenggries transportiert. „Wir sind sehr froh, dass Kilian Willibald sich bereit erklärt hat, den Transport zu übernehmen“, sagt die Kurdirektorin Brita Hohenreiter. Die Beladung der Lkw hat das Wackersberger Unternehmen Thomas März mit Bagger und Schneeraupe übernommen.

Ziel der Lkw war die Lenggrieser Kaserne. „Wir haben uns mit Experten den Boden am eigentlich geplanten Austragungsort angesehen, und es war klar, dass wir unter den momentanen Verhältnissen keine Loipe konstruieren und spuren können, ohne Schäden zu hinterlassen.“ Der Boden sei dafür zu weich. „Und kaputt machen wollen wir wirklich nichts“, so die Kurdirektorin. Also habe man kurzerhand mit der Gemeinde Lenggries vereinbart, die Loipe auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne zu spuren sowie eine Schneeunterlage für das Schneeschuhgehen herzustellen. „Da ist der Untergrund Asphalt, und da geht nichts kaputt.“ Als nächster Schritt wird ab diesem Freitag die Loipe gespurt. Dazu hilft unter anderem der Lenggrieser Skiclub mit Freiwilligen mit. Hohenreiter: „Schön, dass alle zusammenhelfen.“

