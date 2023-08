Altbürgermeister Kellner wird 80: „Immer anderen zur Seite gestanden“

Von: Alois Ostler

Teilen

Glückwunsch: Der Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold (re.) gratuliert seinem Vor-Vorgänger Georg Kellner zum 80. Geburtstag - mit sächsischem Wein. © Ostler

Wackersberger Altbürgermeister Georg Kellner feierte jüngst seinen 80. Geburtstag. Dazu kamen viele Gratulanten aus der Kommunalpolitik im Landkreis.

Wackersberg – Georg Kellner ist 80. Der Altbürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Wackersberg hat den runden Geburtstag mit seiner Familie, Freunden und Nachbarn sowie politischen Weggefährten gefeiert. Eine große Gästeschar gratulierte dem Jubilar an Mariä Himmelfahrt im Garten des Wackersberger Gasthofs Altwirt. Zu den Gratulanten zählten sein Nachfolger Alois Bauer und der amtierende Bürgermeister Jan Göhzold, der ihm eine Kiste Wein aus dessen sächsischer Heimat mitbrachte.

Viele Gratulanten aus der Kommunalpolitik

Glückwünsche gab es zudem vom Gaißacher Altbürgermeister Klaus Trischberger und dessen Frau Elisabeth, vom amtierenden Gaißacher Rathauschef Stefan Fadinger als Sprecher der Landkreisbürgermeister. Auch dessen Vorgänger Michael Grasl (Münsing) und Michael Bromberger (Eurasburg) reihten sich ein. Vor ihnen hatte Georg Kellner die Interessen der Landkreisbürgermeister vertreten. Mit Geschenken und den besten Wünschen warteten zudem die Altbürgermeister Werner Weindl (Lenggries) und Georg Rauchenberger (Benediktbeuern) sowie der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber auf.

In einer sehr persönlichen Ansprache erinnerte Kellner an seinen beruflichen Werdegang – angefangen von einer Schreinerlehre zum Bäckerberuf und schließlich zum Polizeibeamten – und an seinen eher zufälligen Einstieg in die Kommunalpolitik. Bei einer Nominierungsversammlung zur Kommunalwahl hatte ihn sein Onkel, der frühere Wackersberger Bürgermeister Kaspar Kellner, für eine Kandidatur als Gemeinderat vorgeschlagen: „Dös waar doch was für Dich!“ 1978 wurde Georg Kellner auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt. Von 1990 bis 2008 war er Bürgermeister. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenbürger von Wackersberg ernannt.

Würdigende Worte von Pfarrer Leo Sobik

Kellner dankte seiner Familie für die Unterstützung in all den Jahren: „Es war nicht immer einfach.“ Vor allem nicht nach dem plötzlichen Tod seiner ersten Frau Irmgard und seiner späteren Ehefrau Elisabeth vor fast zwei Jahren. „In diesen schweren Stunden hat Dich Gott getragen, und es haben Dir viele gute Menschen geholfen“, sagte Pfarrer Leo Sobik beim morgendlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Der Geistliche zitierte dazu das bekannte Gedicht „Spuren im Sand“. Sobik würdigte Kellner als „wertvollen Menschen, der immer anderen zur Seite gestanden ist“.

Musikalisch gratulierten der Wackersberger Kirchenchor unter der Leitung von Klaus Seidl, die Wackersberger Musikanten unter Thomas Heimgreiter, eine Abordnung der Jagdhornbläser, der „Chor für alle Fälle“ und eine kleine Gesangsgruppe mit einem ganz persönlichen Ständchen. In den gereimten Vierzeilern erfuhr der Jubilar auch vom Geschenk seiner Familie – einem Urlaub in Südtirol unter anderem mit dem Wiedersehen eines ehemaligen Imkerfreundes.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.