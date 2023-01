Am Blomberg: Ab auf die Sommerrodelbahn

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Dass die Sommerrodelbahn in Betrieb geht, freut Bergbahn-Mitarbeiter Ben Manthey und Blomberg-Maskottchen Oachkatzl Edi. © Isabell Kersten

Die aktuellen Temperaturen machen es möglich: Am Blomberg ist die Rodelbahn in Betrieb - und zwar die Sommerrodelbahn.

Wackersberg/Bad Tölz – Die frühlingshaften Temperaturen haben die letzten Schneereste schmelzen lassen. Doch wer dieser Tage rodeln will, kann das aber tatsächlich trotzdem tun: Denn am Blomberg ist die Sommerrodelbahn zum Jahreswechsel in Betrieb gegangen. Ganz gewöhnlich ist das in dieser Jahreszeit natürlich nicht, aber es sei auch keine Premiere, sagt Blombergbahn-Chef Hannes Zintel. „Ich bin jetzt seit 22 Jahren Betriebsleiter – und tatsächlich haben wir die Bahn in jedem Monat schon mal offen gehabt – manchmal sogar parallel zum Skibetrieb.“

Erinnerungen an 24 Grad am Heiligen Abend

Auch mildere Temperaturen im Dezember gab es in der Vergangenheit immer mal wieder. „Irgendwann in den 80er-Jahren wurden an Heiligabend auf der Wackersberger Alm 24 Grad gemessen“, sagt Zintel. „Die meisten Weihnachten bei uns waren ja eher grün.“

Kurz vor Weihnachten konnte man schon mal auf Schnee rodeln

An den beiden Wochenenden vor Weihnachten konnte man am Blomberg schon einmal auf Schnee rodeln. Da führt derzeit natürlich kein Weg hin. „Glücklicherweise sind wir da aber flexibel“, sagt Zintel. Gerade in der ersten Ferienwoche war einiges los am Tölzer Hausberg. „Es war verhältnismäßig gut. Wir sind nicht unzufrieden“, sagt er. Natürlich liege der Zulauf nur bei etwa 20 Prozent der Besucherzahlen, die ein „Winterwonderland, das sich die meisten wünschen“, anlocken würde. Aber gerade am Neujahrstag sei „erfreulich viel los“ gewesen, sagt Zintel.

In der Ferienwoche sind die Anlagen geöffnet

Voraussichtlich ist die Sommerrodelbahn in den Ferien täglich von 11 bis 16 Uhr in Betrieb. „Wir müssen immer schauen, wie die Witterung ist, manchmal bedeckt der Raureif morgens noch die Bahn“, sagt Zintel – und gefahren werden kann nur, wenn diese trocken ist. Als Alternative läuft aber auch die schienengeführte Allwetter-Rodelbahn Blomberg-Blitz. Doppelsessellift und Blomberghaus sind ebenfalls geöffnet. „Ab 7. Januar wollen wir samstags auch wieder Nachtrodeln anbieten“, sagt Zintel.

