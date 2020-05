Am Blomberg: Wandersteig wird Schlepperweg

So mancher Wanderer dürfte zusammenzucken, wenn er auf dem Alten Zwieselweg auf den Blomberg wandert: Wo vormals ein kleiner Wandersteig war, führt jetzt eine mehrere Meter breite Schottertrasse nach oben.

Wackersberg – „Momentan schaut es aus wie eine Großbaustelle“, gibt der scheidende Wackersberger Bürgermeister Alois Bauer zu. Ein Teilbereich des Alten Zwieselwegs werde auf einer Länge von etwa einem Kilometer von einem Hohl- in einen 2,50 Meter breiten Schlepperweg umgewandelt, erläutert Bauer. Die Böschung werde weggebaggert und der Weg aufgekiest.

Auch das Profil verändert sich: Der Weg ist nicht mehr wie bisher in der Mitte am tiefsten, sondern wölbt sich, so dass das Wasser nach außen abfließt. Grund dafür sei eine Initiative der Waldbesitzer, die auch die Kosten übernehmen: „Sie haben sich darüber beklagt, dass der Weg kaum befahrbar ist.“ Der sogenannte Flyschboden aus Ton und Sandstein sehe zwar stabil aus, „aber wenn Luft und Wasser dran kommen, wird’s zu Baaz“, sagt Bauer.

Weg ist für ordentliche Waldbewirtschaftung notwendig

Eine ordentliche Waldbewirtschaftung sei aber gerade an dieser Stelle notwendig, da es viele Schäden durch Stürme und Schneebruch gegeben habe, sagt Bauer: „Die Bäume müssen da schnell raus genommen werden, weil sich der Borkenkäfer sonst ausbreitet.“ Im schlimmsten Fall verliere das Gebiet seine Funktion als Schutzwald: „Und dann baut sich eine Katastrophe auf, es könnte es zu großen Hangrutschungen kommen.“

Wie lange der Bau dauert, könne man im Moment nicht abschätzen. „Alles hängt vom Wetter ab“, erklärt Bauer. „Wenn es trocken ist, kann man bauen. Wenn es einen Platzregen gibt, muss man schon mal für drei Wochen unterbrechen.“

