Nach Anruf von falschem Polizist: Frau deponiert 28.000 Euro im Treppenhaus

Betrugsopfer

Von Andreas Steppan schließen

Eine ganze Welle von Betrugsanrufen von falschen Polizisten registrierte die Polizei Bad Tölz am Donnerstag. In einem Fall in Wackersberg hatten die Täter Erfolg.

Wackersberg - Zum Opfer eines betrügerischen Anrufs von falschen Polizisten wurde eine 74-jährige Wackersbergerin am Donnerstag. Wie die Tölzer Polizei mitteilt, deponierte die Frau für einen Abholer 28.000 Euro im Treppenhaus.

Mehrere Betrugsanrufe von falschen Polizisten in Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Seniorin war nicht die einzige, bei der die Betrüger mit ihrer Masche an diesem Tag ihr Glück versuchten. Bei der Tölzer Polizei gingen mehrere Meldungen über solche telefonischen Betrugsversuche im Zuständigkeitsbereich der Inspektion ein.

Es seien unverzüglich „umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit starker Polizeipräsenz unter Einbindung mehrerer Dienststellen“ eingeleitet worden.

Polizei Bad Tölz warnt vor Schockanrufen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang einmal mehr vor Anrufen dieser Art und stellt klar:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten.

Die „richtige“ Polizei wird auch niemals die Bürger von der Rufnummer 110 aus kontaktieren.

Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

