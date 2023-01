Appell der Feuerwehr nach Glätte-Einsatz: „Bitte überholt keine Fahrzeuge, die mit Blaulicht fahren“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

In einem Waldstück kam der Fahrer von der glatten Fahrbahn ab. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Tölzer aus dem Auto. © Feuerwehr Oberfischbach

Die glatte Fahrbahn wurde am Freitag zwei Autofahrern zwischen Bad Tölz und Königsdorf zum Verhängnis. Auf dem Weg zum Unfallort machte die Feuerwehr unschöne Erfahrungen.

Oberfischbach - Die Oberfischbacher Feuerwehr, die am Freitag in der Früh zur Hilfe eilte, erlebte auf der Anfahrt zum Unfallort erneut Abenteuerliches und wendet sich deshalb jetzt mit einem Appell an alle Autofahrer. Denn wie bereits am vergangenen Wochenende, als die Retter ebenfalls zu einem Unfall auf der glatten Töl 7 ausrücken mussten, wurden sie auch dieses Mal von mehreren Autos überholt – und das, obwohl die Straße spiegelglatt gewesen sei und die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht unterwegs waren.

Appell der Feuerwehr: „Überholt keine Fahrzeuge, die mit Blaulicht fahren“

„Bitte überholt keine Rettungskräfte und Fahrzeuge, die mit Blaulicht fahren“, appelliert die Oberfischbacher Feuerwehr an alle Verkehrsteilnehmer. „Wir machen keine Spazierfahrt und schalten Blaulicht und Martinshorn zum Spaß ein.“ Für die Überholmanöver habe man keinerlei Verständnis – „schon gar nicht bei diesen Strassenverhältnissen“.

20-Jähriger kommt von winterglatter Straße ab

Der erste Unfall hatte sich am Freitag gegen 6.05 Uhr ereignet. Ein 20-jähriger Tölzer war mit seinem Renault Twingo auf der Töl 7 von Bad Tölz in Richtung Königsdorf unterwegs. In einem Waldstück kam er laut Polizei auf der winterglatten Fahrbahn wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße ab, streifte einige Bäume und blieb dann mit dem Wagen im Wald liegen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall mittelschwer. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Mann aus seinem Wagen. Das BRK brachte ihn dann ins Tölzer Krankenhaus.

Hinten rechts war nur ein Sommerreifen montiert

Am Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. „Mitursächlich für den Kontrollverlust dürfte gewesen sein, dass am Pkw hinten rechts nur ein Sommerreifen montiert war“, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr Oberfischbach war mit zwölf Kräften im Einsatz.

Zweiter Unfall ereignet sich nur wenig später

Nur wenig später ereignete sich ganz in der Nähe der zweite Unfall. Gegen 7.10 Uhr fuhr ein 36-jähriger Tölzer mit seinem Nissan von der Töl 7 kommend in Richtung Jugendsiedlung. Nach Rothmühle kam auch er in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit von der glatten Straße ab und prallte mit der Front gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in die Asklepios-Stadtklinik gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.