Arzbach bekommt drei Mesnerinnen auf einen Streich

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Sind froh, eine Lösung gefunden zu haben: (v.li.): Resi Kaltenhauser, Michaela Scheifl, Hans Fuchs, Pfarrer Leo Sobik, Gabi und Tom Scheifl. © pfarrei

Hans Fuchs legt nach 33 Jahren sein Amt als Mesner der Filialkirche in Arzbach nieder. Ein Frauentrio übernimmt nun seine Aufgaben.

Arzbach – Eigentlich wollte er nur drei Monate aushelfen, bis sich ein neuer Mesner für Herz Mariä gefunden hat. Das war im Jahr 1990. Nun, 33 Jahre später, gibt Hans Fuchs sein Amt als Mesner der katholischen Filialkirche in Arzbach ab. Ein Arzbacher Frauentrio, bestehend aus Gabi Scheifl, Michaela Scheifl und Resi Kaltenhauser, tritt seine Nachfolge an. Zusätzlich unterstützt sie der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Tom Scheifl.

Hans Fuchs legt nach langer Zeit Amt nieder: Aus 3 Monaten wurden 33 Jahre

„Damals bin ich da irgendwie so reingeraten“, sagt Hans Fuchs im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sitzt an seinem Küchentisch und blickt auf über drei Jahrzehnte zurück, in denen er jeden Morgen und jeden Abend die Kirche auf- und zusperrte und die Gottesdienste vorbereitete. „Mein Vorgänger, Johann Ertl, hat das 40 Jahre lang gemacht“, berichtet Fuchs. 1950 wurde die Kirche in dem Wackersberger Ortsteil erbaut. „Ich komme aus einer sehr gläubigen Familie. Mein Vater hat sich früher um die Finanzen der Kirche gekümmert, und ich war von klein an Ministrant“, berichtet er. Er habe dem damaligen Mesner immer mal wieder unter die Arme gegriffen, sei öfter für ihn eingesprungen. „Da war es nur naheliegend, dass ich erstmal aushelfe. Wer hätte gedacht, dass daraus gleich 33 Jahre werden“, sagt er lachend.

Lange keine Mädchen als Messdienerinnen in Arzbach

In all der Zeit habe sich einiges geändert. „Als ich als Mesner angefangen habe, gab es in Arzbach drei Ministranten.“ Jahre später seien es bis zu 24 Messdiener gewesen. „Dazu ist Herz Mariä hier im Pfarrverband die letzte Kirche gewesen, in der nur Buben ministriert haben“, erinnert er sich. „Das lag aber nicht an mir. Beim ersten Anlauf, als ein paar Mädchen dazukommen wollten, glaube ich, dass die Burschen es ihnen ungemütlich gemacht haben“, erzählt er humorvoll. Lange hätten sie das aber „glücklicherweise“ nicht geschafft. Fuchs, der als Versicherungskaufmann gearbeitet hat und zweifacher Vater ist, kümmerte sich neben dem täglichen Schließdienst auch dreimal pro Woche darum, dass für die Gottesdienste alles parat ist. Da gehört einiges dazu.

Vielfältige Aufgaben

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Scheifl führt aus: „Unter der Woche muss man 15 Minuten vor jedem Gottesdienst das Geläut einschalten – am Wochenende sind es 30 Minuten.“ Dazu müssen die Kerzen am Altar angezündet werden sowie die Hostien und der Messwein neben dem Altar bereitgestellt werden. „Zusätzlich muss jemand da sein, der die Sakristei aufsperrt, damit die Ministranten sich herrichten können“, so Scheifl weiter. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Messgewänder in der passenden Farbe parat sind.

Einmal jährlich stehe eine Großreinigung der Kirche an. Viel Arbeit kommt laut Fuchs zusätzlich bei Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen dazu. „Ich hätte das alles auch nicht geschafft ohne die Hilfe meiner Frau Roswitha“, betont der 69-Jährige. Mit Pfarrer Leo Sobik, so sind sich alle einig, habe man großes Glück. „Er hat keine Allüren und ist selbstständig – auch bei seinen Vorbereitungen vor den Gottesdiensten“, sagt Gabi Scheifl. Sobik ergänzt sichtlich geschmeichelt: „Ich brauche auch keine Haushälterin. Ich kann mich selbst versorgen.“

„Morgens die Kirche aufzusperren und ganz alleine das alles auf sich wirken zu lassen, ist für mich ein ganz besonderer Moment.

Anfang März hat Fuchs sein Amt übergeben. Zwar habe ihm das Mesnersein große Freude bereitet, aber: „Ich habe seit über einem Jahr schon gesagt, dass ich aufhören will. Man wird auch nicht jünger, und irgendwann wird es zu viel.“ Lange habe sich niemand bereit erklärt, da das Ehrenamt viel Zeit beanspruche. „Aber als Team fangen wir das gut ab“, meint Kaltenhauser. Die drei Frauen wechseln sich von Woche zu Woche ab, und Gabi Scheifl bekommt zusätzlich Unterstützung von ihrem Mann Tom -– der übrigens der Enkel des ersten Mesners Johann Ertl ist. „Ich bin froh, dass es eine Nachfolge gibt“, unterstreicht Pfarrer Sobik.

Ein Jahr lang werde das Trio nun von Fuchs begleitet. „Ob Ostern oder Weihnachten, es gibt immer Besonderheiten, auf die man achten muss“, sagt Michaela Scheifl. „Wir sind froh, dass Hans Fuchs uns einen Jahreskreis lang begleitet.“ Alle drei Frauen haben schon jetzt Freude an der neuen Aufgabe. „Morgens die Kirche aufzusperren und ganz alleine das alles auf sich wirken zu lassen, ist für mich ein ganz besonderer Moment“, sagt Gabi Scheifl. Und auch ihre Mitmesnerinnen sind sich einig: Es ist eine erfüllende Aufgabe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.