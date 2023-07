Neue Pächter für den „Kramerwirt“ gefunden

Waakirchner Caterer übernehmen Arzbacher Gasthaus

Nach einigen Monaten Suche ist es nun soweit: Die neuen Pächter für den Arzbacher „Kramerwirt“ stehen fest. Christian Wieser und Julia Käpernick werden ab Dezember das Wirtshaus übernehmen.

Arzbach – Ein Neuanfang steht für den „Kramerwirt“ in Arzbach bevor. Eigentümer Kilian Willibald hat für sein Isarwinkler Traditionsgasthaus neue Pächter gefunden. Ab Dezember werden Christian Wieser (50) und seine Partnerin Julia Käpernick (33) den „Kramerwirt“ übernehmen. Der Lenggrieser Bauunternehmer Willibald hatte keine geringen Anforderungen an die Nachfolger der aktuellen Wirtin Michaela Kurz – sie betreibt das Lokal im Moment noch. Er wünschte sich eine Familie mit gastronomischer Erfahrung und einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, die auch in die Wirte-Wohnung des Gasthauses zieht (wir berichteten).

Christian Wieser: ,Wieser-Catering‘ bleibt unverändert bestehen

Das hat er nun in Wieser und Käpernick gefunden. Das Paar betreibt bereits eine Catering- und Partyservice-Firma in Waakirchen. In den Betrieb eingegliedert sind das Kegelbistro Waakirchen und der Kiosk am Strandbad in Kaltenbrunn. „Daran wird sich auch nichts ändern. ,Wieser-Catering‘ bleibt unverändert bestehen“, stellt der 50-Jährige klar. Mit der Übernahme des „Kramerwirt“ will das Paar seinen „gastronomischen Kreis schließen“, wie der gebürtige Steirer sagt. „Wir versuchen so, auch die Landkreise gastronomisch zu verbinden.“

Michaela Kurz betreibt Lokal noch bis Mitte Sepetmber

Die Arbeitsaufteilung steht bereits fest: Wieser wird sich um die Küche kümmern, während Käpernick als Bankkauffrau die Finanzen im Blick hat. Christian Wieser hat reichlich Erfahrung im Gastro-Bereich. Nach seiner Ausbildung zum Koch, Kellner, Barkeeper und Sommelier in Österreich hat er einige Stationen in der Schweiz und im Oberland durchlaufen – unter anderem war er in der „Post“ in Wiessee – als Koch und als Restaurantleiter. „2014 habe ich mich selbstständig gemacht und betreibe seither den Catering- und Partyservice mit aktuell 20 Mitarbeitern.“ Seit 2022 auch mit der Unterstützung von Julia Käpernick.

Die örtliche Eingliederung und Zusammenarbeit mit Vereinen sei ihm ein Anliegen, betont der 50-Jährige. „Das soll im Miesbacher Gau auch so bleiben. Ich hoffe, wir bekommen das gleiche im Isarwinkel hin.“ Das Paar lebt bisher mit drei Kindern als Patchworkfamilie noch in Waakirchen. „Im Herbst werden wir nach Arzbach ziehen und freuen uns sehr“, sagt Käpernick, die aus Greiling stammt.

Neue Pächter des „Kramerwirt“ haben eine Catering-Firma in Waakirchen

Noch-Wirtin Kurz wird laut Kilian Willibald bis Mitte September den „Kramerwirt“ weiterbetreiben. „Dann werde ich ein paar Renovierungsarbeiten durchführen. Beispielsweise braucht die Außenfassade eine Auffrischung“, erklärt Willibald. Sollte alles im anvisierten Zeitplan bleiben, werden die neuen Wirte die Gaststätte am 1. Dezember eröffnen – mit einem kleinen Fest, wie Wieser schon jetzt verrät.

Das Restaurant soll eine alpenländische Karte mit Gerichten aus Bayern, Österreich und Südtirol bekommen. „Was darüber hinaus funktioniert, müssen wir sehen.“ Mit Tages- oder Wochengerichten habe der Wirt vor auszuprobieren, was kulinarisch über die klassische Karte hinaus gut ankommt. „Der À-la-Carte-Bereich ist uns sehr wichtig, vor allem, dass es den Einheimischen gefällt“, betont Wieser. Zum „Kramerwirt“ gehören neben der Gaststube mit 50 Plätzen, dem Biergarten mit 120 Plätzen auch ein kleiner Saal mit zirka 90 Plätzen und die auf maximal 200 Gäste ausgelegte Tenne für größere Veranstaltungen. Auch hier soll wieder mehr Leben reinkommen. „Wir haben durch unseren Partyservice viel Erfahrung mit Events und Hochzeiten.“ Aber auch für kleinere Festivitäten sei die Gaststätte gut ausgelegt. „Wir nehmen schon vor dem Eröffnungstag Anfragen an“, sagt Wieser.

„Kramerwirt“ bleibt Veranstaltungsort für das „KKK“

Gute Nachrichten gibt es auch für Kulturfans. Die neuen Pächter werden mit Stefan und Sabine Pfister vom „KKK“ („KleinKunst & Kultur) zusammenarbeiten. Der „Kramerwirt“ zählt seit 2010 zu den Austragungsorten des „KKK“ für größere Veranstaltungen. „Daran ändert sich nichts“, unterstreicht Wieser.

Für kommendes Jahr hat das Paar vor, einen Spielplatz im Außenbereich zu bauen. „Wir haben selbst Kinder und wollen, dass sich Familien bei uns wohl fühlen.“ Angst vor Personalmangel – einer der Gründe, weswegen Kurz die Gaststätte ab September nicht mehr weiterführen möchte – hat das Wirte-Paar nicht. „Wir haben durch das Catering im Oberland einen Namen und bereits einen Personalstamm. Ein paar Personal-Zusagen und Interessensbekundungen haben wir sogar schon für den ,Kramerwirt‘“, meint der 50-Jährige zuversichtlich.

Auch Willibald sieht positiv in die Zukunft seiner Traditionsgaststätte. „Über Mundpropaganda und die Berichte haben sich viele gemeldet. Bei Wieser und Käpernick haben mich der Lebenslauf, die Erfahrung und der gute Ruf ihres Unternehmens überzeugt.“ Die Hoffnung, so Willibald, sei groß, „dass ich einen guten Griff für den ,Kramerwirt‘ gemacht habe“.

