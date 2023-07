Zwist um Hochwasserschutz am Arzbach: Anwohner warnt vor erneuter Flutkatastrophe

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Mauer soll noch diesen Sommer fertig werden: Aktuell wird an dem Abschnitt zwischen der Staatsstraße und dem Freibad gearbeitet. © Arndt Pröhl

Der Hochwasserschutz am Arzbach wird weiter kontrovers diskutiert. Ein Anwohner äußert Bedenken zu Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamts.

Arzbach – Es ist ein emotionales und kontrovers diskutiertes Thema: Seit über 30 Jahren ist das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim damit beschäftigt, den Hochwasserschutz am Arzbach zu verbessern. Eine erneute Katastrophe mit extremen Schäden wie in den Jahren 1974 und 1990 gilt es zu verhindern.

Dieser Tage wird die letzte Maßnahme – eine Hochwassermauer – für den Schutz vor eventuellen Fluten gebaut. Bereits fertiggestellt sind die Betonwände rechts und links des Baches, entlang der Tennisplätze und auf der Schlegldorfer Seite, berichtet der Lenggrieser Flussbaumeister Helmut Henkel. „Aktuell wird an den Mauern im Abschnitt zwischen der Staatsstraße und dem Freibad gearbeitet.“

Hochwasserschutz am Arzbach: Anwohner äußert Bedenken zu den Maßnahmen

Beruhigt sind deswegen aber nicht alle. Xaver Willibald, langjähriger Anwohner der Alpenbadstraße, äußert seine Bedenken und warnt vor einer „Verschlimmerung der Situation mit katastrophalen Folgen“. Dem widersprechen Flussbaumeister Henkel und Franziska Marten vom WWA. Sie berufen sich auf Rechenbeispiele, die eine Sicherung des Gebietes bei einem hundertjährlichen Hochwasser prognostizieren.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Aber von vorne: Die Hochwasserkatastrophe Anfang Juli 1990, bei der mehrere Häuser in Arzbach unter Wasser standen und sogar Autos durch das Dorf geschwemmt wurden, war Anlass für umfangreiche Schutzmaßnahmen. Ein wichtiger Bestandteil ist der Wildholzrechen, der im Längental in das Bachbett eingebaut worden ist, um Schwemmgut zurückzuhalten. Denn: Beim Hochwasser 1990 war ein Hauptproblem, dass der Wildbach viel Gehölz und Äste mitgebracht hat, die sich bei den Brücken verklaust haben.

„Wenn der Bach hier über das Ufer tritt, kann er ungehindert das Gelände überfluten“

Dadurch stauten sich immense Wassermengen auf, erklärt Henkel bei einem Ortstermin. Wesentlich weiter oben sei ein Murfangbecken eingebaut, so der Flussbaumeister. „Vor allem der Rechen hat sich bei einigen Hochwasserereignissen schon bewährt, und es kam zu keinen schlimmen Überflutungen“, unterstreicht er. Des Weiteren wurde eine neue Staatsstraßenbrücke mit größerem Durchlass gebaut. Links und rechts davon sind Flutrohre, die bei einer neuen Überschwemmung das Wasser zur Isar ableiten sollen.

Xaver Willibald hat zwei Hochwasserkatastrophen miterlebt. „Ich kenne den Arzbach und die Situationen, wenn er über das Bachbett tritt in- und auswendig“, sagt der Bio-Imker. Er befürchtet, dass sich durch die Schutzmauer, die dieser Tage errichtet wird, die Situation beim Austreten des Baches verschlimmern könnte. Der Arzbach liegt von seinem Ursprung im Probstwandkessel bis zum Campingplatz tief im Gelände, wenn der Bach also ausufert, muss er immer wieder ins Bachbett zurück.

„Am Campingplatz liegt der Bach aber auf einer Länge von 100 Metern nicht tief im Gelände. Wenn der Bach hier über das Ufer tritt, kann er ungehindert das Gelände überfluten“, gibt Willibald zu bedenken. An dieser Stelle befinde sich kein Schutz. Die Mauer beginnt erst einige Meter weiter. „Ab dort könnte austretendes Wasser dann nicht mehr zurück ins Bachbett fließen, da die Mauer im Weg ist.“ In der Folge, so Willibalds Befürchtung, würden die Wassermassen bis Arzbach-Dorf und den Sportplätzen alles überfluten.

Franziska Marten kennt die Bedenken, bestätigt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir haben uns mit dem Anwohner vor Ort getroffen und haben uns seine Sichtweise schildern lassen.“ Und: „Wir haben den Wasserdurchlauf auch an dieser Stelle genau berechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass bei einem HQ-100-Ereignis, also einem hundertjährlichen Hochwasser, der Bach durch die Maßnahmen mit Wildholzrechen und Co. nicht austritt“, so Marten.

Wasserwirtschaftsamt Weilheim: Irgendwann muss man eine Grenze ziehen

Willibald meint, ihm sei nicht wirklich zugehört worden. Er regt an, an der Stelle einen Damm zu bauen. Marten argumentiert, dass Hochwasserschutzmaßnahmen vom Freistaat nur für ein hundertjährliches Ereignis mitfinanziert werden. Für ein tausendjähriges Ereignis sei die Konstruktion nicht sicher ausgelegt. „Generell ist das aber bei vielen Gewässern nicht gewährleistet.“

Dennoch habe man Willibalds Vorschlag durchdacht. „Damals hatte der Grundstückseigentümer etwas gegen den Bau eines Dammes“, meint Marten. Henkel unterstreicht: „Wenn es wirklich zu einem tausendjährigen Hochwasser kommt, haben wir noch ganz andere Probleme.“ Irgendwann, so Marten, müsse man eine Grenze ziehen, was Schutzmaßnahmen betreffe. „Dazu sind uns in diesem Fall die Hände gebunden. Wenn man anfangen würde, hier eine Ausnahme zu machen, würden weitere Kommunen auf uns zukommen, und das Gleiche fordern.“

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

Willibald sieht es auch kritisch, dass der Bach vor dem Einlauf in das Schussgerinne verlangsamt wurde. „Damit verliert er seine Schleppkraft und lässt das Geschiebe, das nach dem Rechen in den Bach kommt, liegen. Wenn das Geschiebe abgelagert wird, steigt die Bachsohle an und treibt den Bach über die nicht befestigten Ufer“, so seine Sorge.

„Zu 100 Prozent kann man sich bei einer Naturgewalt nie sicher sein“

Marten sagt, dass keine Maßnahmen getroffen worden seien, um den Bach zu verlangsamen. Auf den Vorwurf, dass die Sohleschwellen an der Stelle erhöht worden sind, erwidert sie: „Beim Hochwasser 2005 ist die Bachsohle abgesunken. Wir haben damals die Sohle nicht erhöht, sondern nur auf die Ursprungshöhe zurückgebaut.“

Zusammenfassend ist sich Marten sicher, dass der Bach nach Beendigung der laufenden Arbeiten, so sicher wie möglich verbaut ist. Sie räumt aber ein: „Zu 100 Prozent, kann man sich bei einer Naturgewalt nie sicher sein.“ Die Frage, ob sie selbst beruhigt in dem Haus von Xaver Willibald leben könnte, bejaht sie. „Ich kann die Anwohner emotional verstehen, aber nicht rational.“

Willibald bleibt dabei: „Der Katastrophenfall kann unmittelbar eintreten. Um das zu verhindern, müssen die Sohleschwellen zurückgebaut werden, und man braucht beim Campingplatz eine gute Ufersicherung mit Damm.“ (feb)

(Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.)