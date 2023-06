Arzbacher Isar Alpakas: Shootingstars und Wanderbegleiter

Von: Felicitas Bogner

Eine lustige Truppe (v. li.): Andrea, Sofie und Lilly Bichler kümmern sich gemeinsam um sechs Alpaka-Wallache. © arp

Alpakas liegen seit Jahren total im Trend. Die Tiere sind für immer mehr Anlässe gefragt. Die „Isar Alpakas“ aus Arzbach kann man für Hochzeitshootings, Filmaufnahmen und Wanderungen buchen.

Arzbach – Mit ihren dunklen Kulleraugen, weichem Fell und niedlichem Dauerlächeln ziehen Alpakas alle Blicke auf sich. Kein Wunder, dass die Vierbeiner in den letzten Jahren zu absoluten „Trendtieren“ mutiert sind. Mittlerweile gibt es sogar viele Petitionen, mit dem Anliegen, den 20. Juni zum internationalen Tag der Lamas und Alpakas zu erklären. Das Interesse an den Tieren ist auch im Tölzer Land ungebrochen hoch.

20. Juni soll zum Internationales Lama und Alpaka Tag werden

Das merkt Familie Bichler vom Benediktenhof in Arzbach deutlich. Hier leben Tom, Jerry, Seppi, Max, Moriz, Lucki. Als Truppe sind sie bekannt als die „Isar Alpakas“ und für allerlei Anlässe zu buchen. Ob für eine entspannte Wanderung oder auch als Fotomodels halten die Tiere gerne her. Begonnen hat alles 2010, als Sofie Bichler (21) sich die ersten Alpakas zugelegt hat. „Eigentlich ging es uns in erster Linie um den steilen Hang hinter dem Benediktenhof“, erklärt sie. „Wir wollten für den Abschnitt Tiere haben. Erst hatten wir Schafe, aber die haben sich von den Gästen anfüttern lassen und dann immer laut in die Hotelzimmer geblökt“, berichtet sie lachend. „Dann haben wir es kurz mit Ponys versucht, die waren aber zu schwer für den Abschnitt, und so sind wir schließlich auf Alpakas gekommen. Für sie ist der Ort optimal, und die Gäste sind hin und weg“, sagt Andrea Bichler, die sich gemeinsam mit ihrer Tochter Lilly und ihrer Stieftochter Sofie um die „Isar Alpakas“ kümmert.

Familie Bichler aus Arzbach bietet Wanderungen mit Alpakas an

„Wir hatten die ersten Alpakas eigentlich nur für den Hang, und ich habe ihnen hobbymäßig mit einer Freundin kleine Kunststücke beigebracht.“ Männchen machen, Spanischer Schritt und Co. gehören schon zur Routine der sechs Wallache. Auch in der Tiertalentshow „Oberaffengeil“ waren die Arzbacher Alpakas schon zu Gast. „Ich habe total schnell gemerkt, dass ein großes Interesse an den Tieren besteht“, meint Sofie Bichler.

„Wir waren dann 2013 einer der ersten im Landkreis, die Wanderungen angeboten haben.“ Zwei verschiedene Touren kann man bei Bichlers buchen. Eine kürzere Wanderung an der Isar entlang oder eine etwas längere Wanderung bis zum „Beindlhof“ in Wackersberg zum Eisessen. „Beide Touren sind aber nicht wirklich weit“, sagt Andrea Bichler lachend. „Die Alpakas sind aber auch nicht sonderlich schnell, und der Mensch muss sich ihrem Rhythmus einfach anpassen.“ Dies sei auch ein beruhigender Aspekt. „Viele merken, wie sie sich in der Gegenwart der Tiere total entspannen.“ Nicht umsonst gebe es auch Therapeuten, die Anwendungen mit Alpakas anbieten würden.

„Isar Alpakas“: Tiere vom Benediktenhof können auch Kunststücke

„Das gibt es bei uns aber nicht“, betont Sofie Bichler. Dafür kann man mit der Arzbacher Bande allerlei andere lustige Sachen machen. „Sehr gefragt sind aktuell Hochzeitsshootings. Viele Paare wollen ihre Hochzeitsbilder mit den Alpakas haben.“ Dafür hat das Damentrio auch schon allerlei passende Outfits für die Wallache parat. Vom Brautschleier bis zur schicken Fliege sind sie trendig ausgestattet.

Als Fotoshooting-Gäste sind die Alpakas aktuell besonders gefragt. © Privat/Bichler

Auch für Modefirmen sind Tom, Jerry, Seppi, Max, Moritz und Lucki schon vor der Kamera gestanden. „Da waren wir auch erst erstaunt, als wir Shootinganfragen von Modefirmen aus München bekommen haben.“ Schon bald steht sogar ein Fernsehprojekt für die sechs Freunde an. „Sie sind bei Dreharbeiten für ,Sturm der Liebe‘ geplant“, verrät Sophie Bichler.

„Isar Alpakas“ haben Gastauftritt in „Sturm der Liebe“

Stress sei das für die Tiere nicht. „Die machen das total entspannt und lässig mit“, berichtet die 21-Jährige. Und wenn nicht, würden die Alpakas auch keinen Zweifel daran lassen, dass sie keine Lust haben. „Sie zeigen einem schon sehr deutlich, wenn sie etwas nicht mögen oder keine Lust mehr haben.“ So haben die Bichlers auch eindeutig erfahren, dass zwei Wanderungen pro Tag nicht drin sind. „Wir haben es am Anfang mal probiert, aber bei der zweiten Runde sind sie dann nur 100 Meter weit mitgegangen und haben sich dann hingelegt“, berichtet sie lachend.

Akpakas spucken, wenn ihnen etwas nicht passt

„Da muss man sich dann schon auch flexibel anpassen.“ Sollte es ihnen gar zu weit gehen, gibt es auch prompt die Quittung. „Alpakas können auf vier Meter genau zielen und spucken.“ Dass nur Lamas spucken würden, sei ein Trugschluss betonen die drei Frauen der Familie lachend. „Das hat jede schon mal abbekommen, als ein Tierarztbesuch oder andere Unannehmlichkeiten anstanden.“ Apropos Tierarzt: Auf eins müsse man sehr achten: Denn die flauschigen Vierbeiner haben einen sehr empfindlichen Magen. „Eins unserer ersten Alpakas ist tragischerweise verstorben, weil er wohl etwas Hundekot mitgefressen hat.“ Darauf müsse man bei den Wanderungen auch besonders achten.

Auch auf Social Media finden die Videos und Fotos von den Abenteuern und Shootings der „Isar Alpakas“ schon gut Anklang. Auf Instagram zeigt Sofie Bichler regelmäßig, was ihre Bande so alles erlebt. Aktuell überlegt die 21-Jährige schon wieder eine neue Attraktion mit den Tieren: „Ich habe gehört, dass Alpaka-Yoga immer beliebter wird.“ Nicht ausgeschlossen also, dass es auch bald Entspannungsübungen und Sport mit Tom, Jerry, Seppi, Max, Moriz, Lucki gibt.

