Arzbacher Turnhalle eingeweiht: Aus einem Traum ist Wirklichkeit geworden

Eine Tafel bekommt die Hubertus-Altgelt-Stiftung für die Spende. Peter Willibald (Mi.) und Judo- Abteilungsleiter Klaus Hanus (re.) bedankten sich bei Anton Lentner. © Hans Demmel

Der Sportverein Wackersberg-Arzbach zelebrierte an an zwei Tagen festliche die Einweihung der neuen Turnhalle.

Arzbach – Was lange währt wird endlich gut. Bester Beweis für die Richtigkeit dieses bekannten Sprichwortes ist die neue Sporthalle des SV Wackersberg-Arzbach. Am vergangenen Wochenende wurde das Gebäude offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Weihwasser für die neue Sportstätte: Pfarrer Leo Sobik spendete im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes – umrahmt von der Musikkapelle Wackersberg – den kirchlichen Segen. © Hans Demmel

Das lustige Abenteuer „Der bayerische Robin Hood“ und musikalische Unterhaltung von der „Schronbach-Musi“ machten am Samstag den Anfang (wir berichteten). Der Tag darauf begann mit einem feierlichen Gottesdienst. Pfarrer Leo Sobik spendete dem Gebäude den kirchlichen Segen. Umrahmt wurde das Fest den ganzen Tag über von der Musikkapelle Wackersberg. Vorstand Peter Willibald erinnerte im Rahmen der Feierlichkeiten zunächst an die verschiedenen Abschnitte der Entstehung. Bereits 2004 sei in einer Vorstandssitzung erstmals über einen Neubau diskutiert worden. Ein Jahr später gab es eine erste Kostenschätzung in Höhe von 2,47 Millionen Euro. Als Willibald 2007 zum Vorsitzenden gewählt wurde, habe er gedacht: „Aus der Nummer komm’ ich nicht raus.“ Mit stetiger Unterstützung durch den damaligen Bürgermeister Alois Bauer ging es schrittweise vorwärts.

Festlicher Gottesdienst am Sonntag

Durch erfolgreiche Grundstücksverhandlungen mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Entgegenkommen eines tauschwilligen Landwirts konnte der nächste Abschnitt beendet werden. Nun ging es um die Finanzierung. „Das Türl zum Baubeginn“, nannte Willibald die Zusage der Hubertus- Altgelt-Stiftung von zunächst 200 000 Euro.

Klaus Hanus hatte wegen eines Zuschusses für Judomatten angefragt, eine erhebliche Summe für den Hallenbau kam dabei heraus. Als „Vergelt‘s Gott“ wollte der Verein die Halle nach dem großzügigen Spender benennen, der möchte jedoch lediglich auf einer Holztafel im Foyer erwähnt werden.

„Jetzt lebt die Halle von dem, was man daraus macht.“

Insgesamt drei Bürgermeister waren von der Idee bis zur Einweihung im Amt. Nach Georg Kellner ergriff Alois Bauer das Mikrofon und lobte Vorstand Peter Willibald: „Hut ab, du hast über Jahre Großartiges geleistet.“ Jan Göhzold schloss sich den Worten seines Amtsvorgängers an und freute sich: „Endlich ist es geschafft. Aus einem Traum ist Wirklichkeit geworden.“ Der Bürgermeister gab zu: „Ich habe nicht immer daran geglaubt. Dank der Unterstützung aller Sponsoren und Gönner, aber auch zahlreicher Helfer, ist es jedoch gelungen.“ Insgesamt wurden 460 000 Euro gespendet. „Was uns nun zur Verfügung steht, ist nicht nur eine Sportstätte, sondern auch eine Mehrzweckhalle. Ein Ort für Groß und Klein, für Alt und Jung, für Sport und Kultur.“ Anschließend wurde die Gelegenheit von zahlreichen Besuchern genutzt, die Räumlichkeiten zu besichtigen. Und der Blick von Alois Bauer ging nach vorne: „Jetzt lebt die Halle von dem, was man daraus macht.“

