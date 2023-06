Ein Leben für die Musik: Trauer um Toni Klee – Langjähriger Quell‘n-Wirt gestorben

Von: Christoph Schnitzer

Die „Quell‘n“-Wirtschaft in Wackersberg war jahrzehntelang bei Einheimischen und Gästen beliebt. Diese Aufnahme entstand 1929. Toni Klee und seine Frau Liesl waren die Wirtsleute von 1964 bis Ende der 1980er-Jahre. © Archiv

Viele Größen der Volksmusik sind bei ihm eingekehrt und haben mit ihm musiziert: Toni Klee hatte als Wirt der „Quell‘n“ am Sauersberg und als Musiker einen weit über den Landkreis hinaus reichenden Namen. Im Alter von 90 Jahren ist der Ausnahmekönner an der Zither nun gestorben.

Sachsenkam/Wackersberg – „Auf Tournee geh’ i nimmer“, hat er ein bisserl wehmütig erzählt, als der Tölzer Kurier ihn zum 85. Geburtstag besucht hat und ein Porträt über ihn machte. Die Finger wollten halt nicht mehr so recht mitmachen, um auf einer seiner zehn Zithern „aufz’spuin“. Aber gefreut hat es ihn und seine Frau Lisl doch, dass man sich an die Quell’n-Wirte von einst erinnert hat.

Ein Leben für die Musik: Toni Klee an der Zither. © cs

Die Quell’n-Wirtschaft am Sauersberg, wo heute nur noch eine hässliche Bauruine steht, war ab 1964 ein Vierteljahrhundert eine der besten Adressen für gutes Essen und Live-Musik. Die Crème de la Crème der bayerischen Volksmusik war zu Gast: Die Well-Brüder, der Kraudn-Sepp und Beni Ostler etwa. Klee hatte sich nämlich nicht nur als Wirt, sondern auch als Musiker viel Ansehen erworben. Etwa als Mitglied des Arzbacher Dreigesangs mit der Probstbauern-Bärbel und dem Kloiber-Martl sowie bei der Volksmusikgruppe Dreer.

Produktion mit Sigi Schwab

Seine Vielseitigkeit und sein Ausnahmekönnen bestätigen Topmusiker wie Sigi Schwab. Der Gitarrist erzählte vor fünf Jahren die Anekdote, wie fasziniert etwa der Solobratschist des Stuttgarter Kammerorchesters und Sergiu-Celibidache-Protegé Enrique Santiago vom Vortrag Toni Klees und seiner Mitspieler im „Quell’n-Trio“ gewesen sei. Schwab, der musikalisch eher in der Rock- und Jazzszene daheim war, produzierte mit Klee, Willi Scheuerer und Bertl Gottfried damals die famose Volksmusik-Platte „Birnbaam und Hollerstaudn“, weil, wie er sagte, „diese Musik für die Ewigkeit dokumentiert sein muss“.

Der Klee Toni, wie er genannt wurde, war kein Isarwinkler, sondern gebürtiger Freisinger. Der gelernte Zimmermann kam in den 1950er-Jahren erstmals in den Isarwinkel, um im Winter als Träger die Kirchstein-Hütte im Längental zu versorgen. In dieser Zeit hat der zeitlebens Berg- und Naturfreund auch seine Lisl am Wallberg kennengelernt.

Verstorben im Kreise der Familie

„Mit eahm war’s einfach a scheens Lebn“, fasst Ehefrau Lisl schlicht und traurig ihre fast 65-jährige Ehe mit dem „humorvollen und ausgeglichenen Toni“ zusammen. Im November wäre Eiserne Hochzeit gewesen. Aber einen Trost hat Lisl Klee doch. Ihr Mann war die letzte Zeit körperlich nicht mehr gut beinander und musste ins Krankenhaus. Sie hat ihm seinen letzten Wunsch erfüllen und ihn nach Hause nehmen können. Nach zwei Wochen, die er sehr bewusst im Kreise seiner Familie verbringen durfte, sei er friedlich eingeschlafen. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder, acht Enkel sowie zwölf Urenkel.

Künstlerin Sabrina Hohmann (li.) war die letzte Pächterin des Hauses, bevor der Eigentümer mit der Umwandlung in Ferienwohnungen begann. Hohmann sah es 2013 als Herzenssache, das 1863 von der Jodquellen AG als Sudhaus erbaute und später als Wirtshaus genutzte Gebäude anlässlich des 150-jährigen Bestehens wieder „erklingen“ zu lassen. Toni Klee (Mi.) und seine Frau Lisl waren natürlich auch dabei. © Demmel / Archiv

Beerdigung am 31. Mai

Und vergessen war und ist er nicht, freut sich Lisl Klee. Im Radio sei ein Nachruf auf den großen Volksmusikanten zu hören gewesen. Und „bis aus’m Bayerischen Wald ham s’ mi angrufn und kondoliert“. Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung war am Mittwoch, 31. Mai, um 10 Uhr in Sachsenkam.

