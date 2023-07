Jagdpächter erteilen Trail-Lauf am Blomberg das Aus: „Wir wollen das hier einfach nicht“

Veranstaltung kann nicht stattfinden

Von Felicitas Bogner schließen

Der für das letzte Oktoberwochenende anvisierte Trail-Lauf kann nicht durchgeführt werden. Die von der Streckenführung betroffenen Jagdpächter stellen sich quer.

Wackersberg – Die Hoffnung, bei einem Gespräch einen Kompromiss für die Durchführung des geplanten Trail-Laufs mit Startpunkt an der Blombergbahn-Talstation zu finden, war bei Dominik Hartmann und Ronny Kübrich von der Veranstalter-Firma „Salty“ groß. Nun erteilten allerdings die betroffenen Jagdpächter ihre Absage. Damit kann der Trail-Lauf nicht stattfinden.

Nachdem Hartmann die Pläne für den Lauf bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung schilderte (wir berichteten), trafen sich nun auf Initiative der Gemeinde die betroffenen Jagdpächter, Vorsitzende der Jagdgenossenschaften, Bürgermeister Jan Göhzold mit drei Gemeinderäten sowie die Veranstalter aus Grassau, um über die Möglichkeiten einer Umsetzung zu diskutieren. „Der Termin ist für uns leider nicht positiv ausgegangen“, bedauert Hartmann. Die Gemeinde knüpfte ihre Zustimmung an eine Genehmigung der Jagdpächter. Daran scheiterte das Vorhaben nun. „Der Freizeit- und Tourismusdruck wird in den Bergen immer größer. Da brauchen wir nicht noch zusätzlich so eine Veranstaltung“, sagt Josef Brandhofer aus Arzbach. Er gehört zu den Jagdpächtern, sein Sohn zu den Grundstückbesitzern der anvisierten Laufroute. „Das Wild kommt zu keiner Ruhe. Noch dazu ist im Oktober, wenn der Lauf stattfinden soll, Jagd-Hochbetrieb.“ Überdies würden Teile der angedachten Routen durch noch nicht zu überlaufene Gebiete führen. „So lockt man ja nur die Leute an“, argumentiert er. Und sowieso: „Ein Streckenabschnitt wäre sogar durch sensibles Steinwild-Gebiet gegangen, die wollten ja hoch bis auf die Benediktenwand.“

Jagdpächter wollen keinen Trail-Lauf im Blomberggebiet

Hartmann betont auf Rückfrage unserer Zeitung jederzeit offen für Routenabänderungen gewesen zu sein. „Darum ging es uns auch in dem Gespräch. Wir haben die Strecken ja auch schon mit Blick auf die Einwände der Unteren Naturschutzbehörden so abgeändert, dass es keine Probleme mehr geben sollte. Außerdem waren es ja auch nur Entwürfe“, erinnert er. Brandhofer sei allerdings nicht an einer Änderung der Strecken interessiert gewesen: „Wir wollen das hier einfach nicht. Wenn es im Chiemgau, wo das meiste Gebiet wohl dem Freistaat gehört, klappt, soll eben dort der Lauf weiter stattfinden.“

Hans Willibald: Druck mit hohen Abschusszahlen

Hans Willibald zählt zu den Jagdpächtern Oberfischbach. Auch er sieht die Sache nicht anders. Zwar betont Willibald, dass es sich seiner Einschätzung nach bei „Salty“ um eine „top seriöse“ Firma handle und die Vertreter sich die Darstellungen der Jäger interessiert angehört haben. Trotzdem könne er keiner Durchführung zustimmen. „Am Blomberg kommt es für die Tiere ohnehin zu keiner Ruhe mehr. Wir haben aber einen gleich großen Druck mit Blick auf die Abschusszahlen“, betont er. Noch dazu habe ein Teil der vorgeschlagenen Strecken auch durch „sehr sensible Gebiete mit Gams- und Steinwild“ geführt. Auch befürchte er, dass den Läufern durch die Veranstaltung die Strecke gezeigt wird. „Und die rennen dann künftig dort öfter rum.“

„Es besteht nun mal ein Interessenskonflikt“

Wolfgang Morlang, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes, war bei der Besprechung zwar nicht anwesend, findet die Entscheidung der Pächter und Vorsitzenden der Jagdgenossenschaften Arzbach, Wackersberg und Oberfischbach aber „folgerichtig.“ Das Wild sei durch solche Veranstaltungen „massiv beunruhigt“. Durch die Vor- und Nachbereitung seien die Trails auch nicht nur einen Tag in Betrieb, sondern die Störungen würden an mehreren Tagen stattfinden. Auf die Frage, was die entscheidenden Unterschiede zwischen anderen Regionen in Bayern, wie etwa dem Chiemgau, wo regelmäßig ein Trail-Lauf stattfindet, und dem Tölzer Land sind, sagt er: „Das weiß ich nicht. Ich kann nur für hier sprechen. Und bei uns ist die Situation eben schwierig.“

Hartmann unterstreicht: „Aus unseren Erfahrungen vom Chiemgau Trail-Run, ist eine Durchführung ohne Beeinträchtigung der Natur möglich. Wir haben noch nie Probleme mit Jägern im Nachhinein gehabt.“ Er nehme die Entscheidung hin. „Es besteht nun mal ein Interessenskonflikt.“ Grundsätzlich sei er weiterhin offen, sollte es in Zukunft eine Möglichkeit geben, in der Region einen Trail-Lauf zu organisieren.

Für touristischen Aspekt „ist es bedauerlich“

Göhzold, der die Parteien zusammengeführt hat, sagt: „Es war ein sachliches, aber eindeutiges Gespräch.“ Von Seiten der Jäger habe es seiner Auffassung nach wenig Spielraum gegeben. „Für den sportlichen und touristischen Aspekt ist die Entscheidung natürlich bedauerlich.“ Jedoch könne er die Bedenken der Jäger verstehen.“

Trotz der Absage für die Blomberg-Region ist Dominik Hartmann vom Trendbergsport überzeugt: „Das alles ändert nichts an der Tatsache, dass es eine beliebte und naturverbundene Sportart ist. Er sei bereits in Gesprächen mit anderen bayerischen Kommunen. „Die Nachfrage ist dennoch da.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.